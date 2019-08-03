Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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  4. Бундеслига 2 2019-2020
Ганновер 96
0:0
Первый тайм: 15'
Ян
0' 15'
1
Цилер
Рон-Роберт
24
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
31
Антон
Вальдемар
5
Фелипе
Мартинс
6
Бакалорц
Марвин
7
Приб
Эдгар
11
Майна
Линтон
35
Муслия
Флоран
17
Дукш
Марвин
26
Вайдандт
Хендрик
1
Майер
Александер
II
17
Oliver
Hein
28
Sebastian
Nachreiner
14
Коррейя
Марсель
36
Окороджи
Чима
7
Безушков
Макс
8
Andreas
Geipl
6
Саллер
Бенедикт
22
Штольце
Себастьян
21
Jan-Marc
Schneider
15
Marco
Gruettner
Ганновер 96
4-2-2-2
Ян
4-2-2-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Штуттгарт 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Гронинген Ганновер 96 2:1 Ростов Хартберг 2:0 Ганновер 96
Фортуна 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фрайбург Бавария 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Майнц Герта 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Боруссия М Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Арминия 5:0 Ганновер 96 Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л Штуттгарт 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Нюрнберг Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг
Ян Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ян 3:1 Бохум Ян 2:1 Майнц Ян 2:3 Хоффенхайм Ян 2:2 Зандхаузен
Кёльн 3:5 Ян Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 4:3 Ян Ян 1:0 Магдебург Унион Берлин 2:2 Ян Ян 2:1 Бохум Дармштадт 1:1 Ян Ян 0:2 Гройтер Фюрт Ян 1:1 Дуйсбург Хайденхайм 1:2 Ян Ян 2:1 Гамбург Динамо Дрезден 0:0 Ян Ян 0:3 Арминия Хольштайн Киль 2:0 Ян Ян 2:0 Падерборн Ингольштадт 1:2 Ян
Команда И В Н П Г О
1. Карлсруэ 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Ян 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Эрцгебирге Ауэ 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Нюрнберг 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Штуттгарт 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Гройтер Фюрт 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Оснабрюк 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Арминия 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Дармштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Гамбург 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Хольштайн Киль 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Зандхаузен 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Ганновер 96 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Санкт-Паули 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Бохум 2 0 1 1 4 - 6 1
17. Веен Висбаден 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Динамо Дрезден 2 0 0 2 2 - 5 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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