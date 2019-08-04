Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Мускрон-Перювельз
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Андерлехт
0' 5'
90
Васич
Васо
31
Годо
Бруно
2
Дюссенн
Ноэ
4
Nathan
De
Medina
22
Joan
Campins
11
Dimitri
Mohamed
15
Бойя
Франк
3
Антонов
Неманья
7
Олинга
Фабрис
18
Хочко
Дени
24
Аллаги
Сами
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
39
Каембе
Эдо
4
Компани
Венсан
34
Сандлер
Филипп
27
Цуль
Петер
10
Влап
Михел
40
Амузу
Френсис
51
Версхарен
Яри
49
Докю
Жереми
8
Геркенс
Питер
50
Sieben
Dewaele
Мускрон-Перювельз
3-4-3
Андерлехт
4-2-3-1

Предыдущие игры

Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз
Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Кортрейк 3:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Сент-Трюйден Стандард 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:0 Локерен
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт
Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт Андерлехт 1:2 Александрия Моленбеек 0:1 Андерлехт Гент 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:1 Генк Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Стандард Брюгге 1:0 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 2:3 Брюгге Генк 3:0 Андерлехт Остенде 0:2 Андерлехт Андерлехт 2:0 Кортрейк Локерен 1:2 Андерлехт

Последние игры между собой

Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 10
Андерлехт: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 3
Мускрон-Перювельз 3:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Андерлехт 5:3 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 7:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Лига Про Мускрон-Перювельз 2:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 4:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Премьер-лига Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Брюгге 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Стандард 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Мехелен 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Остенде 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Гент 2 1 1 0 7 - 2 4
6. Ройал Антверпен 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Мускрон-Перювельз 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Генк 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Шарлеруа 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Кортрейк 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Андерлехт 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Васланд-Беверен 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Серкль Брюгге 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Зульте-Варегем 2 0 0 2 0 - 6 0
15. Сент-Трюйден 2 0 0 2 0 - 7 0
16. Эйпен 2 0 0 2 2 - 10 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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