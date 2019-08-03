Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Мехелен
1:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Генк
0'
1:0
18' Гол
William Togui
21'
15
Тулен
Янник
2
Jules
van
Cleemput
23
Пейре
Тибо
5
Свинкелс
Арьян
3
Бейкер
Лукас
13
Joachim
Van
Damme
16
Схоофс
Роб
8
Кайя
Онур
20
Энгвалль
Густав
9
William
Togui
11
Сторм
Никола
28
Куке
Гетан
31
Меле
Йоаким
46
Куэста
Карлос
6
Деваст
Себастьен
21
Уронен
Йере
14
Benjamin
Nygren
25
Берге
Сандер
8
Хейнен
Бриан
7
Ито
Дзюнъя
10
Саматта
Мбвана
11
Пейнтсил
Джозеф
Мехелен
4-3-3
Генк
4-3-3

Ход матча

18'
William Togui
(Энгвалль Густав)
1:0

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Генк 3:0 Мехелен Херенвен 2:2 Мехелен Ваалвейк 3:1 Мехелен
АХ Лёвен 4:4 Мехелен Хейст 0:0 Мехелен Кателейне 0:10 Мехелен Гент 1:2 Мехелен Локерен 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Ломмель 1:1 Мехелен Мехелен 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Тюбизе 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 АХ Лёвен Мехелен 3:0 Вестерло Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Мехелен 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Мехелен 2:2 Рузеларе
Генк Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб
Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив Беринген 0:12 Генк Брегель Спорт 1:10 Генк Генк 0:0 Стандард Андерлехт 1:1 Генк Брюгге 3:2 Генк Генк 4:0 Ройал Антверпен Гент 0:1 Генк Стандард 1:3 Генк Генк 3:1 Брюгге Генк 2:1 Гент Ройал Антверпен 1:0 Генк Генк 3:0 Андерлехт Зульте-Варегем 3:3 Генк Генк 1:0 Локерен Шарлеруа 1:1 Генк

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 10
Генк: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 6
Генк 3:0 Мехелен Суперкубок Мехелен 3:2 Генк Первый дивизион А Мехелен 1:1 Генк Кубок Генк 1:0 Мехелен Первый дивизион А
Мехелен 1:0 Генк Лига Про Генк 2:1 Мехелен Лига Про Мехелен 1:1 Генк Лига Про Генк 3:1 Мехелен Лига Про Мехелен 2:1 Генк Товарищеские матчи Генк 1:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 4:0 Генк Лига Жюпиле Генк 2:1 Мехелен Товарищеские матчи Генк 3:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 3:1 Генк Лига Жюпиле Мехелен 0:2 Генк Лига Жюпиле Мехелен 2:1 Генк Лига Жюпиле Генк 2:1 Мехелен Лига Жюпиле
Команда И В Н П Г О
1. Брюгге 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Стандард 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Остенде 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Мехелен 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Шарлеруа 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Генк 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Ройал Антверпен 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Мускрон-Перювельз 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Гент 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Андерлехт 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Васланд-Беверен 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Эйпен 1 0 0 1 1 - 4 0
13. Кортрейк 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Серкль Брюгге 1:2 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Зульте-Варегем 2 0 0 2 0 - 6 0
16. Сент-Трюйден 2 0 0 2 0 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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