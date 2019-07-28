Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Эйпен
1:1
Перерыв
Стадион: Kehrwegstadion
Ройал Антверпен
0:1
3' ГолМбокани Дьёмерси
8' Желтая карточкаAbdoulaye Seck II
30' Желтая карточкаАрун Фарис
34' Желтая карточкаYuta Toyokawa
1:1
43' ГолБаутиста Хон
24
Silas
Gnaka
32
Бек
Андреас
21
Баутиста
Хон
30
Бута
Аурелиу
38
Арун
Фарис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Silas GnakaЗащитник
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Баутиста ХонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Sibiry Keita
-
15 Gary Magnee
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Бута АурелиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Тенкен ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Пиус ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
-
14 Баби АмараПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ласло Болони
Ход матча
3'
0:1
30'
34'
43'
1:1
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен АХ Лёвен 2:2 Эйпен
Виктория Кёльн 1:1 Эйпен Шарлеруа 2:0 Эйпен Эйпен 1:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 2:2 Эйпен Эйпен 3:2 Остенде Вестерло 1:0 Эйпен Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 2:0 Эйпен Эйпен 0:1 Шарлеруа Эйпен 0:3 Вестерло Остенде 1:2 Эйпен Шарлеруа 1:2 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге Ройал Антверпен 2:1 Эйпен Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Остенде 1:1 Эйпен
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ройал Антверпен 0:0 Валансьен Ройал Антверпен 1:1 Магдебург Меппен 2:2 Ройал Антверпен Юрдинген 1:1 Ройал Антверпен
Хейст 0:3 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Шарлеруа Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:2 Гент Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Генк 4:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Стандард Ройал Антверпен 0:0 Брюгге Гент 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Генк Стандард 3:1 Ройал Антверпен Кортрейк 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:2 Шарлеруа Ройал Антверпен 2:1 Эйпен Генк 0:0 Ройал Антверпен
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ройал Антверпен: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ройал Антверпен 2:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 0:0 Эйпен Второй дивизион Эйпен 3:4 Ройал Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Ройал Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 0:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига Эйпен 3:0 Ройал Антверпен 2-й класс Ройал Антверпен 1:3 Эйпен 2-й класс Ройал Антверпен 1:1 Эйпен 2-й класс Эйпен 1:1 Ройал Антверпен 2-й класс Эйпен 0:0 Ройал Антверпен 2-й класс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Мехелен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Мускрон-Перювельз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Генк
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ройал Антверпен
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Эйпен
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Шарлеруа
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Сент-Трюйден
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Васланд-Беверен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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