Голландия: Эредивизие 2019-2020
Твенте
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Гролс Весте
ПСВ
16
Дроммел
Йоэл
25
Бийен
Пит
12
Jose
Matos
10
Вучкич
Харис
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
25 Бийен ПитЗащитник
- Защитник
-
12 Jose MatosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Jesse Bosch
-
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиНападающий
-
11 Лосано ИрвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +11 =6 -3Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда
Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар Твенте 1:0 Телстар Твенте 0:1 Дордрехт Ваалвейк 4:1 Твенте Твенте 1:0 Ден Босх Гоу Эхед Иглс 1:2 Твенте Твенте 5:0 Волендам Осс 0:2 Твенте Рода 1:1 Твенте Твенте 1:0 Эйндховен ПСВ-2 0:2 Твенте Спарта Роттердам 0:3 Твенте Твенте 4:1 Хелмонд Спорт
ПСВ Последние 20 матчей: +10 =4 -6Базель 2:1 ПСВ Аякс 2:0 ПСВ ПСВ 3:2 Базель ПСВ 0:2 Вольфсбург
Последние игры между собой
Твенте: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
ПСВ: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
ПСВ 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 ПСВ Эредивизие Твенте 0:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Твенте Эредивизие ПСВ 3:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Твенте Эредивизие ПСВ 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 ПСВ Кубок Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 2:0 ПСВ Эредивизие Твенте 2:1 ПСВ Кубок ПСВ 0:1 Твенте Эредивизие ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 ПСВ Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виллем II
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|ПСВ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|ВВВ-Венло
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Твенте
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ваалвейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Аякс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Витесс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|АДО Ден Хааг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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