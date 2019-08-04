Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Серветт
1:0
Конец матча

Стадион:
Люцерн
0'
45' Желтая карточка
Какабадзе Отар
51' Желтая карточка
Арнольд Ремо
60' Желтая карточка
Eric Tia Chef
1:0
62' Гол
Стеванович Мирослав
82' Желтая карточка
Boris Cespedes
90' Желтая карточка
Мишель Руан да Сильва
90' Желтая карточка
Рутис Кристофер
90'+5
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
19
Севрен
Йоан
8
Timothe
Cognat
5
Boris
Cespedes
9
Стеванович
Мирослав
10
Вютрих
Себастьен
20
Varol
Tasar
18
Koro
Kone
32
Мюллер
Мариус
2
Какабадзе
Отар
5
Lucao
II
3
Чиркович
Лазар
34
Silvan
Sidler
21
Арнольд
Ремо
8
Нденге
Тсии-Виллиам
10
Элеке
Блессинг
15
Шульц
Марвин
11
Шюрпф
Паскаль
9
Марджиотта
Франческо
Серветт
4-2-3-1
Люцерн
4-2-3-1

Ход матча

45'
 
Какабадзе Отар
51'
 
Арнольд Ремо
51'
 
Eric Tia Chef
Шульц Марвин
57'
Мишель Руан да Сильва
Varol Tasar
 
60'
 
Eric Tia Chef
62'
Стеванович Мирослав
1:0
69'
 
Швеглер Кристиан
Шюрпф Паскаль
75'
Kastriot Imeri
Koro Kone
 
79'
 
Демхасай Шкельчим
Lucao II
82'
Boris Cespedes
 
84'
Рутис Кристофер
Timothe Cognat
 
90'
Мишель Руан да Сильва
 
90'
Рутис Кристофер
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 13 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт
Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 0:2 Серветт Серветт 1:2 Арау Винтертур 2:3 Серветт Серветт 3:2 Кьяссо Виль 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Серветт 5:2 Винтертур Раппершвиль-Йона 1:2 Серветт Серветт 6:1 Шаффхаузен Арау 3:3 Серветт
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Класвик 0:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Люцерн 1:0 Класвик Санкт-Галлен 0:2 Люцерн
Люцерн 1:3 Айнтрахт Фр Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Люцерн 3:0 Арау Люцерн 0:0 Альтах Люцерн 2:4 Винтертур Янг Бойз 4:0 Люцерн Люцерн 3:0 Цюрих Базель 3:2 Люцерн Лугано 1:0 Люцерн Люцерн 3:1 Тун Люцерн 0:1 Тун Санкт-Галлен 1:2 Люцерн Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 1:3 Янг Бойз Сьон 2:2 Люцерн Люцерн 0:1 Базель

Последние игры между собой

Серветт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Люцерн: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Серветт 3:3 Люцерн Кубок Серветт 0:1 Люцерн Кубок Серветт 2:5 Люцерн Кубок Серветт 3:4 Люцерн Суперлига
Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Серветт Суперлига Серветт 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Базель 3 2 0 1 8 - 5 6
3. Серветт 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Лугано 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Люцерн 3 1 1 1 2 - 1 4
6. Санкт-Галлен 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Сьон 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Тун 3 0 2 1 4 - 5 2
9. Нёвшатель Ксамакс 3 0 2 1 3 - 4 2
10. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Какабадзе Отар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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