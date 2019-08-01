Лига Европы 2019-2020

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Брондбю
2:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
1:0
15' Гол
Араюури Паулус
45' Желтая карточка
Юнг Антони
2:0
53' Гол
Вильчек Камиль
2:1
66' Гол
Пайшау Флавиу
69'
1
Швебе
Марвин
14
Менса
Кевин
6
Херманнссон
Хьёртур
23
Араюури
Паулус
3
Юнг
Антони
7
Кайзер
Доминик
22
Радошевич
Йосип
21
Кристенсен
Лассе
27
Хедлунд
Симон
20
Вильчек
Камиль
12
Тибблинг
Симон
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
26
Августин
Блажей
22
Младенович
Филип
36
Маковский
Томаш
35
Лукашик
Даниэль
9
Patryk
Lipski
17
Гараслин
Лукаш
28
Пайшау
Флавиу
31
Zarko
Udovicic
Брондбю
4-3-3
Лехия Гданьск
4-3-3

Ход матча

15'
Араюури Паулус
(Кайзер Доминик)
1:0
45'
Юнг Антони
 
53'
Вильчек Камиль
(Хедлунд Симон)
2:0
57'
 
Гаёс Мацей
Лукашик Даниэль
57'
 
Пешко Славомир
Zarko Udovicic
66'
2:1
Пайшау Флавиу
(Пешко Славомир)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Брондбю 3:2 Оденсе Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Раннерс 2:2 Брондбю Интер Турку 2:0 Брондбю
Брондбю 3:0 Силькеборг Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю Висла Плоцк 1:1 Брондбю Лех 1:0 Брондбю Брондбю 4:2 Раннерс Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю Брондбю 0:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Брондбю Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Брондбю ЛКС Лодзь 0:0 Лехия Гданьск Пяст 1:3 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лехия Гданьск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лехия Гданьск 2:1 Брондбю Лига Европы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Брондбю 2:1 Лехия Гданьск
Брондбю
84.5% (131)
Ничья
14.2% (22)
Лехия Гданьск
1.3% (2)
2:1 Брондбю
31.6% (49)
1:0 Брондбю
21.9% (34)
2:0 Брондбю
18.1% (28)
1:1 Ничья
12.3% (19)
3:1 Брондбю
7.1% (11)
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