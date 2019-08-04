Австрия: Бундеслига 2019-2020
Санкт-Пёльтен
1:1
Второй тайм: 47'
Стадион: НВ Арена
Рапид Вена
0:1
39' ГолФунтас Таксиархис
40' Желтая карточкаИнголич Сандро
1:1
43' ГолRobert Ljubicic
3
Luan
IX
23
Хаас
Мануэль
14
Балик
Гусейн
30
Leo
Greiml
10
Мург
Томас
27
Баджи
Алиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хаас МануэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Leo GreimlЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Баджи АлиуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ауэр ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
39'
40'
43'
1:1
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +5 =3 -12Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен
Слован Братислава 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:0 Трайскирхен Ингольштадт 3:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена
Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =1 -7Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Нюрнберг
Рапид Вена 2:1 Яблонец Рапид Вена 2:3 Богемианс-1905 Леобендорф 0:3 Рапид Вена Клостернойбург (дублёры) 0:10 Рапид Вена Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Рапид Вена 2:0 Маттерсбург Рапид Вена 1:2 Альтах Маттерсбург 1:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Ваккер Инсбрук Адмира 3:4 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена Альтах 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Маттерсбург
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 9
Рапид Вена: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 2
Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:3 Рапид Вена Кубок Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Товарищеские матчи Рапид Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Штурм
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|5.
|Вольфсбергер
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|Ваттенс
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Маттерсбург
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Рапид Вена
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Санкт-Пёльтен
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|12.
|Адмира
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
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