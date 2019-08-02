Голландия: Эредивизие 2019-2020

Второй тайм

95' Виллем II заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

94' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Хорошие скиллы дриблинга показывает Нуннели Че , обходя своих соперников

93' Хорошие скиллы дриблинга показывает Нуннели Че , обходя своих соперников

93' Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Павлидис Вангелис получил желтую карточку от судьи

92' Хорошо играет на выходе Xavier Mous - мяч в ее руках

92' Лахман Даррил ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

91' Льюис Фернандо наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Хорошие скиллы дриблинга показывает Хамер Густаво , обходя своих соперников

90' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

89' Jarno Westerman получил желтую карточку от судьи

88' Ох, нехорошо это выглядит. Хольмен Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Хольмен Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Хамер Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Хорошая попытка от Mats Koehlert , был неплохой удар, но вратарь спас

85' Пространство открывается для Нуннели Че , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

85' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

84' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

83' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

79' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Хорошо играет на выходе Велленройтер Тимон - мяч в ее руках

76' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

75' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

74' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Г О О О О Л - Павлидис Вангелис изменил счет на табло!

71' Хольмен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Бель-Хассани Иллиас наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

70' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

69' Хорошо играет на выходе Xavier Mous - мяч в ее руках

67' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Плохо играет Хольмен Себастьян - неудачный вынос, и мяч у соперниц

65' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

65' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Саддики Дрис получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Саддики Дрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Что за промах! У Павлидис Вангелис была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

61' Хамер Густаво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Врусай Мариос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

58' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

54' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Хорошо играет на выходе Велленройтер Тимон - мяч в ее руках

51' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

51' Бель-Хассани Иллиас не смог попасть в створ ударом издали

51' Хорошо играет на выходе Xavier Mous - мяч в ее руках

50' Врусай Мариос наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

47' ГООООООООЛ - Леманс Клинт очень расстроена, так как забила в свои ворота!

47' Врусай Мариос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля