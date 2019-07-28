Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Андерлехт
1:1
Перерыв
Стадион: Lotto Park
Остенде
9' Желтая карточкаБорнаув Себастьян
1:0
13' ГолВлап Михел
1:1
19' ГолВаргас Рональд
22
Коббо
Элиас
10
Влап
Михел
27
Цуль
Петер
49
Докю
Жереми
27
Капон
Брехт
4
Фас
Ваут
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Цуль ПетерПолузащитник
-
49 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Насри СамирПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Simon Davies
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Logan Ndenbe
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Ход матча
13'
1:0
19'
1:1
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =5 -7Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт
Андерлехт 1:2 Александрия Моленбеек 0:1 Андерлехт Гент 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:1 Генк Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Стандард Брюгге 1:0 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 2:3 Брюгге Генк 3:0 Андерлехт Остенде 0:2 Андерлехт Андерлехт 2:0 Кортрейк Локерен 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:2 Брюгге Ройал Антверпен 0:1 Андерлехт
Остенде Последние 20 матчей: +5 =8 -7Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде Серкль Брюгге 1:1 Остенде
Звевезеле 0:3 Остенде Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 1:1 Сент-Трюйден Остенде 0:3 Вестерло Эйпен 3:2 Остенде Остенде 2:2 Шарлеруа Вестерло 0:0 Остенде Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 2:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:2 Остенде Остенде 1:2 Эйпен Остенде 0:2 Андерлехт Гент 2:1 Остенде Остенде 1:1 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 2:2 Остенде Остенде 1:1 Эйпен
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Остенде: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Андерлехт 3:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Андерлехт Лига Про Остенде 0:4 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Остенде Лига Про Андерлехт 2:1 Остенде Лига Про Остенде 4:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Остенде Лига Про Остенде 3:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Мехелен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Мускрон-Перювельз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Генк
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Остенде
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Андерлехт
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ройал Антверпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эйпен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Шарлеруа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сент-Трюйден
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Васланд-Беверен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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