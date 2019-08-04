Австрия: Бундеслига 2019-2020
Вольфсбергер
0:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Лавантталь Арена
Штурм
0:1
5' ГолБалай Беким
35' Желтая карточкаХузпек Филипп
15
Рнич
Неманья
11
Шмид
Романо
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
11 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Gerhard Struber
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Кох ФабианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пинк МаркусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
Ход матча
5'
0:1
35'
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +10 =4 -6Адмира 0:3 Вольфсбергер САК Клагенфурт 0:9 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Бордо Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт
Вольфсбергер 3:2 Капфенберг Вольфсбергер 0:1 Фехервар Вольфсбергер 2:1 Штурм Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 2:2 Адмира Хартберг 1:1 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Альтах
Штурм Последние 20 матчей: +9 =1 -10Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм
Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:1 Штурм Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Штурм: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Штурм
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|5.
|Вольфсбергер
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|Ваттенс
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Маттерсбург
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Рапид Вена
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Санкт-Пёльтен
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|12.
|Адмира
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Загрузка...