Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Эммен
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Гронинген
0'
13' Желтая карточка
Баккер Ник
16' Желтая карточка
Чакон Майкл
26' Желтая карточка
Итакура Ко
45'+3
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
3
Веендорп
Кезиа
4
Баккер
Ник
28
Бюрнет
Лоренцо
21
Угриниц
Филип
20
Чакон
Майкл
11
Лаурсен
Николай
8
Де
Леув
Михаэль
25
Ариас
Яфар
9
Коларж
Марко
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
17
Итакура
Ко
20
Абсалем
Амир
6
Azor
Matusiwa
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
15
Гудмундссон
Габриэль
7
Доан
Рицу
23
Хрустиц
Айдин
9
Сирхейс
Кай
Эммен
4-2-3-1
Гронинген
4-2-3-1

Ход матча

13'
Баккер Ник
 
16'
Чакон Майкл
 
26'
 
Итакура Ко

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити
Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен Эммен 2:0 Утрехт НАК Бреда 1:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Эммен 2:5 Аякс ПЕК Зволле 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Эммен 1:1 Хераклес Фейеноорд 4:0 Эммен Эммен 0:3 Витесс
Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген
Гронинген 3:0 Пройссен Мюнстер Гронинген 2:0 Росс Каунти Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс Эммен 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Гронинген 0:1 Аякс Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 Эксельсиор Гронинген 1:0 Де Графсхап АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 0:0 Гронинген Гронинген 3:2 ВВВ-Венло НАК Бреда 0:0 Гронинген

Последние игры между собой

Эммен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Гронинген: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Гронинген 2:2 Эммен Товарищеские матчи Эммен 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 Эммен Эредивизие Гронинген 0:1 Эммен Товарищеские матчи
Гронинген 4:3 Эммен Товарищеские матчи Гронинген 6:2 Эммен Товарищеские матчи Эммен 1:5 Гронинген Товарищеские матчи Гронинген 1:1 Эммен Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Виллем II 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Аякс 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Витесс 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Гронинген 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Эммен 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АДО Ден Хааг 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
15. ВВВ-Венло 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
18. ПЕК Зволле 1 0 0 1 1 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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