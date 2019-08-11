Румыния: Первая лига 2019-2020
ФКСБ
0:1
Первый тайм: 12'
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
Волунтари
0:1
1' ГолStefan Catalin Tira
10' Желтая карточкаAndrei Marc
99
Влад
Даниэл
70
Белу
Клаудиу
73
Andrei
Marc
22
Sorin
Serban
28
Балаур
Ионуц
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
70 Белу КлаудиуЗащитник
-
73 Andrei MarcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Sorin SerbanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Virgil Andronache
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Коцич МиланЗащитник
- Защитник
-
10 Михалча ВладПолузащитник
-
59 Попадюк ДоруНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
Ход матча
1'
10'
Предыдущие игры
ФКСБ Последние 20 матчей: +11 =5 -4ФКСБ 0:0 Млада Болеслав Астра 2:1 ФКСБ ФКСБ 2:3 Алашкерт ФКСБ 0:2 Ботошани
Алашкерт 0:3 ФКСБ Сепси 0:0 ФКСБ Милсами 1:2 ФКСБ ФКСБ 4:3 Германнштадт ФКСБ 2:0 Милсами ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Сепси 1:5 ФКСБ Университатя Крайова 0:2 ФКСБ ФКСБ 1:0 Астра Вииторул Констанца 1:1 ФКСБ ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Сепси ФКСБ 3:2 Университатя Крайова Астра 0:2 ФКСБ ФКСБ 1:2 Вииторул Констанца Волунтари 2:2 ФКСБ
Волунтари Последние 20 матчей: +6 =8 -6Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:2 Астра Ботошани 4:1 Волунтари Волунтари 0:0 Сепси
Динамо Бухарест 0:0 Волунтари Волунтари 2:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 4:0 Волунтари Волунтари 0:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 2:1 Конкордия Кьяжна Ботошани 2:0 Волунтари Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Германнштадт 1:1 Волунтари Волунтари 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:1 Волунтари Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Волунтари 2:1 Ботошани КСМ Политехника Яссы 0:2 Волунтари Волунтари 2:2 ФКСБ Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари
Последние игры между собой
ФКСБ: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Волунтари: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|КСМ Политехника Яссы
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|3.
|Вииторул Констанца
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Университатя Крайова
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Ботошани
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|7.
|Астра
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Сепси
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|9.
|Волунтари
|1:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|ФКСБ
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|Германнштадт
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|12.
|Академика Клинчени
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|13.
|Динамо Бухарест
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
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