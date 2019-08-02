Голландия: Эредивизие 2019-2020
ПЕК Зволле
1:3
Конец матча
Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 13824
Виллем II
1:0
39' ГолТай Леннарт
1:1
41' ГолПавлидис Вангелис
1:2
47' Гол в свои воротаЛеманс Клинт
1:3
72' ГолПавлидис Вангелис
89' Желтая карточкаJarno Westerman
90' Желтая карточкаПавлидис Вангелис
19
Деккер
Рик
10
Тай
Леннарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Деккер РикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тай ЛеннартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
39'
1:0
41'
47'
1:2
72'
1:3
89'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 8
-
2 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +8 =5 -7ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле
Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Аякс 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле Херенвен 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Утрехт
Виллем II Последние 20 матчей: +10 =2 -8Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс
Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап Херенвен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:2 Виллем II
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 5
Виллем II: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 8
Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виллем II
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|АДО Ден Хааг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ВВВ-Венло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эммен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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