Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Эрцгебирге Ауэ
0:0
Первый тайм: 4'
Веен Висбаден
26
Гонтер
Сёрен
36
Кусич
Филип
20
Кун
Моритц
22
Marvin
Ajani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
-
36 Кусич ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Daniel Meyer
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Кун МоритцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Marvin AjaniПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дамс НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Goekhan GuelПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =4 -8Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Магдебург 1:0 Эрцгебирге Ауэ Сьон 1:2 Эрцгебирге Ауэ
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +13 =1 -6Веен Висбаден 1:2 Карлсруэ Веен Висбаден 3:0 Боавишта Ингольштадт 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Ингольштадт
Юрдинген 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Шпортфройнде Лотте 0:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Кайзерслаутерн Карл Цейсс 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:0 Фортуна Кёльн Цвиккау 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Карлсруэ Галлешер 1:4 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Пройссен Мюнстер Зонненхоф Гроссашпах 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Мюнхен-1860 Меппен 1:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:2 Вюрцбург Кикерс Унтерахинг 1:2 Веен Висбаден Айнтрахт Бр 2:3 Веен Висбаден
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Веен Висбаден: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Карлсруэ
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Ян
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Штуттгарт
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Гройтер Фюрт
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Оснабрюк
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Арминия
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Дармштадт
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Хольштайн Киль
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Гамбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Веен Висбаден
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Зандхаузен
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Бохум
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|18.
|Динамо Дрезден
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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