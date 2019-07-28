Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2019-2020
Эйпен
1:1
Перерыв

Стадион:
Ройал Антверпен
0'
0:1
3' Гол
Мбокани Дьёмерси
8' Желтая карточка
Abdoulaye Seck II
30' Желтая карточка
Арун Фарис
34' Желтая карточка
Yuta Toyokawa
1:1
43' Гол
Баутиста Хон
1
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
3
Кох
Менно
22
Блонделле
Сибе
24
Silas
Gnaka
32
Бек
Андреас
6
Sulayman
Marreh
I
8
Adrian
Lapena
11
Megan
Laurent
9
Flavio
Ciampichetti
20
Yuta
Toyokawa
21
Баутиста
Хон
1
Болат
Синан
30
Бута
Аурелиу
21
Dylan
Batubinsika
3
Abdoulaye
Seck
II
6
Юклеред
Симен
38
Арун
Фарис
25
Де
Сарт
Алексис
11
Рафаэлов
Лиор
8
Родригеш
Иву
10
Хайреманс
Джеффри
70
Мбокани
Дьёмерси
Эйпен
4-3-3
Ройал Антверпен
4-3-3

Ход матча

3'
0:1
Мбокани Дьёмерси
8'
 
Abdoulaye Seck II
30'
 
Арун Фарис
34'
Yuta Toyokawa
 
43'
Баутиста Хон
1:1

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен АХ Лёвен 2:2 Эйпен
Виктория Кёльн 1:1 Эйпен Шарлеруа 2:0 Эйпен Эйпен 1:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 2:2 Эйпен Эйпен 3:2 Остенде Вестерло 1:0 Эйпен Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 2:0 Эйпен Эйпен 0:1 Шарлеруа Эйпен 0:3 Вестерло Остенде 1:2 Эйпен Шарлеруа 1:2 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге Ройал Антверпен 2:1 Эйпен Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Остенде 1:1 Эйпен
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Ройал Антверпен 0:0 Валансьен Ройал Антверпен 1:1 Магдебург Меппен 2:2 Ройал Антверпен Юрдинген 1:1 Ройал Антверпен
Хейст 0:3 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Шарлеруа Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:2 Гент Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Генк 4:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Стандард Ройал Антверпен 0:0 Брюгге Гент 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Генк Стандард 3:1 Ройал Антверпен Кортрейк 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:2 Шарлеруа Ройал Антверпен 2:1 Эйпен Генк 0:0 Ройал Антверпен

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ройал Антверпен: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ройал Антверпен 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А
Ройал Антверпен 2:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:0 Эйпен Второй дивизион Эйпен 3:4 Ройал Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Ройал Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 0:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Эйпен 3:0 Ройал Антверпен 2-й класс Ройал Антверпен 1:3 Эйпен 2-й класс Ройал Антверпен 1:1 Эйпен 2-й класс Эйпен 1:1 Ройал Антверпен 2-й класс Эйпен 0:0 Ройал Антверпен 2-й класс
Команда И В Н П Г О
1. Брюгге 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Мехелен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Стандард 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Остенде 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Мускрон-Перювельз 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Генк 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ройал Антверпен 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Эйпен 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Гент 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Шарлеруа 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Андерлехт 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Сент-Трюйден 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кортрейк 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Васланд-Беверен 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Зульте-Варегем 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Серкль Брюгге 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Баутиста Хон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Yuta Toyokawa получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Арун Фарис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Abdoulaye Seck получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Мбокани Дьёмерси бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...