Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Санкт-Пёльтен
1:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Рапид Вена
0'
0:1
39' Гол
Фунтас Таксиархис
40' Желтая карточка
Инголич Сандро
1:1
43' Гол
Robert Ljubicic
47'
1
Christoph
Riegler
22
Инголич
Сандро
3
Luan
IX
29
Дрешер
Даниэль
5
Майзль
Лука
23
Хаас
Мануэль
18
Раснер
Мартин
10
Луксбахер
Даниэль
39
Robert
Ljubicic
14
Балик
Гусейн
9
Риски
Роопе
21
Кнофлах
Тобиас
30
Leo
Greiml
17
Дибон
Кристофер
20
Хофманн
Максимилиан
3
Мюлдюр
Мерт
10
Мург
Томас
14
Граховац
Срджан
8
Шваб
Штефан
31
Ульманн
Максимилиан
9
Фунтас
Таксиархис
27
Баджи
Алиу
Санкт-Пёльтен
5-3-2
Рапид Вена
3-5-2

Ход матча

39'
0:1
Фунтас Таксиархис
40'
Инголич Сандро
 
43'
Robert Ljubicic
1:1

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен
Слован Братислава 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:0 Трайскирхен Ингольштадт 3:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена
Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Нюрнберг
Рапид Вена 2:1 Яблонец Рапид Вена 2:3 Богемианс-1905 Леобендорф 0:3 Рапид Вена Клостернойбург (дублёры) 0:10 Рапид Вена Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Рапид Вена 2:0 Маттерсбург Рапид Вена 1:2 Альтах Маттерсбург 1:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Ваккер Инсбрук Адмира 3:4 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена Альтах 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Маттерсбург

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 9
Рапид Вена: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 2
Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Бундеслига
Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Рапид Вена Кубок Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Товарищеские матчи Рапид Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Штурм 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Ред Булл Зальцбург 2:0 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Хартберг 2 1 0 1 5 - 3 3
5. Вольфсбергер 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
6. Ваттенс 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Маттерсбург 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Альтах 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Рапид Вена 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Санкт-Пёльтен 1:1 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Аустрия Вена 2 0 0 2 1 - 6 0
12. Адмира 2 0 0 2 1 - 7 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Robert Ljubicic бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Инголич Сандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Фунтас Таксиархис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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