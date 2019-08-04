Швейцария: Суперлига 2019-2020
Янг Бойз
2:0
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз
Лугано
1:0
15' ГолНсаме Жан-Пьер
27' Желтая карточкаГарсия Улиссес
40' Желтая карточкаКустодио Оливер
54' Желтая карточкаБоттани Маттиа
2:0
60' ГолНсаме Жан-Пьер
70' Желтая карточкаСаббатини Джонатан
76' Желтая карточкаНгамелеу Муми
23
Янко
Саиди
46
Noam
Baumann
16
Лаванши
Нума
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ассале РожерНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
-
46 Noam BaumannВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
15'
1:0
27'
40'
54'
60'
2:0
76'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =3 -4Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс
Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София Янг Бойз 3:1 Штуттгарт Вадуц 1:0 Янг Бойз Брайтенрайн 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Раппершвиль-Йона Янг Бойз 4:0 Люцерн Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:1 Грасcхоппер Янг Бойз 3:1 Базель Сьон 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Цюрих 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 5:1 Тун
Лугано Последние 20 матчей: +7 =11 -2Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт
Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Лугано: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Янг Бойз 3:1 Лугано Суперлига Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Лугано Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Базель
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|3.
|Серветт
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Лугано
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Сьон
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Тун
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
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