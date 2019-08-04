Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Мускрон-Перювельз
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Stade Le Cannonier
Андерлехт
90
Васич
Васо
31
Годо
Бруно
22
Joan
Campins
15
Бойя
Франк
18
Хочко
Дени
24
Аллаги
Сами
39
Каембе
Эдо
27
Цуль
Петер
10
Влап
Михел
49
Докю
Жереми
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Joan CampinsПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хочко ДениНападающий
-
24 Аллаги СамиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Каембе ЭдоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Цуль ПетерЗащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
14 Насри СамирПолузащитник
-
17 Аджич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Simon Davies
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз
Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Кортрейк 3:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Сент-Трюйден Стандард 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:0 Локерен
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =4 -9Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт
Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт Андерлехт 1:2 Александрия Моленбеек 0:1 Андерлехт Гент 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:1 Генк Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Стандард Брюгге 1:0 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 2:3 Брюгге Генк 3:0 Андерлехт Остенде 0:2 Андерлехт Андерлехт 2:0 Кортрейк Локерен 1:2 Андерлехт
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 10
Андерлехт: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 3
Андерлехт 7:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Лига Про Мускрон-Перювельз 2:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 4:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Премьер-лига Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Мехелен
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Остенде
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|6.
|Ройал Антверпен
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Мускрон-Перювельз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Шарлеруа
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Васланд-Беверен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|15.
|Сент-Трюйден
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|16.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|2 - 10
|0
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