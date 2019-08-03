Австрия: Бундеслига 2019-2020
Аустрия Вена
0:3
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
ЛАСК
0:1
42' ГолРамсебнер Кристиан
51' Желтая карточкаPeter Michorl
60' Желтая карточкаМадль Михаэль
68' Желтая карточкаХолланд Джеймс
0:2
87' ГолGernot Trauner
0:3
90' ГолMarko Raguz
3
Maudo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 MaudoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
-
36 Dominik Fitz
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Marko Raguz
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
Ход матча
42'
51'
60'
68'
87'
0:2
90'
0:3
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Коттманнсдорф 0:9 Аустрия Вена Гафленц 0:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:1 КПР
Аустрия Вена 2:1 Баник Острава Аустрия Вена 2:3 Славия Прага Bad Erlach 0:11 Аустрия Вена Зигхартскирхен 0:10 Аустрия Вена ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Штурм 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:2 ЛАСК Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:1 Штурм Ред Булл Зальцбург 5:1 Аустрия Вена Зенит 0:3 Аустрия Вена Штурм 1:0 Аустрия Вена
ЛАСК Последние 20 матчей: +11 =3 -6ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905
ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Аустрия Вена 2:2 ЛАСК ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
ЛАСК: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига Аустрия Вена 1:0 ЛАСК Кубок ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Кубок Аустрия Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:5 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:0 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Вольфсбергер
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Маттерсбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Ваттенс
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Рапид Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Санкт-Пёльтен
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|12.
|Адмира
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
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