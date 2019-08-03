Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
ВВВ-Венло
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Ваалвейк
0' 5'
1
Киршбаум
Торстен
2
Tobias
Pachonik
13
Рёзелер
Нильс
20
Ван
Брюген
Дамиан
4
Янссен
Рул
8
Ван
Ойен
Петер
21
Линторст
Эверт
11
Richard
Neudecker
7
Райт
Хаджи
9
Сориано
Элиа
10
Опоку
Джонатан
1
Etienne
Vaessen
2
Гаари
Жюрьен
3
Melle
Meulensteen
4
Делькруа
Ханнес
5
Пол
Куастен
6
Ринстра
Дан
10
Спирингс
Стейн
8
Anas
Tahiri
11
Матсен
Даррен
9
Байлет
Марио
19
Sylla
Sow
ВВВ-Венло
4-3-3
Ваалвейк
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 18 Владение мячом, % 82

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Херенвен 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Де Графсхап Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд ВВВ-Венло 2:6 Утрехт НАК Бреда 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор Гронинген 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 Хераклес АЗ Алкмаар 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II
Ваалвейк Последние 20 матчей: +12 =4 -4
НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен
СДК Путтен 0:8 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 4:5 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 Гоу Эхед Иглс Эксельсиор 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Эксельсиор Ваалвейк 3:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 1:4 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 4:4 Дордрехт АЗ-2 Алкмаар 2:4 Ваалвейк Рода 0:0 Ваалвейк Ваалвейк 4:1 Твенте ПСВ-2 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Хелмонд Спорт

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
Ваалвейк: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 4:0 Ваалвейк Первый дивизион ВВВ-Венло 4:3 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 2:1 ВВВ-Венло Первый дивизион
Ваалвейк 0:0 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 0:0 Ваалвейк Первый дивизион ВВВ-Венло 1:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Ваалвейк 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:0 Ваалвейк Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Ваалвейк 1:1 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда И В Н П Г О
1. Виллем II 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Гронинген 1 1 0 0 1 - 0 3
3. ПСВ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. ВВВ-Венло 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Твенте 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ваалвейк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Аякс 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Витесс 1 0 1 0 2 - 2 1
9. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
11. АДО Ден Хааг 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эммен 1 0 0 1 0 - 1 0
18. ПЕК Зволле 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • 5'
    Ваалвейк контролирует мяч.
  • 5'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Пол Куастен из команды Ваалвейк отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 18%, [team2]: 82%.
  • 5'
    Ваалвейк пытается что-то создать.
  • 4'
    Ваалвейк контролирует мяч.
  • 4'
    Ваалвейк пытается что-то создать.
  • 3'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ваалвейк контролирует мяч.
  • 2'
    ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    ВВВ-Венло контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ваалвейк начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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