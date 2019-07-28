Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Андерлехт
1:1
Перерыв

Стадион:
Остенде
0'
9' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
1:0
13' Гол
Влап Михел
1:1
19' Гол
Варгас Рональд
16
Дидийон
Томас
2
Hotman
El
Kababri
45
Борнаув
Себастьян
4
Компани
Венсан
22
Коббо
Элиас
8
Геркенс
Питер
10
Влап
Михел
51
Версхарен
Яри
27
Цуль
Петер
49
Докю
Жереми
40
Амузу
Френсис
28
Дютуа
Виллиам
27
Капон
Брехт
5
Милович
Горан
4
Фас
Ваут
3
Скуласон
Ари
14
Ante
Palaversa
16
Варгас
Рональд
26
Вандандриш
Кевин
29
Robbie
D'Haese
17
Юльсагер
Эндрю
32
Nicolas
Rajsel
Андерлехт
4-4-2
Остенде
4-1-2-3

Ход матча

9'
Борнаув Себастьян
 
13'
Влап Михел
1:0
19'
1:1
Варгас Рональд
(Юльсагер Эндрю)

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт
Андерлехт 1:2 Александрия Моленбеек 0:1 Андерлехт Гент 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:1 Генк Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Стандард Брюгге 1:0 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 2:3 Брюгге Генк 3:0 Андерлехт Остенде 0:2 Андерлехт Андерлехт 2:0 Кортрейк Локерен 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:2 Брюгге Ройал Антверпен 0:1 Андерлехт
Остенде Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде Серкль Брюгге 1:1 Остенде
Звевезеле 0:3 Остенде Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 1:1 Сент-Трюйден Остенде 0:3 Вестерло Эйпен 3:2 Остенде Остенде 2:2 Шарлеруа Вестерло 0:0 Остенде Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 2:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:2 Остенде Остенде 1:2 Эйпен Остенде 0:2 Андерлехт Гент 2:1 Остенде Остенде 1:1 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 2:2 Остенде Остенде 1:1 Эйпен

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
Остенде: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Остенде 0:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 5:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Остенде Первый дивизион А
Андерлехт 3:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Андерлехт Лига Про Остенде 0:4 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Остенде Лига Про Андерлехт 2:1 Остенде Лига Про Остенде 4:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:1 Остенде Лига Про Остенде 3:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле
Команда И В Н П Г О
1. Брюгге 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Мехелен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Стандард 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Мускрон-Перювельз 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Генк 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Остенде 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Андерлехт 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ройал Антверпен 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эйпен 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гент 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Шарлеруа 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сент-Трюйден 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кортрейк 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Васланд-Беверен 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Зульте-Варегем 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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