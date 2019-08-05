Румыния: Первая лига 2019-2020
Волунтари
0:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
КСМ Политехника Яссы
21' Желтая карточкаFlorian Loshaj
35' Желтая карточкаГоробцов Николас
28
Балаур
Ионуц
59
Попадюк
Дору
12
Русу
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
59 Попадюк ДоруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Коцич МиланЗащитник
-
10 Михалча ВладПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Vlad Danale
-
Главный тренер: Mihai Teja
Ход матча
21'
35'
Предыдущие игры
Волунтари Последние 20 матчей: +6 =8 -6Волунтари 1:2 Астра Ботошани 4:1 Волунтари Волунтари 0:0 Сепси Динамо Бухарест 0:0 Волунтари
Волунтари 2:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 4:0 Волунтари Волунтари 0:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 2:1 Конкордия Кьяжна Ботошани 2:0 Волунтари Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Германнштадт 1:1 Волунтари Волунтари 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:1 Волунтари Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Волунтари 2:1 Ботошани КСМ Политехника Яссы 0:2 Волунтари Волунтари 2:2 Стяуа Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари Волунтари 0:0 Дунэря Кэлэраши
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +7 =6 -7КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани
Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 4:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Ботошани 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Конкордия Кьяжна КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Германнштадт 0:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Волунтари Германнштадт 2:0 КСМ Политехника Яссы Вииторул Констанца 0:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Газ Метан Mедиаш
Последние игры между собой
Волунтари: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Университатя Крайова
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Ботошани
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|КСМ Политехника Яссы
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|Астра
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Стяуа
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Сепси
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|10.
|Германнштадт
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|11.
|Динамо Бухарест
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|12.
|Волунтари
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|13.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|14.
|Академика Клинчени
|4
|0
|0
|4
|5 - 13
|0
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