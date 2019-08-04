Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
1:0
2' ГолПластун Игорь
2:0
8' ГолНгадеу Майкл
3:0
33' ГолБезус Роман
39' Желтая карточкаБлонделле Сибе
4:0
41' ПенальтиЯремчук Роман
21
Асаре
Нана
24
Silas
Gnaka
21
Баутиста
Хон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Асаре НанаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кубо ЮяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Silas GnakaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Баутиста ХонНападающий
- Запасные игроки
-
26 Jens CoolsЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
2'
8'
33'
3:0
39'
41'
4:0
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент Гент 6:3 Вииторул Констанца Реймс 1:1 Гент
АЗ Алкмаар 0:2 Гент Сент-Трюйден 4:2 Гент Арис Салоники 0:3 Гент Диккельвенн 0:6 Гент Молебеке 0:0 Гент Зельзат 0:4 Гент Гент-Зехавен 0:2 Гент Гент 2:1 Андерлехт Ройал Антверпен 1:2 Гент Стандард 2:3 Гент Гент 0:1 Брюгге Гент 1:2 Мехелен Гент 0:1 Генк Андерлехт 0:0 Гент Гент 1:2 Ройал Антверпен Генк 2:1 Гент
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =4 -9Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен
АХ Лёвен 2:2 Эйпен Виктория Кёльн 1:1 Эйпен Шарлеруа 2:0 Эйпен Эйпен 1:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 2:2 Эйпен Эйпен 3:2 Остенде Вестерло 1:0 Эйпен Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 2:0 Эйпен Эйпен 0:1 Шарлеруа Эйпен 0:3 Вестерло Остенде 1:2 Эйпен Шарлеруа 1:2 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге Ройал Антверпен 2:1 Эйпен Эйпен 2:3 Зульте-Варегем
Последние игры между собой
Гент: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Эйпен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Мехелен
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Остенде
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Гент
|4:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|Ройал Антверпен
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Мускрон-Перювельз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Шарлеруа
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Васланд-Беверен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|15.
|Эйпен
|0:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|16.
|Сент-Трюйден
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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