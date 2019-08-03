Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Хартберг
4:1
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
1:0
4' Гол
Тадич Дарио
7' Желтая карточка
Кайнц Тобиас
2:0
17' Гол
Кайнц Тобиас
48' Желтая карточка
Старкль Доминик
52' Желтая карточка
Доссу Жодель
61' Желтая карточка
Emanuel Aiwu
3:0
64' Гол
Тадич Дарио
4:0
76' Гол
Реп Райко
4:1
77' Гол
Бакыш Синан
88' Желтая карточка
Fabian Menig
90'+3
1
Rene
Swete
6
Линхарт
Андреас
4
Michael
Huber
32
Felix
Luckender
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
18
Канкола
Давид
20
Доссу
Жодель
10
Stefan
Rakowitz
9
Реп
Райко
24
Тадич
Дарио
1
Ляйтнер
Андреас
27
Emanuel
Aiwu
2
Штраусс
Фабио
21
Seth
Paintsil
55
Fabian
Menig
10
Тот
Даниэль
14
Morten
Hjulmand
22
Marcus
Maier
3
Milos
Spasic
16
Шмидт
Патрик
7
Старкль
Доминик
Хартберг
4-3-2-1
Адмира
3-5-2

Ход матча

4'
Тадич Дарио
(Доссу Жодель)
1:0
7'
Кайнц Тобиас
 
17'
Кайнц Тобиас
(Доссу Жодель)
2:0
48'
 
Старкль Доминик
52'
Доссу Жодель
 
61'
 
Emanuel Aiwu
64'
Тадич Дарио
(Реп Райко)
3:0
64'
Juergen Heil
Тадич Дарио
 
69'
 
Roman Kerschbaum
Тот Даниэль
72'
 
Бакыш Синан
Milos Spasic
76'
Реп Райко
(Stefan Rakowitz)
4:0
77'
4:1
Бакыш Синан
(Старкль Доминик)
79'
Tomas Ostrak
Доссу Жодель
 
87'
Нимага Бакари
Stefan Rakowitz
 
88'
 
Fabian Menig

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Маттерсбург 2:1 Хартберг Винер Виктория 2:2 Хартберг Слован Братислава 4:0 Хартберг Хартберг 2:2 Трайскирхен
Хартберг 2:0 Ганновер 96 Хартберг 3:1 Адмира Альтах 3:1 Хартберг Хартберг 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 1:0 Хартберг Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена Адмира 2:1 Хартберг Хартберг 0:1 Альтах Маттерсбург 3:0 Хартберг Хартберг 0:2 Ваккер Инсбрук Хартберг 2:2 Хорн Рапид Вена 2:2 Хартберг Хартберг 1:1 Вольфсбергер Аустрия Вена 4:2 Хартберг Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен
Адмира Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Адмира 0:3 Вольфсбергер Юнион Эдельвейс 0:5 Адмира Адмира 0:1 Рид Адмира 4:1 Брюк/Лейта
Рапид-2 Вена 1:1 Адмира Адмира 3:1 Швечат Хартберг 3:1 Адмира Мархфельд Маннсдорф 5:1 Адмира Адмира 4:0 Санкт-Пёльтен-2 Адмира 3:2 Ваккер Инсбрук Альтах 2:2 Адмира Парндорф 1:1 Адмира Адмира 0:4 Эбрайхсдорф Адмира 3:4 Рапид Вена Адмира 4:0 Винер Маттерсбург 1:1 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург Адмира 2:1 Хартберг Штадлау 3:0 Адмира Адмира 2:1 Мауэрверк

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Адмира: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Хартберг 3:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Хартберг Бундеслига Адмира 2:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Адмира Бундеслига
Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Хартберг 0:0 Адмира Товарищеские матчи Адмира 2:1 Хартберг Товарищеские матчи Адмира 1:4 Хартберг Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Штурм 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Вольфсбергер 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Маттерсбург 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Хартберг 2 1 0 1 5 - 3 3
7. Ваттенс 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Альтах 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Рапид Вена 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Санкт-Пёльтен 1 0 0 1 0 - 3 0
11. Аустрия Вена 2 0 0 2 1 - 6 0
12. Адмира 2 0 0 2 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Кайнц Тобиас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Кайнц Тобиас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Тадич Дарио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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