Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
Волунтари
0:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
КСМ Политехника Яссы
0'
21' Желтая карточка
Florian Loshaj
35' Желтая карточка
Горобцов Николас
55'
1
Митрев
Божидар
22
Ricardinho
XI
28
Балаур
Ионуц
3
Армаш
Игорь
23
Влад
Александру
11
Mihai
Capatana
25
Горобцов
Николас
8
Ion
Gheorghe
98
Cristian
Costin
9
Папацоглу
Афанассиос
59
Попадюк
Дору
12
Русу
Денис
32
Adria
Gallego
23
Фрасинеску
Козмин
13
Bradley
Diallo
3
Andrei
Radu
86
Бреевелд
Никандро
22
Florian
Loshaj
30
Ovidiu
Horsia
8
Juan
Pablo
Passaglia
99
Iuliu
Hatiegan
9
Adrian
Balan
Волунтари
КСМ Политехника Яссы

Ход матча

21'
 
Florian Loshaj
35'
Горобцов Николас
 
52'
 
Joao Teixeira I
Florian Loshaj

Предыдущие игры

Волунтари Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Волунтари 1:2 Астра Ботошани 4:1 Волунтари Волунтари 0:0 Сепси Динамо Бухарест 0:0 Волунтари
Волунтари 2:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 4:0 Волунтари Волунтари 0:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 2:1 Конкордия Кьяжна Ботошани 2:0 Волунтари Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Германнштадт 1:1 Волунтари Волунтари 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:1 Волунтари Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Волунтари 2:1 Ботошани КСМ Политехника Яссы 0:2 Волунтари Волунтари 2:2 Стяуа Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари Волунтари 0:0 Дунэря Кэлэраши
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +7 =6 -7
КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани
Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 4:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Ботошани 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Конкордия Кьяжна КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Германнштадт 0:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Волунтари Германнштадт 2:0 КСМ Политехника Яссы Вииторул Констанца 0:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Газ Метан Mедиаш

Последние игры между собой

Волунтари: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1 КСМ Политехника Яссы 0:2 Волунтари Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 4 3 1 0 11 - 4 10
2. ЧФР Клуж 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Университатя Крайова 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Ботошани 4 2 2 0 9 - 4 8
5. КСМ Политехника Яссы 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
6. Газ Метан Mедиаш 4 1 3 0 6 - 4 6
7. Астра 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Стяуа 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Сепси 4 0 4 0 3 - 3 4
10. Германнштадт 4 1 0 3 7 - 10 3
11. Динамо Бухарест 4 1 0 3 4 - 10 3
12. Волунтари 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
13. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 3 - 8 1
14. Академика Клинчени 4 0 0 4 5 - 13 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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