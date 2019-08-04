Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Янг Бойз
2:0
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
1:0
15' Гол
Нсаме Жан-Пьер
27' Желтая карточка
Гарсия Улиссес
40' Желтая карточка
Кустодио Оливер
54' Желтая карточка
Боттани Маттиа
2:0
60' Гол
Нсаме Жан-Пьер
70' Желтая карточка
Саббатини Джонатан
76' Желтая карточка
Нгамелеу Муми
90'+5
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
35
Мартинс
Кристофер
20
Эбишер
Мишель
8
Сьерро
Венсан
7
Шпильман
Марвин
18
Нсаме
Жан-Пьер
13
Нгамелеу
Муми
46
Noam
Baumann
4
Akos
Kecskes
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
20
Кустодио
Оливер
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Джонатан
68
Родригес
Франсиско
III
70
Араторе
Марко
10
Боттани
Маттиа
19
Герндт
Александр
Янг Бойз
4-3-3
Лугано
3-1-4-2

Ход матча

15'
Нсаме Жан-Пьер
(Гарсия Улиссес)
1:0
27'
Гарсия Улиссес
 
40'
 
Кустодио Оливер
45'
Ассале Рожер
Шпильман Марвин
 
54'
 
Боттани Маттиа
60'
Нсаме Жан-Пьер
(Эбишер Мишель)
2:0
63'
 
Холендер Филип
Герндт Александр
63'
 
Карлиньос Жуниор
Родригес Франсиско III
70'
 
Саббатини Джонатан
76'
Нгамелеу Муми
 
78'
Бюрги Николас
Нгамелеу Муми
 
78'
 
Човило Мирослав
Боттани Маттиа
84'
Лотомба Жордан
Гарсия Улиссес
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс
Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София Янг Бойз 3:1 Штуттгарт Вадуц 1:0 Янг Бойз Брайтенрайн 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Раппершвиль-Йона Янг Бойз 4:0 Люцерн Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:1 Грасcхоппер Янг Бойз 3:1 Базель Сьон 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Цюрих 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 5:1 Тун
Лугано Последние 20 матчей: +7 =11 -2
Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт
Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Лугано: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Янг Бойз 2:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 3:1 Лугано Суперлига Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Лугано Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Базель 3 2 0 1 8 - 5 6
3. Серветт 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Лугано 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Люцерн 3 1 1 1 2 - 1 4
6. Санкт-Галлен 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Сьон 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Тун 3 0 2 1 4 - 5 2
9. Нёвшатель Ксамакс 3 0 2 1 3 - 4 2
10. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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