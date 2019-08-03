Австрия: Бундеслига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2019-2020
Альтах
3:2
Конец матча

Стадион:
Ваттенс
0'
0:1
1' Гол
Дедич Златко
24' Желтая карточка
Stefan Hager
1:1
30' Гол
Manfred Fischer
1:2
32' Гол
Stefan Hager
2:2
41' Гол
Бериша Мергим
58' Желтая карточка
Agonay Jimenez Ione
58' Желтая карточка
Бериша Мергим
62' Желтая карточка
Гугганиг Давид
70' Желтая карточка
Андерсон Оливейра
3:2
75' Гол
Цвишенбруггер Ян
90'+4
1
Кобрас
Мартин
28
Андерсон
Оливейра
18
Цвишенбруггер
Ян
5
Нетцер
Филипп
19
Карич
Эмир
11
Майлингер
Марко
4
Samuel
Gouet
12
Диаките
Усман
7
Гебауэр
Кристиан
30
Manfred
Fischer
37
Бериша
Мергим
25
Ferdinand
Oswald
34
Stefan
Hager
13
Agonay
Jimenez
Ione
4
Гугганиг
Давид
14
Julian
Peter
Goelles
3
Michael
Svoboda
46
Lukas
Grgic
26
Florian
Buchacher
18
Вальх
Клеменс
7
Benjamin
Pranter
22
Дедич
Златко
Альтах
4-4-1-1
Ваттенс
3-4-3

Ход матча

1'
0:1
Дедич Златко
(Ferdinand Oswald)
12'
 
Felix Adjei
Florian Buchacher
24'
 
Stefan Hager
30'
Manfred Fischer
(Гебауэр Кристиан)
1:1
32'
1:2
Stefan Hager
(Lukas Grgic)
41'
Бериша Мергим
(Manfred Fischer)
2:2
58'
 
Agonay Jimenez Ione
58'
Бериша Мергим
 
62'
 
Гугганиг Давид
65'
Florian Jamnig
Гебауэр Кристиан
 
66'
 
Florian Rieder
Benjamin Pranter
70'
Андерсон Оливейра
 
73'
Aljaz Casar
Manfred Fischer
 
75'
Цвишенбруггер Ян
(Майлингер Марко)
3:2
78'
 
Milan Jurdik
Вальх Клеменс
88'
Маак Маттиас
Майлингер Марко
 

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +7 =7 -6
ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон Альтах 2:3 Вест Хэм
Люцерн 0:0 Альтах Грасcхоппер 3:0 Альтах Рапид Вена 1:2 Альтах Альтах 3:1 Хартберг Альтах 2:2 Адмира Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 1:4 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 1:3 Альтах Альтах 0:1 Адмира Вольфсбергер 0:0 Альтах
Ваттенс Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ
Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау Лиферинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Амштеттен Пашинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 2:1 Аустрия-2 Вена Ваккер-2 Инсбрук 3:2 Ваттенс Ваттенс 2:0 Форвертс Штайр Винер Нойштадт 0:0 Ваттенс Ваттенс 2:1 Капфенберг Блау-Вайс Линц 1:1 Ваттенс Ваттенс 5:1 Флоридсдорфер Аустрия Клагенфурт 1:1 Ваттенс Лафниц 1:1 Ваттенс Ваттенс 0:3 Рид

Последние игры между собой

Альтах: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Ваттенс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Альтах 1:1 Ваттенс Товарищеские матчи Альтах 2:1 Ваттенс Товарищеские матчи Альтах 3:1 Ваттенс Товарищеские матчи Альтах 4:0 Ваттенс Товарищеские матчи
Ваттенс 3:1 Альтах Товарищеские матчи Ваттенс 2:4 Альтах Кубок Австрии
Команда И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Штурм 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Вольфсбергер 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Маттерсбург 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Хартберг 2 1 0 1 5 - 3 3
7. Ваттенс 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Альтах 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Рапид Вена 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Санкт-Пёльтен 1 0 0 1 0 - 3 0
11. Аустрия Вена 2 0 0 2 1 - 6 0
12. Адмира 2 0 0 2 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Бериша Мергим бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Stefan Hager бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Manfred Fischer бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Stefan Hager получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Florian Buchacher уходит, Felix Adjei вместо него
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Дедич Златко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...