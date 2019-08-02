Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
ПЕК Зволле
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 13824
Виллем II
0'
1:0
39' Гол
Тай Леннарт
1:1
41' Гол
Павлидис Вангелис
1:2
47' Гол в свои ворота
Леманс Клинт
1:3
72' Гол
Павлидис Вангелис
89' Желтая карточка
Jarno Westerman
90' Желтая карточка
Павлидис Вангелис
90'+5
1
Xavier
Mous
6
Хамер
Густаво
29
Лахман
Даррил
23
Райнен
Этьенн
4
Накаяма
Юта
11
Бель-Хассани
Иллиас
19
Деккер
Рик
22
Клемент
Пелле
25
Элберс
Стэнли
10
Тай
Леннарт
17
Джонсон
Деннис
1
Велленройтер
Тимон
2
Льюис
Фернандо
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
3
Хееркенс
Фреек
8
Льонч
Поль
17
Саддики
Дрис
7
Нуннели
Че
16
Врусай
Мариос
11
Mats
Koehlert
10
Павлидис
Вангелис
ПЕК Зволле
4-3-3
Виллем II
4-2-3-1

Ход матча

31'
Леманс Клинт
Клемент Пелле
 
39'
Тай Леннарт
1:0
41'
1:1
Павлидис Вангелис
47'
1:2
Леманс Клинт
57'
Флемминг Зиан
Элберс Стэнли
 
72'
1:3
Павлидис Вангелис
(Нуннели Че)
84'
Jarno Westerman
Райнен Этьенн
 
89'
Jarno Westerman
 
90'
 
Павлидис Вангелис

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле
Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Аякс 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап АДО Ден Хааг 1:0 ПЕК Зволле Херенвен 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Утрехт
Виллем II Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс
Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап Херенвен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:1 АЗ Алкмаар Витесс 3:2 Виллем II

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 5
Виллем II: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 8
Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:3 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:3 ПЕК Зволле Эредивизие
Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Виллем II 1 1 0 0 3 - 1 3
2. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
4. АДО Ден Хааг 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ВВВ-Венло 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
18. ПЕК Зволле 1 0 0 1 1 - 3 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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