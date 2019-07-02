Голландия: Эредивизие 2019-2020
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +5 =8 -7Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс
Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс ВВВ-Венло 1:3 Витесс Витесс 6:1 Де Графсхап Аякс 4:2 Витесс Витесс 4:1 ПЕК Зволле Утрехт 0:0 Витесс Витесс 3:3 ПСВ Витесс 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Хераклес 3:2 Витесс
Аякс Последние 20 матчей: +15 =3 -2Аякс 1:1 Сивасспор Аякс 2:0 ПСВ Аякс 1:2 Панатинаикос Аякс 6:2 ОФИ
Последние игры между собой
Витесс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Аякс: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Витесс 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Витесс 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 0:4 Витесс Кубок Аякс 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Кубок Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Витесс Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|АДО Ден Хааг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ВВВ-Венло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эммен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Витесс
3.6% (2)
Ничья
3.6% (2)
Аякс
92.7% (51)
1:2 Аякс
58.2% (32)
1:3 Аякс
14.5% (8)
0:2 Аякс
10.9% (6)
0:1 Аякс
3.6% (2)
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