Словакия: Суперлига 2019-2020
Ружомберок
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Ружомберок
Погронье
9' Желтая карточкаАбрахам Патрик
Ход матча
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +10 =6 -4Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София
Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава
Погронье Последние 20 матчей: +11 =2 -7ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно
Жилина-2 3:1 Погронье Погронье 4:0 Локомотив Кошице Попрад 2:1 Погронье Погронье 3:0 Скалица Татран Прешов 0:1 Погронье Погронье 0:2 Дукла Банска-Бистрица Дубница 2:0 Погронье Погронье 2:0 Петржалка-1898 Партизан Бардеёв 1:1 Погронье Погронье 2:1 Липтовски-Микулаш Славой Требишов 0:1 Погронье Погронье 0:1 Липани Погронье 1:0 Интер Братислава Погронье 2:1 СТК-1914 Саморин Комарно 1:1 Погронье Погронье 1:0 Жилина-2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Жилина
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|ДАК
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Злате Моравце
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|Ружомберок
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Спартак Трнава
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Середь
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Сеница
|0:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|Тренчин
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|10.
|Погронье
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|11.
|Нитра
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|Земплин
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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