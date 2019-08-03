Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Тун
1:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Базель
0'
1:0
8' Гол
Рапп Симоне
18'
Тун
Базель

Ход матча

8'
Рапп Симоне
(Кастроман Мигель)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Лугано 0:0 Тун Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Ницца 1:3 Тун Тун 1:5 Санкт-Галлен
Тун 0:3 Кринс Тун 1:0 Арау Тун 2:0 Арау Тун 1:5 Лозанна-Спорт Сьон 0:1 Тун Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Цюрих 3:0 Тун Тун 1:0 Лугано Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 3:1 Тун Люцерн 0:1 Тун Грасcхоппер 1:1 Тун Тун 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 5:1 Тун Тун 1:2 Сьон
Базель Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Базель 2:1 ПСВ Базель 1:2 Санкт-Галлен ПСВ 3:2 Базель Сьон 1:4 Базель
Базель 2:3 Штуттгарт Базель 4:1 Лозанна-Спорт Базель 4:0 Нюрнберг Базель 5:1 Мюнхен-1860 Базель 4:2 Кринс Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Базель 3:2 Люцерн Янг Бойз 3:1 Базель Базель 3:0 Цюрих Санкт-Галлен 0:3 Базель Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель Базель 0:0 Грасcхоппер Базель 1:1 Лугано

Последние игры между собой

Тун: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 12
Базель: победы: 12, ничьи: 7, поражения: 1
Тун 1:2 Базель Суперлига Базель 2:1 Тун Кубок Базель 3:1 Тун Суперлига Тун 4:2 Базель Суперлига
Базель 1:1 Тун Суперлига Базель 6:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 2:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 3:3 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Базель Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Тун Суперлига Тун 2:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Тун Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Тун 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Лугано 2 1 1 0 4 - 0 4
3. Люцерн 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Янг Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Сьон 1:0 3 1 1 1 2 - 4 4
6. Санкт-Галлен 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Базель 0:1 3 1 0 2 5 - 4 3
8. Серветт 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Нёвшатель Ксамакс 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Цюрих 0:1 3 0 1 2 0 - 5 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Рапп Симоне бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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