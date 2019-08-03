Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Мехелен
1:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Генк
1:0
18' ГолWilliam Togui
15
Тулен
Янник
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
28
Куке
Гетан
31
Меле
Йоаким
21
Уронен
Йере
25
Берге
Сандер
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Trova Boni
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
-
28 Куке ГетанВратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
25 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
23 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Felice Mazzu
Ход матча
18'
1:0
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: +9 =8 -3Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Генк 3:0 Мехелен Херенвен 2:2 Мехелен Ваалвейк 3:1 Мехелен
АХ Лёвен 4:4 Мехелен Хейст 0:0 Мехелен Кателейне 0:10 Мехелен Гент 1:2 Мехелен Локерен 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Ломмель 1:1 Мехелен Мехелен 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Тюбизе 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 АХ Лёвен Мехелен 3:0 Вестерло Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Мехелен 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Мехелен 2:2 Рузеларе
Генк Последние 20 матчей: +13 =4 -3Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб
Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив Беринген 0:12 Генк Брегель Спорт 1:10 Генк Генк 0:0 Стандард Андерлехт 1:1 Генк Брюгге 3:2 Генк Генк 4:0 Ройал Антверпен Гент 0:1 Генк Стандард 1:3 Генк Генк 3:1 Брюгге Генк 2:1 Гент Ройал Антверпен 1:0 Генк Генк 3:0 Андерлехт Зульте-Варегем 3:3 Генк Генк 1:0 Локерен Шарлеруа 1:1 Генк
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 10
Генк: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 6
Мехелен 1:0 Генк Лига Про Генк 2:1 Мехелен Лига Про Мехелен 1:1 Генк Лига Про Генк 3:1 Мехелен Лига Про Мехелен 2:1 Генк Товарищеские матчи Генк 1:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 4:0 Генк Лига Жюпиле Генк 2:1 Мехелен Товарищеские матчи Генк 3:0 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 3:1 Генк Лига Жюпиле Мехелен 0:2 Генк Лига Жюпиле Мехелен 2:1 Генк Лига Жюпиле Генк 2:1 Мехелен Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Остенде
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Мехелен
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Шарлеруа
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Генк
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Ройал Антверпен
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Мускрон-Перювельз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Васланд-Беверен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|13.
|Кортрейк
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Серкль Брюгге
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|16.
|Сент-Трюйден
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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