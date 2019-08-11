Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Сепси
0'
19' Желтая карточка
Кононго Уго
45'+2
13
Пильячелли
Мирко
4
Борца
Флорин
6
Келич
Ренато
26
Ака
Стефан
11
Банку
Никусор
21
Иванов
Антоний
14
Кака
Камер
10
Чикылдэу
Александру
23
Константин
Василе
7
Роман
Михай
V
22
Бэрбуц
Кристиан
95
Csongor
Fejer
88
Димитров
Радослав
3
Баришич
Хрвое
4
Тинчу
Разван
23
Кононго
Уго
8
Васвари
Габриэл
21
Гал-Андрезли
Петер
24
Istvan
Fulop
10
Dylan
Flores
27
Nicolae
Carnat
99
Ioan
Dumiter
Университатя Крайова
Сепси

Ход матча

19'
 
Кононго Уго
25'
 
Шафранко Павол
Ioan Dumiter

Предыдущие игры

Университатя Крайова Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Университатя Крайова 0:2 АЕК Германнштадт 2:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Гонвед Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште
Гонвед 0:0 Университатя Крайова Динамо Бухарест 0:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:2 Сабаил Университатя Крайова 3:2 Академика Клинчени Сабаил 2:3 Университатя Крайова Оренбург 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 ФКСБ Университатя Крайова 1:0 Сепси Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова Астра 0:1 Университатя Крайова Вииторул Констанца 2:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца ФКСБ 3:2 Университатя Крайова
Сепси Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Сепси 2:2 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Сепси 0:0 ФКСБ Волунтари 0:0 Сепси
Астра 3:2 Сепси Сепси 1:5 ФКСБ Вииторул Констанца 3:1 Сепси Университатя Крайова 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:1 Астра ФКСБ 2:0 Сепси Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Волунтари 4:2 Сепси

Последние игры между собой

Университатя Крайова: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Университатя Крайова 1:0 Сепси Лига 1 Сепси 0:1 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 1:1 Сепси Первая лига Сепси 1:0 Университатя Крайова Первая лига
Университатя Крайова 1:0 Сепси Лига 1 Сепси 2:3 Университатя Крайова Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 5 4 1 0 13 - 3 13
2. КСМ Политехника Яссы 5 3 2 0 6 - 1 11
3. Вииторул Констанца 4 3 1 0 11 - 4 10
4. Университатя Крайова 0:0 5 3 1 1 7 - 4 10
5. Газ Метан Mедиаш 5 2 3 0 7 - 4 9
6. Ботошани 4 2 2 0 9 - 4 8
7. Астра 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Сепси 0:0 5 0 5 0 3 - 3 5
9. ФКСБ 4 1 1 2 5 - 7 4
10. Германнштадт 5 1 0 4 7 - 13 3
11. Академика Клинчени 5 1 0 4 8 - 14 3
12. Динамо Бухарест 5 1 0 4 4 - 12 3
13. Волунтари 4 0 2 2 2 - 6 2
14. Киндия Тырговиште 5 0 1 4 4 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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