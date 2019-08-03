Австрия: Бундеслига 2019-2020
Альтах
3:2
Конец матча
Стадион: Кэшпойнт Арена
Ваттенс
0:1
1' ГолДедич Златко
24' Желтая карточкаStefan Hager
1:1
30' ГолManfred Fischer
1:2
32' ГолStefan Hager
2:2
41' ГолБериша Мергим
58' Желтая карточкаAgonay Jimenez Ione
58' Желтая карточкаБериша Мергим
62' Желтая карточкаГугганиг Давид
70' Желтая карточкаАндерсон Оливейра
3:2
75' ГолЦвишенбруггер Ян
19
Карич
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пангоп ФранцНападающий
-
23 Aljaz Casar
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Stefan HagerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Lukas GrgicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Milan JurdikПолузащитник
-
17 Felix AdjeiПолузащитник
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
1'
0:1
24'
30'
32'
1:2
41'
2:2
58'
62'
75'
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +7 =7 -6ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон Альтах 2:3 Вест Хэм
Люцерн 0:0 Альтах Грасcхоппер 3:0 Альтах Рапид Вена 1:2 Альтах Альтах 3:1 Хартберг Альтах 2:2 Адмира Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 1:4 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 1:3 Альтах Альтах 0:1 Адмира Вольфсбергер 0:0 Альтах
Ваттенс Последние 20 матчей: +12 =4 -4Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ
Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау Лиферинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Амштеттен Пашинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 2:1 Аустрия-2 Вена Ваккер-2 Инсбрук 3:2 Ваттенс Ваттенс 2:0 Форвертс Штайр Винер Нойштадт 0:0 Ваттенс Ваттенс 2:1 Капфенберг Блау-Вайс Линц 1:1 Ваттенс Ваттенс 5:1 Флоридсдорфер Аустрия Клагенфурт 1:1 Ваттенс Лафниц 1:1 Ваттенс Ваттенс 0:3 Рид
Последние игры между собой
Альтах: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Ваттенс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Вольфсбергер
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Маттерсбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Ваттенс
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Рапид Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Санкт-Пёльтен
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|12.
|Адмира
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
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