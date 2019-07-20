Лига Европы 2019-2020
Заря
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Стадион: Славутич-Арена
Будучность
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ворскла 0:1 Заря Будучность 1:3 Заря Мариуполь 3:1 Заря Заря 3:1 Александрия
Львов 0:0 Заря Заря 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Заря Заря 0:1 Мариуполь Александрия 0:2 Заря Заря 2:1 Львов Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря Заря 3:0 Арсенал-Киев
Будучность Последние 20 матчей: +12 =6 -2Будучность 1:3 Заря Будучность 4:1 Нарва Транс Нарва Транс 0:2 Будучность Ловчен 0:4 Будучность
Будучность 0:2 Сутьеска Рудар Плевля 2:2 Будучность Будучность 5:3 Грбаль Петровац 0:0 Будучность Будучность 0:0 Зета Ловчен 1:1 Будучность Будучность 4:0 Титоград Морнар 0:1 Будучность Будучность 3:1 FK Iskra Сутьеска 2:2 Будучность Будучность 1:0 Рудар Плевля Грбаль 1:1 Будучность Будучность 3:0 Петровац Зета 0:3 Будучность Будучность 7:0 Ловчен Титоград 1:2 Будучность
Последние игры между собой
Заря: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будучность: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Заря
93.7% (59)
Ничья
4.8% (3)
Будучность
1.6% (1)
2:0 Заря
36.5% (23)
2:1 Заря
22.2% (14)
1:0 Заря
20.6% (13)
3:1 Заря
7.9% (5)
0:0 Ничья
3.2% (2)
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