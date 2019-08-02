Германия: Бундеслига 2 2019-2020
52' Желтая карточкаСуку Себио
0:1
54' ГолФогльзаммер Андреас
0:2
56' ГолКлос Фабиан
60' Желтая карточкаЛосилья Антони
11
Ли
Чхон-Ён
17
Блум
Данни
10
Ябо
Рейнольд
29
Суку
Себио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ли Чхон-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Блум ДанниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
-
14 Вайландт ТомНападающий
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
-
29 Суку СебиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 Шюц ТомЗащитник
- Защитник
-
32 Keanu StaudeПолузащитник
-
20 Nils SeufertПолузащитник
- Нападающий
-
16 Fabian Kunze
-
-
Главный тренер: Сайбен Джефф
Ход матча
52'
54'
56'
60'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Бохум Последние 20 матчей: +4 =6 -10Ян 3:1 Бохум Бохум 1:1 Герта Бохум 1:2 Барнсли Санкт-Галлен 3:0 Бохум
Бохум 2:2 Унион Берлин Санкт-Паули 0:0 Бохум Бохум 4:2 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 3:2 Гройтер Фюрт Ян 2:1 Бохум Бохум 0:0 Гамбург Арминия 3:1 Бохум Бохум 1:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 2:2 Бохум Бохум 1:3 Хольштайн Киль Ингольштадт 2:1 Бохум Бохум 1:2 Падерборн Зандхаузен 3:0 Бохум Бохум 2:1 Дуйсбург
Арминия Последние 20 матчей: +10 =6 -4Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 2:3 Барнсли Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль
Зандхаузен 0:3 Арминия Арминия 2:0 Падерборн Дуйсбург 2:2 Арминия Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96 Арминия 3:1 Бохум Кёльн 5:1 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Унион Берлин 1:1 Арминия Арминия 1:3 Магдебург Ян 0:3 Арминия Арминия 2:0 Гамбург Динамо Дрезден 3:4 Арминия
Последние игры между собой
Бохум: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Арминия: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Бохум 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:4 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:2 Бохум Бундеслига 2 Арминия 2:2 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Бохум Бундеслига Бохум 2:0 Арминия Бундеслига Арминия 2:0 Бохум Бундеслига Бохум 3:0 Арминия Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Штуттгарт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Зандхаузен
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Дармштадт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Гамбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Оснабрюк
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Веен Висбаден
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Динамо Дрезден
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Бохум
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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