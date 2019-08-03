Румыния: Первая лига 2019-2020
Киндия Тырговиште
1:0
Перерыв
Стадион: Stadionul Eugen Popescu
ЧФР Клуж
13' Желтая карточкаDaniel Novac
1:0
27' ГолMihai Neicutescu
44' Желтая карточкаFranck Yameogo
25
Mihai
Aioani
14
Mihai
Leca
12
Ватка
Космин
25
Бутян
Михай
92
Mike
Cestor
94
Catalin
Itu
28
Хобан
Овидиу
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Mihai LecaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Alin DudeaЗащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
15 Cornel Dinu
-
-
-
Главный тренер: Viorel Moldovan
- Основной состав
-
12 Ватка КосминВратарь
-
25 Бутян МихайЗащитник
-
92 Mike CestorЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Catalin ItuПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
13'
27'
44'
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +14 =3 -3Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул Киндия Тырговиште 2:1 Металоглобус Пандурий 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 6:0 Балотешть Спортул Снагов 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени УТА Арад 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Поли Тимишоара Рипенсия Тимишоара 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:0 Dacia Unirea Braila Фарул 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:2 Daco-Getica Bucuresti Дачия Миовени 1:4 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Петролул Плоешти FC Arges Pitesti 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Аэростар Бакау
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =5 -4Маккаби Тель-Авив 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Маккаби Тель-Авив Академика Клинчени 1:4 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 3:1 Астана ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы Астана 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца Оренбург 0:1 ЧФР Клуж Стяуа 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Астра 1:5 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Вииторул Констанца Астра 2:2 ЧФР Клуж Сепси 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:3 Астра ЧФР Клуж 1:0 Астра Вииторул Констанца 0:1 ЧФР Клуж
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Университатя Крайова
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Ботошани
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|КСМ Политехника Яссы
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|ЧФР Клуж
|0:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|Астра
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Стяуа
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Киндия Тырговиште
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Сепси
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|11.
|Динамо Бухарест
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|12.
|Волунтари
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Германнштадт
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|14.
|Академика Клинчени
|4
|0
|0
|4
|5 - 13
|0
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