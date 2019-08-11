Румыния: Первая лига 2019-2020

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ФКСБ
0:1
Первый тайм: 12'

Стадион:
Волунтари
0'
0:1
1' Гол
Stefan Catalin Tira
10' Желтая карточка
Andrei Marc
12'
99
Влад
Даниэл
70
Белу
Клаудиу
73
Andrei
Marc
31
Marian
Botezatu
3
Ionut
Pantiru
25
Перяну
Овидиу
23
Попеску
Овидиу
14
Моутинью
Тьерри
30
Арделян
Лауренциу
22
Sorin
Serban
27
Гикевич
Лукаш
1
Митрев
Божидар
22
Ricardinho
XI
28
Балаур
Ионуц
3
Армаш
Игорь
23
Влад
Александру
11
Mihai
Capatana
25
Горобцов
Николас
8
Ion
Gheorghe
98
Cristian
Costin
20
Stefan
Catalin
Tira
7
Gabriel
Deac
ФКСБ
Волунтари

Ход матча

1'
0:1
Stefan Catalin Tira
(Gabriel Deac)
10'
Andrei Marc
 

Предыдущие игры

ФКСБ Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ФКСБ 0:0 Млада Болеслав Астра 2:1 ФКСБ ФКСБ 2:3 Алашкерт ФКСБ 0:2 Ботошани
Алашкерт 0:3 ФКСБ Сепси 0:0 ФКСБ Милсами 1:2 ФКСБ ФКСБ 4:3 Германнштадт ФКСБ 2:0 Милсами ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Сепси 1:5 ФКСБ Университатя Крайова 0:2 ФКСБ ФКСБ 1:0 Астра Вииторул Констанца 1:1 ФКСБ ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Сепси ФКСБ 3:2 Университатя Крайова Астра 0:2 ФКСБ ФКСБ 1:2 Вииторул Констанца Волунтари 2:2 ФКСБ
Волунтари Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:2 Астра Ботошани 4:1 Волунтари Волунтари 0:0 Сепси
Динамо Бухарест 0:0 Волунтари Волунтари 2:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 4:0 Волунтари Волунтари 0:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 2:1 Конкордия Кьяжна Ботошани 2:0 Волунтари Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Германнштадт 1:1 Волунтари Волунтари 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:1 Волунтари Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Волунтари 2:1 Ботошани КСМ Политехника Яссы 0:2 Волунтари Волунтари 2:2 ФКСБ Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари

Последние игры между собой

ФКСБ: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Волунтари: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Волунтари 2:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:1 Волунтари Первая лига Волунтари 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:1 Волунтари Лига 1
ФКСБ 2:2 Волунтари Первая лига Волунтари 2:3 ФКСБ Первая лига Волунтари 3:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 3:1 Волунтари Первая лига
Команда И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 5 4 1 0 13 - 3 13
2. КСМ Политехника Яссы 5 3 2 0 6 - 1 11
3. Вииторул Констанца 4 3 1 0 11 - 4 10
4. Университатя Крайова 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Газ Метан Mедиаш 5 2 3 0 7 - 4 9
6. Ботошани 4 2 2 0 9 - 4 8
7. Астра 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Сепси 5 1 4 0 4 - 3 7
9. Волунтари 1:0 5 1 2 2 3 - 6 5
10. ФКСБ 0:1 5 1 1 3 5 - 8 4
11. Германнштадт 5 1 0 4 7 - 13 3
12. Академика Клинчени 5 1 0 4 8 - 14 3
13. Динамо Бухарест 5 1 0 4 4 - 12 3
14. Киндия Тырговиште 5 0 1 4 4 - 11 1
  • Первый тайм
  • 12'
    Великолепное видение игры демонстрирует Армаш Игорь из команды Волунтари, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 11'
    Sorin Serban из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 11'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 11'
    Горобцов Николас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • Желтая карточка
    10'
    Andrei Marc - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Andrei Marc из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Gabriel Deac
  • 10'
    Белу Клаудиу ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 9'
    Волунтари контролирует мяч.
  • 8'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Волунтари контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Ionut Pantiru из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Cristian Costin
  • 7'
    Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Cristian Costin наказан за толчок Ionut Pantiru
  • 6'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 5'
    Волунтари пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Andrei Marc из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Stefan Catalin Tira
  • 4'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Sorin Serban из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Ion Gheorghe
  • 3'
    Гикевич Лукаш из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 1'
    Gabriel Deac сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Stefan Catalin Tira изменил счет на табло!
  • 1'
    Gabriel Deac из команды Волунтари делает навес прямо в штрафную.
  • 1'
    Marian Botezatu ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 1'
    Волунтари контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Волунтари начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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