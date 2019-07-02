Голландия: Эредивизие 2019-2020

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Витесс
 
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Стадион:
Аякс

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс
Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс ВВВ-Венло 1:3 Витесс Витесс 6:1 Де Графсхап Аякс 4:2 Витесс Витесс 4:1 ПЕК Зволле Утрехт 0:0 Витесс Витесс 3:3 ПСВ Витесс 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 3:3 Витесс Хераклес 3:2 Витесс
Аякс Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Аякс 1:1 Сивасспор Аякс 2:0 ПСВ Аякс 1:2 Панатинаикос Аякс 6:2 ОФИ
Аякс 2:1 Уотфорд Аякс 2:1 Истанбул Башакшехир Аякс 1:1 Ольборг Аякс 11:2 Квик-20 Де Графсхап 1:4 Аякс Аякс 4:1 Утрехт Аякс 2:3 Тоттенхэм Виллем II 0:4 Аякс Тоттенхэм 0:1 Аякс Аякс 4:2 Витесс Гронинген 0:1 Аякс Ювентус 1:2 Аякс Аякс 6:2 Эксельсиор Аякс 1:1 Ювентус Виллем II 1:4 Аякс Эммен 2:5 Аякс

Последние игры между собой

Витесс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Аякс: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Аякс 4:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Эредивизие Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Витесс Эредивизие
Витесс 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Аякс 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Витесс 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 0:4 Витесс Кубок Аякс 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:4 Аякс Кубок Витесс 3:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:3 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 4:2 Витесс Эредивизие
Команда И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
3. АДО Ден Хааг 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ВВВ-Венло 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
18. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Витесс - Аякс

    До начала игры, которая состоится 03.08.2019, осталось 2 дня 19 часов 21 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Витесс - Аякс
    Витесс
    3.6% (2)
    Ничья
    3.6% (2)
    Аякс
    92.7% (51)
    1:2 Аякс
    58.2% (32)
    1:3 Аякс
    14.5% (8)
    0:2 Аякс
    10.9% (6)
    0:1 Аякс
    3.6% (2)
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