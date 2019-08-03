Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Ганновер 96
0:0
Первый тайм: 15'
Ян
11
Майна
Линтон
17
Дукш
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Долл
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Oliver HeinЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Tom BaackЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +4 =1 -15Штуттгарт 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Гронинген Ганновер 96 2:1 Ростов Хартберг 2:0 Ганновер 96
Фортуна 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фрайбург Бавария 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Майнц Герта 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Боруссия М Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Арминия 5:0 Ганновер 96 Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л Штуттгарт 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Нюрнберг Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг
Ян Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ян 3:1 Бохум Ян 2:1 Майнц Ян 2:3 Хоффенхайм Ян 2:2 Зандхаузен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Карлсруэ
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Ян
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Штуттгарт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Гройтер Фюрт
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Оснабрюк
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Арминия
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Дармштадт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Гамбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Зандхаузен
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Ганновер 96
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Бохум
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|17.
|Веен Висбаден
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Динамо Дрезден
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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