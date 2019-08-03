Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2019-2020
Остенде
2:1
Перерыв

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
0:1
7' Гол
Саади Идрисс
28' Желтая карточка
Мбула Хорди
1:1
32' Гол
Гури Синдри
2:1
40' Гол в свои ворота
Саади Идрисс
28
Дютуа
Виллиам
27
Капон
Брехт
4
Фас
Ваут
5
Милович
Горан
3
Скуласон
Ари
14
Ante
Palaversa
29
Robbie
D'Haese
17
Юльсагер
Эндрю
26
Вандандриш
Кевин
16
Варгас
Рональд
9
Гури
Синдри
40
Бадиашиле
Лоик
6
Aldom
Deuro
22
Дибала
Кауадио
5
Уэда
Наомиси
41
Бьянкон
Жулиан
8
Петерс
Стеф
19
Н'Гессан
Куаме
20
Оггас
Кевин
17
Мбула
Хорди
9
Саади
Идрисс
7
Азар
Килиан
Остенде
4-1-4-1
Серкль Брюгге
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Саади Идрисс
(Азар Килиан)
27'
Сакала Фэшн
Варгас Рональд
 
28'
 
Мбула Хорди
32'
Гури Синдри
(Капон Брехт)
1:1
40'
Саади Идрисс
2:1

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде
Серкль Брюгге 1:1 Остенде Звевезеле 0:3 Остенде Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 1:1 Сент-Трюйден Остенде 0:3 Вестерло Эйпен 3:2 Остенде Остенде 2:2 Шарлеруа Вестерло 0:0 Остенде Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 2:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:2 Остенде Остенде 1:2 Эйпен Остенде 0:2 Андерлехт Гент 2:1 Остенде Остенде 1:1 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 2:2 Остенде
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако
Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:3 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:3 Зульте-Варегем Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Серкль Брюгге Локерен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Стандард Кортрейк 2:1 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Остенде: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Серкль Брюгге: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Серкль Брюгге 1:1 Остенде Товарищеские матчи Серкль Брюгге 2:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Остенде 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
Серкль Брюгге 0:1 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:2 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Серкль Брюгге 2:1 Остенде Кубок Бельгии
Команда И В Н П Г О
1. Брюгге 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Стандард 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Остенде 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Мехелен 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Шарлеруа 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Генк 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Ройал Антверпен 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Мускрон-Перювельз 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Гент 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Андерлехт 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Васланд-Беверен 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Эйпен 1 0 0 1 1 - 4 0
13. Кортрейк 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Серкль Брюгге 1:2 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Зульте-Варегем 2 0 0 2 0 - 6 0
16. Сент-Трюйден 2 0 0 2 0 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...