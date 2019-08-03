Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Твенте
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
ПСВ
0' 7'
16
Дроммел
Йоэл
2
Верхаг
Пауль
25
Бийен
Пит
3
Схенк
Ксандро
12
Jose
Matos
18
Селахи
Линдон
8
Эспиноса
Хавьер
29
Godfried
Roemeratoe
7
Канталапьерда
Аитор
10
Вучкич
Харис
13
Накамура
Кейто
1
Зут
Йерун
22
Дюмфрис
Дензел
20
Сейнсбери
Трент
4
Фиргевер
Ник
32
Садилек
Михал
18
Росарио
Пабло
15
Гутьеррес
Эрик
10
Бергвейн
Стевен
27
Перейро
Гастон
7
Брума
Арминду
9
Мален
Дониэлл
Твенте
4-3-3
ПСВ
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда
Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар Твенте 1:0 Телстар Твенте 0:1 Дордрехт Ваалвейк 4:1 Твенте Твенте 1:0 Ден Босх Гоу Эхед Иглс 1:2 Твенте Твенте 5:0 Волендам Осс 0:2 Твенте Рода 1:1 Твенте Твенте 1:0 Эйндховен ПСВ-2 0:2 Твенте Спарта Роттердам 0:3 Твенте Твенте 4:1 Хелмонд Спорт
ПСВ Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Базель 2:1 ПСВ Аякс 2:0 ПСВ ПСВ 3:2 Базель ПСВ 0:2 Вольфсбург
ПСВ 3:0 Арис Салоники Ницца 3:2 ПСВ Сьон 0:0 ПСВ ПСВ 3:1 Хераклес АЗ Алкмаар 1:0 ПСВ Виллем II 0:3 ПСВ ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг ПСВ 2:1 Де Графсхап Витесс 3:3 ПСВ ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Аякс 3:1 ПСВ ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ПСВ 2:0 НАК Бреда Эксельсиор 0:2 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Херенвен 2:2 ПСВ

Последние игры между собой

Твенте: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
ПСВ: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Твенте 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:3 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие
ПСВ 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 ПСВ Эредивизие Твенте 0:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Твенте Эредивизие ПСВ 3:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Твенте Эредивизие ПСВ 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 ПСВ Кубок Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 2:0 ПСВ Эредивизие Твенте 2:1 ПСВ Кубок ПСВ 0:1 Твенте Эредивизие ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 ПСВ Эредивизие
Команда И В Н П Г О
1. Виллем II 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Гронинген 1 1 0 0 1 - 0 3
3. ПСВ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. ВВВ-Венло 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Твенте 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ваалвейк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Аякс 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Витесс 1 0 1 0 2 - 2 1
9. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
11. АДО Ден Хааг 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эммен 1 0 0 1 0 - 1 0
18. ПЕК Зволле 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • 6'
    Сейнсбери Трент из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    6'
    Гутьеррес Эрик из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 6'
    Накамура Кейто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 5'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 4'
    Что за промах! У Канталапьерда Аитор была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!
  • 4'
    Jose Matos из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Канталапьерда Аитор из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    3'
    Мален Дониэлл наказан за толчок Бийен Пит
  • 3'
    Хорошая попытка от Дюмфрис Дензел, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 3'
    Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 2'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 2'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Эспиноса Хавьер бьет издали, но Зут Йерун ловит мяч в руки
  • 1'
    Накамура Кейто из команды Твенте пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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