Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Остенде
2:1
Перерыв
Стадион: Верслус Арена
Серкль Брюгге
0:1
7' ГолСаади Идрисс
28' Желтая карточкаМбула Хорди
1:1
32' ГолГури Синдри
2:1
40' Гол в свои воротаСаади Идрисс
27
Капон
Брехт
4
Фас
Ваут
20
Оггас
Кевин
17
Мбула
Хорди
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Logan Ndenbe
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
-
17 Мбула ХордиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Меркадаль Фабьен
Ход матча
7'
0:1
28'
32'
1:1
40'
2:1
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +6 =7 -7Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде
Серкль Брюгге 1:1 Остенде Звевезеле 0:3 Остенде Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 1:1 Сент-Трюйден Остенде 0:3 Вестерло Эйпен 3:2 Остенде Остенде 2:2 Шарлеруа Вестерло 0:0 Остенде Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 2:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:2 Остенде Остенде 1:2 Эйпен Остенде 0:2 Андерлехт Гент 2:1 Остенде Остенде 1:1 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 2:2 Остенде
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =4 -14Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако
Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:3 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:3 Зульте-Варегем Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Серкль Брюгге Локерен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Стандард Кортрейк 2:1 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Остенде: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Серкль Брюгге: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Остенде
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Мехелен
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Шарлеруа
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Генк
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Ройал Антверпен
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Мускрон-Перювельз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Васланд-Беверен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|13.
|Кортрейк
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Серкль Брюгге
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|16.
|Сент-Трюйден
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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