Голландия: Эредивизие 2019-2020
Эммен
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: De Oude Meerdijk
Гронинген
13' Желтая карточкаБаккер Ник
16' Желтая карточкаЧакон Майкл
26' Желтая карточкаИтакура Ко
23
Бейл
Гленн
20
Чакон
Майкл
25
Ариас
Яфар
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Пейн ДесевиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Бос ХенкНападающий
-
-
27 Leon Sopic
-
Главный тренер: Dick Lukkien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Итакура КоЗащитник
-
20 Абсалем АмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
-
22 Брей МайклНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
13'
16'
26'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити
Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен Эммен 2:0 Утрехт НАК Бреда 1:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Эммен 2:5 Аякс ПЕК Зволле 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Эммен 1:1 Хераклес Фейеноорд 4:0 Эммен Эммен 0:3 Витесс
Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген
Гронинген 3:0 Пройссен Мюнстер Гронинген 2:0 Росс Каунти Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс Эммен 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Гронинген 0:1 Аякс Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 Эксельсиор Гронинген 1:0 Де Графсхап АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 0:0 Гронинген Гронинген 3:2 ВВВ-Венло НАК Бреда 0:0 Гронинген
Последние игры между собой
Эммен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Гронинген: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виллем II
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Аякс
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Витесс
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Гронинген
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Эммен
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АДО Ден Хааг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|ВВВ-Венло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Загрузка...