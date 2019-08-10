Австрия: Бундеслига 2019-2020
Рапид Вена
2:1
Второй тайм: 73'
Стадион: Альянц
Альтах
1:0
4' ГолФунтас Таксиархис
2:0
11' ГолФунтас Таксиархис
2:1
27' ГолГебауэр Кристиан
43' Желтая карточкаМаак Маттиас
44' Желтая карточкаГебауэр Кристиан
47' Желтая карточкаБериша Мергим
64' Желтая карточкаГраховац Срджан
13
Шик
Торстен
10
Мург
Томас
31
Маак
Маттиас
19
Карич
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ауэр ШтефанЗащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи АлиуНападающий
-
-
30 Leo Greiml
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Маак МаттиасЗащитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Пангоп ФранцНападающий
-
23 Aljaz Casar
-
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Ход матча
4'
1:0
11'
27'
2:1
43'
44'
47'
64'
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =2 -7Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена
Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Рапид Вена 2:1 Яблонец Рапид Вена 2:3 Богемианс-1905 Леобендорф 0:3 Рапид Вена Клостернойбург (дублёры) 0:10 Рапид Вена Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Рапид Вена 2:0 Маттерсбург Рапид Вена 1:2 Альтах Маттерсбург 1:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Ваккер Инсбрук Адмира 3:4 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена Альтах 2:2 Рапид Вена
Альтах Последние 20 матчей: +8 =6 -6Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон
Альтах 2:3 Вест Хэм Люцерн 0:0 Альтах Грасcхоппер 3:0 Альтах Рапид Вена 1:2 Альтах Альтах 3:1 Хартберг Альтах 2:2 Адмира Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 1:4 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 1:3 Альтах Альтах 0:1 Адмира
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Альтах: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Рапид Вена 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига Альтах 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Альтах Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|2:1
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Штурм
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Рапид Вена
|2:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|5.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Ваттенс
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Маттерсбург
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Вольфсбергер
|1:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|9.
|Альтах
|1:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Санкт-Пёльтен
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|12.
|Адмира
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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