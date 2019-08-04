Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Фейеноорд
0:0
Перерыв

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
44' Желтая карточка
Матей Юрген
1
Фермеер
Кеннет
4
Юсте
Йерри
33
Боттегин
Эрик
6
Ван
дер
Хейден
Ян-Ари
5
Хапс
Ридгесиано
19
Фер
Лерой
23
Кёкчю
Оркун
35
Бургер
Ваутер
10
Бергёйс
Стивен
34
Венте
Дилан
17
Синистерра
Луис
1
Кореманс
Тим
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Матей
Юрген
5
Файе
Лассана
6
Оассар
Адиль
7
Abdou
Harroui
8
Райхи
Мохаммед
10
Сметс
Бриан
9
Ragnar
Ache
11
Halil
Dervisoglu
Фейеноорд
4-3-3
Спарта Роттердам
4-1-2-1-2

Ход матча

44'
 
Матей Юрген

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд
Дармштадт 1:2 Фейеноорд Дордрехт 1:2 Фейеноорд СДК Путтен 0:6 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг НАК Бреда 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 2:1 Хераклес ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Утрехт 3:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:3 Виллем II Витесс 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Эммен Фейеноорд 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Фейеноорд
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Спарта Роттердам 3:0 Ден Босх Спарта Роттердам 3:0 НАК Бреда Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 Маккаби Тель-Авив
Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин ФОК 1:3 Спарта Роттердам Де Графсхап 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 Де Графсхап Спарта Роттердам 3:0 Осс Осс 0:2 Спарта Роттердам АЗ-2 Алкмаар 3:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:2 Аякс-2 ПСВ-2 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:1 Хелмонд Спорт Спарта Роттердам 1:4 Осс Ден Босх 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:0 Маастрихт Утрехт-2 1:5 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:0 НЕК Неймеген Алмере Сити 1:3 Спарта Роттердам

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 4
Спарта Роттердам: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 8
Фейеноорд 3:1 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 0:7 Фейеноорд Эредивизие Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 6:1 Спарта Роттердам Эредивизие
Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Товарищеские матчи Спарта Роттердам 2:4 Фейеноорд Товарищеские матчи Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Спарта Роттердам Премьер-лига Спарта Роттердам 2:1 Фейеноорд Премьер-лига Спарта Роттердам 3:2 Фейеноорд Премьер-лига Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Херенвен 1 1 0 0 4 - 0 3
2. ВВВ-Венло 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Виллем II 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Гронинген 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Фейеноорд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Спарта Роттердам 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. ПСВ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Твенте 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Аякс 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Витесс 1 0 1 0 2 - 2 1
11. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АДО Ден Хааг 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эммен 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ваалвейк 1 0 0 1 1 - 3 0
17. ПЕК Зволле 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Хераклес 1 0 0 1 0 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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