Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Гент
4:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Эйпен
0'
1:0
2' Гол
Пластун Игорь
2:0
8' Гол
Нгадеу Майкл
3:0
33' Гол
Безус Роман
39' Желтая карточка
Блонделле Сибе
4:0
41' Пенальти
Яремчук Роман
47'
1
Камински
Томас
23
Люстиг
Микаэль
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
21
Асаре
Нана
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
6
Овусу
Элиша
33
Верстрате
Луи
16
Дэвид
Джонатан
9
Безус
Роман
7
Яремчук
Роман
23
Де
Волф
Ортвин
4
Молина
Хави
3
Кох
Менно
22
Блонделле
Сибе
24
Silas
Gnaka
11
Megan
Laurent
6
Sulayman
Marreh
I
8
Adrian
Lapena
17
Эмбало
Карлос
9
Flavio
Ciampichetti
21
Баутиста
Хон
Гент
4-3-3
Эйпен
4-4-2

Ход матча

2'
Пластун Игорь
(Вадис Оджиджа-Офоэ)
1:0
8'
Нгадеу Майкл
(Вадис Оджиджа-Офоэ)
2:0
33'
Безус Роман
(Люстиг Микаэль)
3:0
39'
 
Блонделле Сибе
41'
Яремчук Роман
4:0

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент Гент 6:3 Вииторул Констанца Реймс 1:1 Гент
АЗ Алкмаар 0:2 Гент Сент-Трюйден 4:2 Гент Арис Салоники 0:3 Гент Диккельвенн 0:6 Гент Молебеке 0:0 Гент Зельзат 0:4 Гент Гент-Зехавен 0:2 Гент Гент 2:1 Андерлехт Ройал Антверпен 1:2 Гент Стандард 2:3 Гент Гент 0:1 Брюгге Гент 1:2 Мехелен Гент 0:1 Генк Андерлехт 0:0 Гент Гент 1:2 Ройал Антверпен Генк 2:1 Гент
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен
АХ Лёвен 2:2 Эйпен Виктория Кёльн 1:1 Эйпен Шарлеруа 2:0 Эйпен Эйпен 1:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 2:2 Эйпен Эйпен 3:2 Остенде Вестерло 1:0 Эйпен Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 2:0 Эйпен Эйпен 0:1 Шарлеруа Эйпен 0:3 Вестерло Остенде 1:2 Эйпен Шарлеруа 1:2 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге Ройал Антверпен 2:1 Эйпен Эйпен 2:3 Зульте-Варегем

Последние игры между собой

Гент: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Эйпен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Гент 2:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:3 Гент Первый дивизион А Эйпен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Эйпен Первый дивизион А
Гент 0:1 Эйпен Лига Про Эйпен 3:2 Гент Лига Про Гент 3:0 Эйпен Кубок Эйпен 0:3 Гент Премьер-лига Гент 3:1 Эйпен Кубок Гент 2:1 Эйпен Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Брюгге 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Стандард 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Мехелен 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Остенде 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Гент 4:0 2 1 1 0 5 - 1 4
6. Ройал Антверпен 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Мускрон-Перювельз 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Генк 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Шарлеруа 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Кортрейк 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Андерлехт 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Васланд-Беверен 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Серкль Брюгге 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Зульте-Варегем 2 0 0 2 0 - 6 0
15. Эйпен 0:4 2 0 0 2 1 - 8 0
16. Сент-Трюйден 2 0 0 2 0 - 7 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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