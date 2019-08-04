Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Вольфсбергер
0:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Штурм
0'
0:1
5' Гол
Балай Беким
35' Желтая карточка
Хузпек Филипп
49'
31
Кофлер
Александр
27
Michael
Novak
26
Золльбауэр
Михаэль
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
11
Шмид
Романо
16
Марио
Лейтгеб
8
Рицмайер
Марсель
10
Линдль
Михаэль
9
Shon
Weissman
34
Шмербок
Марк-Андре
27
Зибенхандль
Йорг
8
Сакик
Эмануэль
5
Авлонитис
Тасос
23
Шпендльхофер
Лукас
4
Шраммель
Томас
30
Любич
Иван
21
Домингес
Хуан
18
Хузпек
Филипп
10
Китеишвили
Отар
13
Янтшер
Якоб
9
Балай
Беким
Вольфсбергер
4-3-1-2
Штурм
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Балай Беким
(Хузпек Филипп)
35'
 
Хузпек Филипп

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Адмира 0:3 Вольфсбергер САК Клагенфурт 0:9 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Бордо Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт
Вольфсбергер 3:2 Капфенберг Вольфсбергер 0:1 Фехервар Вольфсбергер 2:1 Штурм Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 2:2 Адмира Хартберг 1:1 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Альтах
Штурм Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм
Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:1 Штурм Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Штурм: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Штурм Бундеслига
Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. ЛАСК 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Штурм 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Ред Булл Зальцбург 2:0 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Хартберг 2 1 0 1 5 - 3 3
5. Вольфсбергер 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
6. Ваттенс 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Маттерсбург 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Альтах 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Рапид Вена 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Санкт-Пёльтен 1:1 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Аустрия Вена 2 0 0 2 1 - 6 0
12. Адмира 2 0 0 2 1 - 7 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Хузпек Филипп получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Балай Беким бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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