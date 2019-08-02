Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Бохум
0:2
Второй тайм: 61'
Арминия
0'
52' Желтая карточка
Суку Себио
0:1
54' Гол
Фогльзаммер Андреас
0:2
56' Гол
Клос Фабиан
60' Желтая карточка
Лосилья Антони
61'
1
Manuel
Riemann
6
Осей-Туту
Джорди
4
Simon
Lorenz
5
Декарли
Сауло
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
20
Янельт
Витали
11
Ли
Чхон-Ён
7
Майер
Себастьян
17
Блум
Данни
35
Ганвула
Сильвер
1
Stefan
Ortega
25
Клаусс
Джонатан
3
Берендт
Бриан
11
Зальгер
Штефан
8
Хартерц
Флориан
19
Manuel
Prietl
14
Эдмундссон
Йохан
10
Ябо
Рейнольд
29
Суку
Себио
21
Фогльзаммер
Андреас
9
Клос
Фабиан
Бохум
4-2-3-1
Арминия
4-1-2-2-1

Ход матча

26'
Armel Bella-Kotchap
Декарли Сауло
 
52'
 
Суку Себио
54'
0:1
Фогльзаммер Андреас
(Суку Себио)
56'
0:2
Клос Фабиан
(Фогльзаммер Андреас)
56'
 
Nils Seufert
Суку Себио
60'
Лосилья Антони
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Бохум Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Ян 3:1 Бохум Бохум 1:1 Герта Бохум 1:2 Барнсли Санкт-Галлен 3:0 Бохум
Бохум 2:2 Унион Берлин Санкт-Паули 0:0 Бохум Бохум 4:2 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 3:2 Гройтер Фюрт Ян 2:1 Бохум Бохум 0:0 Гамбург Арминия 3:1 Бохум Бохум 1:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 2:2 Бохум Бохум 1:3 Хольштайн Киль Ингольштадт 2:1 Бохум Бохум 1:2 Падерборн Зандхаузен 3:0 Бохум Бохум 2:1 Дуйсбург
Арминия Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 2:3 Барнсли Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль
Зандхаузен 0:3 Арминия Арминия 2:0 Падерборн Дуйсбург 2:2 Арминия Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96 Арминия 3:1 Бохум Кёльн 5:1 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Унион Берлин 1:1 Арминия Арминия 1:3 Магдебург Ян 0:3 Арминия Арминия 2:0 Гамбург Динамо Дрезден 3:4 Арминия

Последние игры между собой

Бохум: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Арминия: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Арминия 3:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:0 Арминия Бундеслига 2 Бохум 0:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:0 Бохум Бундеслига 2
Бохум 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:4 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:2 Бохум Бундеслига 2 Арминия 2:2 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Бохум Бундеслига Бохум 2:0 Арминия Бундеслига Арминия 2:0 Бохум Бундеслига Бохум 3:0 Арминия Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Арминия 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Эрцгебирге Ауэ 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ян 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Карлсруэ 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Нюрнберг 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Штуттгарт 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Зандхаузен 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Санкт-Паули 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Дармштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Гамбург 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Хольштайн Киль 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Оснабрюк 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Веен Висбаден 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Динамо Дрезден 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Бохум 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Декарли Сауло уходит, Armel Bella-Kotchap вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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