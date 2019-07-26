Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Генк
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Кортрейк
0' 1'
1
Вукович
Дэнни
31
Меле
Йоаким
46
Куэста
Карлос
6
Деваст
Себастьен
21
Уронен
Йере
8
Хейнен
Бриан
25
Берге
Сандер
7
Ито
Дзюнъя
14
Benjamin
Nygren
22
Manuel
Benson
10
Саматта
Мбвана
1
Брюззезе
Себастьен
2
Petar
Golubovic
3
Brendan
Hines-Ike
4
Кагельмахер
Гари
30
Д'Эне
Кристоф
23
Де
Сар
Жюльен
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
10
Эрве
Каж
15
Christophe
Lepoint
29
Бацула
Андрей
7
Номбе
Мбойо
Генк
4-2-3-1
Кортрейк
4-2-3-1

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив
Беринген 0:12 Генк Брегель Спорт 1:10 Генк Генк 0:0 Стандард Андерлехт 1:1 Генк Брюгге 3:2 Генк Генк 4:0 Ройал Антверпен Гент 0:1 Генк Стандард 1:3 Генк Генк 3:1 Брюгге Генк 2:1 Гент Ройал Антверпен 1:0 Генк Генк 3:0 Андерлехт Зульте-Варегем 3:3 Генк Генк 1:0 Локерен Шарлеруа 1:1 Генк Генк 0:0 Ройал Антверпен
Кортрейк Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк
Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк Кортрейк 4:1 KSV Kortrijk Кортрейк 1:2 Шарлеруа Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк Кортрейк 2:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Кортрейк 4:2 Зульте-Варегем Васланд-Беверен 2:3 Кортрейк Кортрейк 3:1 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Генк: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Кортрейк: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Генк 1:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 3:3 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Кортрейк Кубок Кортрейк 3:2 Генк Кубок
Генк 2:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:3 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:1 Генк Лига Про Генк 1:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Генк 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле Кортрейк 3:4 Генк Лига Жюпиле Генк 2:0 Кортрейк Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Ройал Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шарлеруа 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Остенде 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Андерлехт 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Васланд-Беверен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сент-Трюйден 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мускрон-Перювельз 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зульте-Варегем 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Мехелен 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Стандард 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кортрейк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Генк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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