Румыния: Первая лига 2019-2020
Астра
1:1
Первый тайм: 40'
Стадион: Марин Анастасовичи
Стяуа
1:0
20' ГолГеорге Валентин
1:1
28' ГолОайдэ Рэзван
20
Бруну
Давид
77
Albert
Stahl
90
Рэдуц
Михай
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
26
Оайдэ
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Бруну ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Albert StahlНападающий
- Нападающий
-
90 Рэдуц МихайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Граур ДиниЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Бег ЖюльенНападающий
-
74 Paul Copaci
-
Главный тренер: Dan Alexa
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кристя ЮлианПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Белу КлаудиуЗащитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Virgil Andronache
Ход матча
20'
1:0
28'
1:1
Предыдущие игры
Астра Последние 20 матчей: +7 =2 -11Волунтари 1:2 Астра КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра Астра 2:2 Ботошани Урал 2:1 Астра
Астра 1:2 Вииторул Констанца Астра 3:2 Сепси Вииторул Констанца 3:0 Астра Астра 1:5 ЧФР Клуж Стяуа 1:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж Астра 0:1 Университатя Крайова Сепси 0:1 Астра Астра 1:4 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:3 Астра ЧФР Клуж 1:0 Астра Астра 0:2 Стяуа Университатя Крайова 1:0 Астра Университатя Крайова 1:2 Астра Дунэря Кэлэраши 1:2 Астра Астра 1:0 Германнштадт
Стяуа Последние 20 матчей: +12 =5 -3Стяуа 2:3 Алашкерт Стяуа 0:2 Ботошани Алашкерт 0:3 Стяуа Сепси 0:0 Стяуа
Милсами 1:2 Стяуа Стяуа 4:3 Германнштадт Стяуа 2:0 Милсами Стяуа 1:0 ЧФР Клуж Сепси 1:5 Стяуа Университатя Крайова 0:2 Стяуа Стяуа 1:0 Астра Вииторул Констанца 1:1 Стяуа ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Стяуа 2:0 Сепси Стяуа 3:2 Университатя Крайова Астра 0:2 Стяуа Стяуа 1:2 Вииторул Констанца Волунтари 2:2 Стяуа Стяуа 3:2 Университатя Крайова Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа
Последние игры между собой
Астра: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Стяуа: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Стяуа 1:0 Астра Лига 1 Астра 0:3 Стяуа Лига 1 Астра 2:0 Стяуа Лига 1 Стяуа 1:1 Астра Лига 1 Астра 0:1 Стяуа Лига 1 Стяуа 3:0 Астра Лига 1 Астра 1:0 Стяуа Первая лига Стяуа 1:0 Астра Первая лига Астра 2:0 Стяуа Лига 1 Астра 0:2 Стяуа Кубок лиги Стяуа 2:0 Астра Лига 1 Стяуа 1:0 Астра Кубок лиги Стяуа 0:1 Астра Первая лига Астра 2:0 Стяуа Первая лига Астра 0:0 Стяуа Первая лига Астра 0:0 Стяуа Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Университатя Крайова
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Ботошани
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|КСМ Политехника Яссы
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|Астра
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Стяуа
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Сепси
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|10.
|Германнштадт
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|11.
|Динамо Бухарест
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|12.
|Волунтари
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|13.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|14.
|Академика Клинчени
|4
|0
|0
|4
|5 - 13
|0
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