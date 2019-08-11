Румыния: Первая лига 2019-2020
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Ион Облеменко
Сепси
19' Желтая карточкаКононго Уго
26
Ака
Стефан
14
Кака
Камер
23
Кононго
Уго
24
Istvan
Fulop
10
Dylan
Flores
99
Ioan
Dumiter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ака СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кака КамерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Raul Hreniuc
-
Главный тренер: Corneliu Papura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кононго УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
-
10 Dylan FloresПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Ioan DumiterНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
77 Велев СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ксаба Ласзло
Ход матча
19'
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +8 =3 -9Университатя Крайова 0:2 АЕК Германнштадт 2:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Гонвед Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште
Гонвед 0:0 Университатя Крайова Динамо Бухарест 0:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:2 Сабаил Университатя Крайова 3:2 Академика Клинчени Сабаил 2:3 Университатя Крайова Оренбург 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 ФКСБ Университатя Крайова 1:0 Сепси Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова Астра 0:1 Университатя Крайова Вииторул Констанца 2:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца ФКСБ 3:2 Университатя Крайова
Сепси Последние 20 матчей: +1 =6 -13Сепси 2:2 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Сепси 0:0 ФКСБ Волунтари 0:0 Сепси
Астра 3:2 Сепси Сепси 1:5 ФКСБ Вииторул Констанца 3:1 Сепси Университатя Крайова 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:1 Астра ФКСБ 2:0 Сепси Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Волунтари 4:2 Сепси
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|КСМ Политехника Яссы
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|3.
|Вииторул Констанца
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Университатя Крайова
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Ботошани
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|7.
|Астра
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Сепси
|0:0
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|9.
|ФКСБ
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|10.
|Германнштадт
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|11.
|Академика Клинчени
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|12.
|Динамо Бухарест
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|13.
|Волунтари
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
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