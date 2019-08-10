Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Рапид Вена
2:1
Второй тайм: 73'

Стадион:
Альтах
0'
1:0
4' Гол
Фунтас Таксиархис
2:0
11' Гол
Фунтас Таксиархис
2:1
27' Гол
Гебауэр Кристиан
43' Желтая карточка
Маак Маттиас
44' Желтая карточка
Гебауэр Кристиан
47' Желтая карточка
Бериша Мергим
64' Желтая карточка
Граховац Срджан
73'
1
Штребингер
Ричард
3
Мюлдюр
Мерт
20
Хофманн
Максимилиан
17
Дибон
Кристофер
13
Шик
Торстен
31
Ульманн
Максимилиан
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
14
Граховац
Срджан
10
Мург
Томас
7
Шаберсбергер
Филипп
9
Фунтас
Таксиархис
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
31
Маак
Маттиас
19
Карич
Эмир
28
Андерсон
Оливейра
7
Гебауэр
Кристиан
4
Samuel
Gouet
11
Майлингер
Марко
12
Диаките
Усман
30
Manfred
Fischer
37
Бериша
Мергим
Рапид Вена
3-5-2
Альтах
4-4-2

Ход матча

4'
Фунтас Таксиархис
(Шик Торстен)
1:0
11'
Фунтас Таксиархис
2:0
27'
2:1
Гебауэр Кристиан
43'
 
Маак Маттиас
44'
 
Гебауэр Кристиан
47'
 
Бериша Мергим
64'
Граховац Срджан
 
67'
Мартич Мануэль
Шик Торстен
 

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена
Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Рапид Вена 2:1 Яблонец Рапид Вена 2:3 Богемианс-1905 Леобендорф 0:3 Рапид Вена Клостернойбург (дублёры) 0:10 Рапид Вена Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Рапид Вена 2:0 Маттерсбург Рапид Вена 1:2 Альтах Маттерсбург 1:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Ваккер Инсбрук Адмира 3:4 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена Альтах 2:2 Рапид Вена
Альтах Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон
Альтах 2:3 Вест Хэм Люцерн 0:0 Альтах Грасcхоппер 3:0 Альтах Рапид Вена 1:2 Альтах Альтах 3:1 Хартберг Альтах 2:2 Адмира Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 1:4 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 1:3 Альтах Альтах 0:1 Адмира

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Альтах: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига
Рапид Вена 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига Альтах 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Альтах Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. ЛАСК 1:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Ред Булл Зальцбург 2:1 3 3 0 0 8 - 2 9
3. Штурм 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Рапид Вена 2:1 3 1 1 1 4 - 5 4
5. Хартберг 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Ваттенс 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Маттерсбург 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Вольфсбергер 1:2 3 1 0 2 4 - 3 3
9. Альтах 1:2 3 1 0 2 4 - 6 3
10. Санкт-Пёльтен 2 0 1 1 2 - 5 1
11. Аустрия Вена 2 0 0 2 1 - 6 0
12. Адмира 0:1 3 0 0 3 1 - 8 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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