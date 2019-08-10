Австрия: Бундеслига 2019-2020
18' Желтая карточкаТот Даниэль
0:1
45' ГолМюллер Валентино
66' Желтая карточкаPhilipp Wiesinger
27
Emanuel
Aiwu
55
Fabian
Menig
10
Тот
Даниэль
11
Бакыш
Синан
29
Marko
Raguz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Emanuel AiwuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Fabian MenigПолузащитник
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
-
11 Бакыш СинанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Хаас КристофВратарь
- Защитник
-
22 Marcus MaierПолузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинНападающий
-
-
-
20 Marco Kadlec
-
Главный тренер: Reiner Geyer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Marko RaguzНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
Ход матча
18'
45'
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: +7 =4 -9Хартберг 4:1 Адмира Адмира 0:3 Вольфсбергер Юнион Эдельвейс 0:5 Адмира Адмира 0:1 Рид
Адмира 4:1 Брюк/Лейта Рапид-2 Вена 1:1 Адмира Адмира 3:1 Швечат Хартберг 3:1 Адмира Мархфельд Маннсдорф 5:1 Адмира Адмира 4:0 Санкт-Пёльтен-2 Адмира 3:2 Ваккер Инсбрук Альтах 2:2 Адмира Парндорф 1:1 Адмира Адмира 0:4 Эбрайхсдорф Адмира 3:4 Рапид Вена Адмира 4:0 Винер Маттерсбург 1:1 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург Адмира 2:1 Хартберг Штадлау 3:0 Адмира
ЛАСК Последние 20 матчей: +11 =3 -6Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК
ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Аустрия Вена 2:2 ЛАСК ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Рапид Вена
Последние игры между собой
Адмира: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
ЛАСК: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|2:1
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Штурм
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Рапид Вена
|2:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|5.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Ваттенс
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Маттерсбург
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Вольфсбергер
|1:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|9.
|Альтах
|1:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Санкт-Пёльтен
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|12.
|Адмира
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Загрузка...