Голландия: Эредивизие 2019-2020
Фейеноорд
0:0
Перерыв
Стадион: Де Кёйп
Спарта Роттердам
44' Желтая карточкаМатей Юрген
19
Фер
Лерой
23
Кёкчю
Оркун
34
Венте
Дилан
10
Сметс
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фер ЛеройПолузащитник
-
23 Кёкчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Венте ДиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Марсман НикВратарь
-
31 Эвора ЭлберВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
-
18 Аюб ЯссинПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ларссон СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Харуш АриэльВратарь
-
12 Карами ХалидЗащитник
-
13 Вуйтенс ДрисЗащитник
-
16 Риго ДантеПолузащитник
-
14 Дуарте ЛаросПолузащитник
- Нападающий
-
15 Deroy DuarteНападающий
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
44'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +10 =3 -7Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд
Дармштадт 1:2 Фейеноорд Дордрехт 1:2 Фейеноорд СДК Путтен 0:6 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг НАК Бреда 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 2:1 Хераклес ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Утрехт 3:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:3 Виллем II Витесс 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Эммен Фейеноорд 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Фейеноорд
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +13 =2 -5Спарта Роттердам 3:0 Ден Босх Спарта Роттердам 3:0 НАК Бреда Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 Маккаби Тель-Авив
Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин ФОК 1:3 Спарта Роттердам Де Графсхап 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 Де Графсхап Спарта Роттердам 3:0 Осс Осс 0:2 Спарта Роттердам АЗ-2 Алкмаар 3:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:2 Аякс-2 ПСВ-2 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:1 Хелмонд Спорт Спарта Роттердам 1:4 Осс Ден Босх 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:0 Маастрихт Утрехт-2 1:5 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:0 НЕК Неймеген Алмере Сити 1:3 Спарта Роттердам
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 4
Спарта Роттердам: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 8
Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Товарищеские матчи Спарта Роттердам 2:4 Фейеноорд Товарищеские матчи Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Спарта Роттердам Премьер-лига Спарта Роттердам 2:1 Фейеноорд Премьер-лига Спарта Роттердам 3:2 Фейеноорд Премьер-лига Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|ВВВ-Венло
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Виллем II
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Фейеноорд
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Спарта Роттердам
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|ПСВ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Твенте
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Аякс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Витесс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|АДО Ден Хааг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ваалвейк
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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