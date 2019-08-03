Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
Киндия Тырговиште
1:0
Перерыв

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
13' Желтая карточка
Daniel Novac
1:0
27' Гол
Mihai Neicutescu
44' Желтая карточка
Franck Yameogo
25
Mihai
Aioani
2
Marius
Martac
4
Alexandru
Constanntin
Benga
14
Mihai
Leca
80
Denis
Dumitrascu
8
Daniel
Novac
10
Ливиу
Михай
II
20
Cristian
Negut
13
Cristian
Cherchez
7
Franck
Yameogo
18
Mihai
Neicutescu
12
Ватка
Космин
25
Бутян
Михай
92
Mike
Cestor
30
Мурешан
Андрей
77
Петелеу
Андрей
94
Catalin
Itu
28
Хобан
Овидиу
7
Паун-Александру
Константин
10
Дяк
Чиприан
20
Цукудян
Георге
18
Костаке
Йонуц
Киндия Тырговиште
ЧФР Клуж

Ход матча

13'
Daniel Novac
 
27'
Mihai Neicutescu
(Franck Yameogo)
1:0
28'
 
Аурелиу Луиш
Catalin Itu
44'
Franck Yameogo
 

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул Киндия Тырговиште 2:1 Металоглобус Пандурий 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 6:0 Балотешть Спортул Снагов 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени УТА Арад 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Поли Тимишоара Рипенсия Тимишоара 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:0 Dacia Unirea Braila Фарул 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:2 Daco-Getica Bucuresti Дачия Миовени 1:4 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Петролул Плоешти FC Arges Pitesti 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Аэростар Бакау
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Маккаби Тель-Авив 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Маккаби Тель-Авив Академика Клинчени 1:4 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 3:1 Астана ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы Астана 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Стяуа 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Астра 1:5 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Вииторул Констанца Астра 2:2 ЧФР Клуж Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:3 Астра ЧФР Клуж 1:0 Астра Вииторул Констанца 0:1 ЧФР Клуж
Команда И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Университатя Крайова 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Ботошани 4 2 2 0 9 - 4 8
4. КСМ Политехника Яссы 3 2 1 0 4 - 1 7
5. ЧФР Клуж 0:1 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Газ Метан Mедиаш 4 1 3 0 6 - 4 6
7. Астра 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Стяуа 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Киндия Тырговиште 1:0 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Сепси 3 0 3 0 1 - 1 3
11. Динамо Бухарест 4 1 0 3 4 - 10 3
12. Волунтари 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Германнштадт 3 0 0 3 5 - 9 0
14. Академика Клинчени 4 0 0 4 5 - 13 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Eugen Popescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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