Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Адмира
0:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
ЛАСК
0'
18' Желтая карточка
Тот Даниэль
0:1
45' Гол
Мюллер Валентино
66' Желтая карточка
Philipp Wiesinger
72'
1
Ляйтнер
Андреас
2
Штраусс
Фабио
4
Sebastian
Bauer
27
Emanuel
Aiwu
37
Leonardo
Lukacevic
8
Roman
Kerschbaum
55
Fabian
Menig
10
Тот
Даниэль
11
Бакыш
Синан
7
Старкль
Доминик
14
Morten
Hjulmand
1
Шлагер
Александер
21
Востри
Маркус
18
Gernot
Trauner
6
Philipp
Wiesinger
19
Мюллер
Валентино
17
David
Schnegg
28
Dominik
Frieser
8
Peter
Michorl
27
Thomas
Goiginger
33
Thomas
Sabitzer
29
Marko
Raguz
Адмира
3-4-3
ЛАСК
3-4-3

Ход матча

18'
Тот Даниэль
 
45'
0:1
Мюллер Валентино
(Thomas Goiginger)
52'
 
Stefan Haudum
David Schnegg
52'
Хоффер Эрвин
Тот Даниэль
 
56'
 
Холланд Джеймс
Peter Michorl
66'
 
Philipp Wiesinger

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хартберг 4:1 Адмира Адмира 0:3 Вольфсбергер Юнион Эдельвейс 0:5 Адмира Адмира 0:1 Рид
Адмира 4:1 Брюк/Лейта Рапид-2 Вена 1:1 Адмира Адмира 3:1 Швечат Хартберг 3:1 Адмира Мархфельд Маннсдорф 5:1 Адмира Адмира 4:0 Санкт-Пёльтен-2 Адмира 3:2 Ваккер Инсбрук Альтах 2:2 Адмира Парндорф 1:1 Адмира Адмира 0:4 Эбрайхсдорф Адмира 3:4 Рапид Вена Адмира 4:0 Винер Маттерсбург 1:1 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург Адмира 2:1 Хартберг Штадлау 3:0 Адмира
ЛАСК Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК
ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Аустрия Вена 2:2 ЛАСК ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Рапид Вена

Последние игры между собой

Адмира: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
ЛАСК: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
ЛАСК 5:1 Адмира Бундеслига Адмира 0:1 ЛАСК Бундеслига Адмира 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Адмира Бундеслига
Адмира 4:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 3:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:1 ЛАСК Товарищеские матчи Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. ЛАСК 1:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Ред Булл Зальцбург 2:1 3 3 0 0 8 - 2 9
3. Штурм 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Рапид Вена 2:1 3 1 1 1 4 - 5 4
5. Хартберг 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Ваттенс 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Маттерсбург 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Вольфсбергер 1:2 3 1 0 2 4 - 3 3
9. Альтах 1:2 3 1 0 2 4 - 6 3
10. Санкт-Пёльтен 2 0 1 1 2 - 5 1
11. Аустрия Вена 2 0 0 2 1 - 6 0
12. Адмира 0:1 3 0 0 3 1 - 8 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Мюллер Валентино бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Тот Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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