Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Остенде
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Брюгге
0' 29'
28
Дютуа
Виллиам
27
Капон
Брехт
4
Фас
Ваут
5
Милович
Горан
23
Скуласон
Ари
14
Ante
Palaversa
20
Йонкхеере
Михил
26
Вандандриш
Кевин
7
Сакала
Фэшн
9
Гури
Синдри
29
Robbie
D'Haese
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
44
Мехеле
Брандон
21
Коолс
Дион
25
Вормер
Руд
6
Амрабат
Софьян
20
Ванакен
Ханс
16
Шрейверс
Сьебе
9
Воссен
Йелле
11
Дьятта
Крепен
Остенде
4-3-3
Брюгге
4-3-3

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Остенде 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде
Виллем II 2:1 Остенде Серкль Брюгге 1:1 Остенде Звевезеле 0:3 Остенде Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 1:1 Сент-Трюйден Остенде 0:3 Вестерло Эйпен 3:2 Остенде Остенде 2:2 Шарлеруа Вестерло 0:0 Остенде Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 2:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:2 Остенде Остенде 1:2 Эйпен Остенде 0:2 Андерлехт Гент 2:1 Остенде Остенде 1:1 Васланд-Беверен
Брюгге Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л
Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге Хераклес 0:1 Брюгге Торхаут 1:7 Брюгге Хейст 1:9 Брюгге Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Стандард 2:0 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Гент 0:1 Брюгге Брюгге 1:0 Андерлехт Ройал Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:1 Брюгге Брюгге 4:0 Стандард Андерлехт 2:3 Брюгге Брюгге 3:0 Гент

Последние игры между собой

Остенде: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 14
Брюгге: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 2
Остенде 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 4:0 Остенде Первый дивизион А Брюгге 3:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:3 Брюгге Первый дивизион А
Остенде 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 3:1 Остенде Лига Про Брюгге 2:0 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Брюгге Лига Про Остенде 0:2 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Остенде Лига Про Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:2 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:2 Брюгге Лига Жюпиле Остенде 0:3 Брюгге Товарищеские матчи Остенде 1:2 Брюгге Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 3 2 1 0 9 - 1 7
2. Мехелен 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Остенде 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Ройал Антверпен 2 2 0 0 8 - 2 6
5. Стандард 2 2 0 0 6 - 0 6
6. Гент 2 1 1 0 7 - 2 4
7. Мускрон-Перювельз 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Генк 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Шарлеруа 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Андерлехт 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Кортрейк 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Серкль Брюгге 2 0 0 2 1 - 5 0
13. Васланд-Беверен 2 0 0 2 2 - 7 0
14. Зульте-Варегем 2 0 0 2 0 - 6 0
15. Сент-Трюйден 2 0 0 2 0 - 7 0
16. Эйпен 2 0 0 2 2 - 10 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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