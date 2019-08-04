Швейцария: Суперлига 2019-2020
Серветт
1:0
Конец матча
Стадион: Стад де Женев
Люцерн
45' Желтая карточкаКакабадзе Отар
51' Желтая карточкаАрнольд Ремо
60' Желтая карточкаEric Tia Chef
1:0
62' ГолСтеванович Мирослав
82' Желтая карточкаBoris Cespedes
90' Желтая карточкаМишель Руан да Сильва
90' Желтая карточкаРутис Кристофер
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
19
Севрен
Йоан
20
Varol
Tasar
18
Koro
Kone
5
Lucao
II
21
Арнольд
Ремо
15
Шульц
Марвин
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Схалк АлексПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Simon EnzlerВратарь
- Защитник
-
17 Гретер СимонЗащитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Haeberli
Ход матча
45'
51'
60'
62'
82'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
13 Удары в створ 7
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +13 =4 -3Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт
Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 0:2 Серветт Серветт 1:2 Арау Винтертур 2:3 Серветт Серветт 3:2 Кьяссо Виль 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Серветт 5:2 Винтертур Раппершвиль-Йона 1:2 Серветт Серветт 6:1 Шаффхаузен Арау 3:3 Серветт
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =3 -10Класвик 0:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Люцерн 1:0 Класвик Санкт-Галлен 0:2 Люцерн
Люцерн 1:3 Айнтрахт Фр Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Люцерн 3:0 Арау Люцерн 0:0 Альтах Люцерн 2:4 Винтертур Янг Бойз 4:0 Люцерн Люцерн 3:0 Цюрих Базель 3:2 Люцерн Лугано 1:0 Люцерн Люцерн 3:1 Тун Люцерн 0:1 Тун Санкт-Галлен 1:2 Люцерн Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:3 Янг Бойз Сьон 2:2 Люцерн Люцерн 0:1 Базель
Последние игры между собой
Серветт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Люцерн: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Базель
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|3.
|Серветт
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Лугано
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Сьон
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Тун
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
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