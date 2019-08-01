Лига Европы 2019-2020
Брондбю
2:1
Второй тайм: 69'
Стадион: Брондбю
Лехия Гданьск
1:0
15' ГолАраюури Паулус
45' Желтая карточкаЮнг Антони
2:0
53' ГолВильчек Камиль
2:1
66' ГолПайшау Флавиу
14
Менса
Кевин
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Менса КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Нападающий
-
10 Egi Vikri
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
15'
1:0
45'
53'
2:0
66'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 2
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +8 =3 -9Брондбю 3:2 Оденсе Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю Интер Турку 2:0 Брондбю
Брондбю 3:0 Силькеборг Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю Висла Плоцк 1:1 Брондбю Лех 1:0 Брондбю Брондбю 4:2 Раннерс Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю Брондбю 0:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Брондбю Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лехия Гданьск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Брондбю
84.5% (131)
Ничья
14.2% (22)
Лехия Гданьск
1.3% (2)
2:1 Брондбю
31.6% (49)
1:0 Брондбю
21.9% (34)
2:0 Брондбю
18.1% (28)
1:1 Ничья
12.3% (19)
3:1 Брондбю
7.1% (11)
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