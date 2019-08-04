Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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  4. Бундеслига 2 2019-2020
Эрцгебирге Ауэ
0:0
Первый тайм: 4'
Веен Висбаден
0' 4'
1
Martin
Maennel
4
Калиг
Фабиан
3
Михоевич
Марко
26
Гонтер
Сёрен
36
Кусич
Филип
17
Philipp
Riese
5
Фандрих
Клеменс
37
Теструт
Паскаль
7
Хохшайдт
Ян
11
Florian
Krueger
10
Назаров
Дмитрий
II
1
Ватковяк
Лукас
20
Кун
Моритц
4
Мокенхаупт
Саша
5
Рёкер
Бенедикт
19
Нимайер
Михел
22
Marvin
Ajani
24
Jeremias
Lorch
10
Sebastian
Mrowca
7
Maximilian
Dittgen
17
Daniel
Kyereh
8
Титц
Филлип
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1
Веен Висбаден
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Магдебург 1:0 Эрцгебирге Ауэ Сьон 1:2 Эрцгебирге Ауэ
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Веен Висбаден 1:2 Карлсруэ Веен Висбаден 3:0 Боавишта Ингольштадт 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Ингольштадт
Юрдинген 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Шпортфройнде Лотте 0:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Кайзерслаутерн Карл Цейсс 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:0 Фортуна Кёльн Цвиккау 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Карлсруэ Галлешер 1:4 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Пройссен Мюнстер Зонненхоф Гроссашпах 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Мюнхен-1860 Меппен 1:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:2 Вюрцбург Кикерс Унтерахинг 1:2 Веен Висбаден Айнтрахт Бр 2:3 Веен Висбаден

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Веен Висбаден: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Веен Висбаден 2:0 Эрцгебирге Ауэ Кубок Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Веен Висбаден Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 2:2 Веен Висбаден Бундеслига 3
Веен Висбаден 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Веен Висбаден 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Карлсруэ 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Эрцгебирге Ауэ 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Ян 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Хайденхайм 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Штуттгарт 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Нюрнберг 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Гройтер Фюрт 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Оснабрюк 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Арминия 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Дармштадт 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Хольштайн Киль 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Гамбург 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Веен Висбаден 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Зандхаузен 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ганновер 96 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Санкт-Паули 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Бохум 2 0 1 1 4 - 6 1
18. Динамо Дрезден 2 0 0 2 2 - 5 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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