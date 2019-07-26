Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Генк
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Кристал-арена
Кортрейк
31
Меле
Йоаким
21
Уронен
Йере
25
Берге
Сандер
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
25 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Куке ГетанВратарь
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
23 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Одей СтивенНападающий
-
-
Главный тренер: Felice Mazzu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эрве КажПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Эзекиль ИмохНападающий
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +12 =5 -3Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив
Беринген 0:12 Генк Брегель Спорт 1:10 Генк Генк 0:0 Стандард Андерлехт 1:1 Генк Брюгге 3:2 Генк Генк 4:0 Ройал Антверпен Гент 0:1 Генк Стандард 1:3 Генк Генк 3:1 Брюгге Генк 2:1 Гент Ройал Антверпен 1:0 Генк Генк 3:0 Андерлехт Зульте-Варегем 3:3 Генк Генк 1:0 Локерен Шарлеруа 1:1 Генк Генк 0:0 Ройал Антверпен
Кортрейк Последние 20 матчей: +13 =2 -5Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк
Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк Кортрейк 4:1 KSV Kortrijk Кортрейк 1:2 Шарлеруа Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк Кортрейк 2:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Кортрейк 4:2 Зульте-Варегем Васланд-Беверен 2:3 Кортрейк Кортрейк 3:1 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Генк: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Кортрейк: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Генк 2:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:3 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:1 Генк Лига Про Генк 1:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Генк 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле Кортрейк 3:4 Генк Лига Жюпиле Генк 2:0 Кортрейк Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ройал Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шарлеруа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Остенде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Васланд-Беверен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сент-Трюйден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мускрон-Перювельз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зульте-Варегем
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Мехелен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Стандард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кортрейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Генк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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