Голландия: Эредивизие 2019-2020
ВВВ-Венло
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
Ваалвейк
19
Sylla
Sow
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Янссен СимонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Маскант Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Sylla SowНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Дрост ЭнрикоЗащитник
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Said Bakari
-
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
18 Владение мячом, % 82
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =5 -8ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Херенвен 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Де Графсхап Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд ВВВ-Венло 2:6 Утрехт НАК Бреда 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор Гронинген 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 Хераклес АЗ Алкмаар 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II
Ваалвейк Последние 20 матчей: +12 =4 -4НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен
СДК Путтен 0:8 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 4:5 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 Гоу Эхед Иглс Эксельсиор 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Эксельсиор Ваалвейк 3:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 1:4 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 4:4 Дордрехт АЗ-2 Алкмаар 2:4 Ваалвейк Рода 0:0 Ваалвейк Ваалвейк 4:1 Твенте ПСВ-2 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Хелмонд Спорт
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
Ваалвейк: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
Ваалвейк 0:0 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 0:0 Ваалвейк Первый дивизион ВВВ-Венло 1:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Ваалвейк 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:0 Ваалвейк Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Ваалвейк 1:1 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виллем II
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|ПСВ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|ВВВ-Венло
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Твенте
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ваалвейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Аякс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Витесс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|АДО Ден Хааг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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