Румыния: Первая лига 2019-2020

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Астра
1:1
Первый тайм: 40'

Стадион:
Стяуа
0'
1:0
20' Гол
Георге Валентин
1:1
28' Гол
Оайдэ Рэзван
40'
33
Китанов
Георги
20
Бруну
Давид
4
Граовац
Даниэль
5
Constantin
Dima
3
Радунович
Ристо
21
Црепуля
Любян
8
Ciprian
Biceanu
11
Георге
Валентин
77
Albert
Stahl
7
Алибек
Денис
90
Рэдуц
Михай
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
16
Планич
Богдан
4
Бэлаша
Михай
18
Соиледис
Арис
23
Попеску
Овидиу
17
Кристя
Юлиан
26
Оайдэ
Рэзван
14
Моутинью
Тьерри
27
Гикевич
Лукаш
3
Ionut
Pantiru
Астра
Стяуа

Ход матча

20'
Георге Валентин
(Алибек Денис)
1:0
28'
1:1
Оайдэ Рэзван
(Гикевич Лукаш)

Предыдущие игры

Астра Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Волунтари 1:2 Астра КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра Астра 2:2 Ботошани Урал 2:1 Астра
Астра 1:2 Вииторул Констанца Астра 3:2 Сепси Вииторул Констанца 3:0 Астра Астра 1:5 ЧФР Клуж Стяуа 1:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж Астра 0:1 Университатя Крайова Сепси 0:1 Астра Астра 1:4 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:3 Астра ЧФР Клуж 1:0 Астра Астра 0:2 Стяуа Университатя Крайова 1:0 Астра Университатя Крайова 1:2 Астра Дунэря Кэлэраши 1:2 Астра Астра 1:0 Германнштадт
Стяуа Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Стяуа 2:3 Алашкерт Стяуа 0:2 Ботошани Алашкерт 0:3 Стяуа Сепси 0:0 Стяуа
Милсами 1:2 Стяуа Стяуа 4:3 Германнштадт Стяуа 2:0 Милсами Стяуа 1:0 ЧФР Клуж Сепси 1:5 Стяуа Университатя Крайова 0:2 Стяуа Стяуа 1:0 Астра Вииторул Констанца 1:1 Стяуа ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Стяуа 2:0 Сепси Стяуа 3:2 Университатя Крайова Астра 0:2 Стяуа Стяуа 1:2 Вииторул Констанца Волунтари 2:2 Стяуа Стяуа 3:2 Университатя Крайова Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа

Последние игры между собой

Астра: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Стяуа: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Стяуа 1:0 Астра Лига 1 Астра 0:2 Стяуа Лига 1 Стяуа 1:0 Астра Первая лига Астра 1:0 Стяуа Первая лига
Стяуа 1:0 Астра Лига 1 Астра 0:3 Стяуа Лига 1 Астра 2:0 Стяуа Лига 1 Стяуа 1:1 Астра Лига 1 Астра 0:1 Стяуа Лига 1 Стяуа 3:0 Астра Лига 1 Астра 1:0 Стяуа Первая лига Стяуа 1:0 Астра Первая лига Астра 2:0 Стяуа Лига 1 Астра 0:2 Стяуа Кубок лиги Стяуа 2:0 Астра Лига 1 Стяуа 1:0 Астра Кубок лиги Стяуа 0:1 Астра Первая лига Астра 2:0 Стяуа Первая лига Астра 0:0 Стяуа Первая лига Астра 0:0 Стяуа Первая лига
Команда И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 4 3 1 0 11 - 4 10
2. ЧФР Клуж 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Университатя Крайова 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Ботошани 4 2 2 0 9 - 4 8
5. КСМ Политехника Яссы 4 2 2 0 4 - 1 8
6. Газ Метан Mедиаш 4 1 3 0 6 - 4 6
7. Астра 1:1 4 1 2 1 5 - 5 5
8. Стяуа 1:1 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Сепси 4 0 4 0 3 - 3 4
10. Германнштадт 4 1 0 3 7 - 10 3
11. Динамо Бухарест 4 1 0 3 4 - 10 3
12. Волунтари 4 0 2 2 2 - 6 2
13. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 3 - 8 1
14. Академика Клинчени 4 0 0 4 5 - 13 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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