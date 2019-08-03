Швейцария: Суперлига 2019-2020
1:0
8' ГолРапп Симоне
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Гельми РойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Рапп СимонеНападающий
- Нападающий
-
-
-
29 Nias Hefti
-
21 Uros Vasic
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
-
39 Йосс СвенЗащитник
-
25 Биглер КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Окафор НоаПолузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
-
43 Кайзер ИвЗащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Баланта ЭдерПолузащитник
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
8'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Тун Последние 20 матчей: +6 =4 -10Лугано 0:0 Тун Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Ницца 1:3 Тун Тун 1:5 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: +14 =2 -4Базель 2:1 ПСВ Базель 1:2 Санкт-Галлен ПСВ 3:2 Базель Сьон 1:4 Базель
Базель 2:3 Штуттгарт Базель 4:1 Лозанна-Спорт Базель 4:0 Нюрнберг Базель 5:1 Мюнхен-1860 Базель 4:2 Кринс Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Базель 3:2 Люцерн Янг Бойз 3:1 Базель Базель 3:0 Цюрих Санкт-Галлен 0:3 Базель Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель Базель 0:0 Грасcхоппер Базель 1:1 Лугано
Последние игры между собой
Тун: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 12
Базель: победы: 12, ничьи: 7, поражения: 1
Базель 1:1 Тун Суперлига Базель 6:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 2:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 3:3 Тун Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Базель Суперлига Тун 0:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Тун Суперлига Тун 2:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Тун Суперлига Базель 1:1 Тун Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тун
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Лугано
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|3.
|Люцерн
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Сьон
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|6.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Базель
|0:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|8.
|Серветт
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Цюрих
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
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