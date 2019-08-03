Словакия: Суперлига 2019-2020

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Ружомберок
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Погронье
0'
9' Желтая карточка
Абрахам Патрик
20'

Ход матча

9'
 
Абрахам Патрик

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София
Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава
Погронье Последние 20 матчей: +11 =2 -7
ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно
Жилина-2 3:1 Погронье Погронье 4:0 Локомотив Кошице Попрад 2:1 Погронье Погронье 3:0 Скалица Татран Прешов 0:1 Погронье Погронье 0:2 Дукла Банска-Бистрица Дубница 2:0 Погронье Погронье 2:0 Петржалка-1898 Партизан Бардеёв 1:1 Погронье Погронье 2:1 Липтовски-Микулаш Славой Требишов 0:1 Погронье Погронье 0:1 Липани Погронье 1:0 Интер Братислава Погронье 2:1 СТК-1914 Саморин Комарно 1:1 Погронье Погронье 1:0 Жилина-2
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:0 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Жилина 1:0 3 3 0 0 8 - 2 9
3. ДАК 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Злате Моравце 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
5. Ружомберок 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Спартак Трнава 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Середь 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Сеница 0:2 3 1 0 2 4 - 5 3
9. Тренчин 0:1 3 0 1 2 2 - 5 1
10. Погронье 0:0 3 0 1 2 2 - 8 1
11. Нитра 2 0 0 2 0 - 2 0
12. Земплин 0:1 3 0 0 3 0 - 7 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    9'
    Абрахам Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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