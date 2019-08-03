Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Аустрия Вена
0:3
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
0:1
42' Гол
Рамсебнер Кристиан
51' Желтая карточка
Peter Michorl
60' Желтая карточка
Мадль Михаэль
68' Желтая карточка
Холланд Джеймс
0:2
87' Гол
Gernot Trauner
0:3
90' Гол
Marko Raguz
90'+5
13
Лучич
Иван
III
17
Клайн
Флориан
3
Maudo
30
Мадль
Михаэль
28
Марчинко
Кристоф
16
Прокоп
Доминик
4
Джегго
Джеймс
15
Сербест
Таркан
10
Грюнвальд
Александр
14
Моншайн
Кристоф
20
Эдомвоньи
Брайт
1
Шлагер
Александер
15
Рамсебнер
Кристиан
18
Gernot
Trauner
6
Philipp
Wiesinger
26
Reinhold
Ranftl
25
Холланд
Джеймс
8
Peter
Michorl
7
Rene
Renner
28
Dominik
Frieser
9
Клаусс
Жоао
20
Тетте
Самуэл
Аустрия Вена
4-3-1-2
ЛАСК
3-4-3

Ход матча

42'
0:1
Рамсебнер Кристиан
(Peter Michorl)
51'
 
Peter Michorl
56'
 
Thomas Goiginger
Dominik Frieser
60'
Мадль Михаэль
 
62'
Ятеке Стерлинг
Эдомвоньи Брайт
 
68'
 
Холланд Джеймс
76'
Саркария Манприт
Сербест Таркан
 
76'
 
Thomas Sabitzer
Тетте Самуэл
81'
Dominik Fitz
Прокоп Доминик
 
87'
0:2
Gernot Trauner
(Peter Michorl)
89'
 
Marko Raguz
Клаусс Жоао
90'
0:3
Marko Raguz
(Холланд Джеймс)

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Коттманнсдорф 0:9 Аустрия Вена Гафленц 0:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:1 КПР
Аустрия Вена 2:1 Баник Острава Аустрия Вена 2:3 Славия Прага Bad Erlach 0:11 Аустрия Вена Зигхартскирхен 0:10 Аустрия Вена ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Штурм 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:2 ЛАСК Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:1 Штурм Ред Булл Зальцбург 5:1 Аустрия Вена Зенит 0:3 Аустрия Вена Штурм 1:0 Аустрия Вена
ЛАСК Последние 20 матчей: +11 =3 -6
ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905
ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Аустрия Вена 2:2 ЛАСК ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
ЛАСК: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига Аустрия Вена 1:0 ЛАСК Кубок ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Кубок Аустрия Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Аустрия Вена 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:5 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:0 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
Команда И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Штурм 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Вольфсбергер 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Маттерсбург 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Хартберг 2 1 0 1 5 - 3 3
7. Ваттенс 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Альтах 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Рапид Вена 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Санкт-Пёльтен 1 0 0 1 0 - 3 0
11. Аустрия Вена 2 0 0 2 1 - 6 0
12. Адмира 2 0 0 2 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Рамсебнер Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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