Австрия: Бундеслига 2019-2020
Хартберг
4:1
Конец матча
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Адмира
1:0
4' ГолТадич Дарио
7' Желтая карточкаКайнц Тобиас
2:0
17' ГолКайнц Тобиас
48' Желтая карточкаСтаркль Доминик
52' Желтая карточкаДоссу Жодель
61' Желтая карточкаEmanuel Aiwu
3:0
64' ГолТадич Дарио
4:0
76' ГолРеп Райко
4:1
77' ГолБакыш Синан
88' Желтая карточкаFabian Menig
23
Кайнц
Тобиас
20
Доссу
Жодель
24
Тадич
Дарио
27
Emanuel
Aiwu
55
Fabian
Menig
10
Тот
Даниэль
22
Marcus
Maier
16
Шмидт
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Tomas Ostrak
-
28 Juergen Heil
-
-
27 Lukas Ried
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Emanuel AiwuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Fabian MenigПолузащитник
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Marcus MaierПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Шмидт ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бакыш СинанНападающий
-
20 Marco Kadlec
-
-
-
Главный тренер: Reiner Geyer
Ход матча
4'
1:0
7'
17'
2:0
48'
52'
61'
64'
3:0
76'
4:0
77'
4:1
88'
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +4 =5 -11Маттерсбург 2:1 Хартберг Винер Виктория 2:2 Хартберг Слован Братислава 4:0 Хартберг Хартберг 2:2 Трайскирхен
Хартберг 2:0 Ганновер 96 Хартберг 3:1 Адмира Альтах 3:1 Хартберг Хартберг 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 1:0 Хартберг Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена Адмира 2:1 Хартберг Хартберг 0:1 Альтах Маттерсбург 3:0 Хартберг Хартберг 0:2 Ваккер Инсбрук Хартберг 2:2 Хорн Рапид Вена 2:2 Хартберг Хартберг 1:1 Вольфсбергер Аустрия Вена 4:2 Хартберг Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен
Адмира Последние 20 матчей: +8 =4 -8Адмира 0:3 Вольфсбергер Юнион Эдельвейс 0:5 Адмира Адмира 0:1 Рид Адмира 4:1 Брюк/Лейта
Рапид-2 Вена 1:1 Адмира Адмира 3:1 Швечат Хартберг 3:1 Адмира Мархфельд Маннсдорф 5:1 Адмира Адмира 4:0 Санкт-Пёльтен-2 Адмира 3:2 Ваккер Инсбрук Альтах 2:2 Адмира Парндорф 1:1 Адмира Адмира 0:4 Эбрайхсдорф Адмира 3:4 Рапид Вена Адмира 4:0 Винер Маттерсбург 1:1 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург Адмира 2:1 Хартберг Штадлау 3:0 Адмира Адмира 2:1 Мауэрверк
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Адмира: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Вольфсбергер
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Маттерсбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Ваттенс
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Рапид Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Санкт-Пёльтен
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|12.
|Адмира
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
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