Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Остенде
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Верслус Арена
Брюгге
27
Капон
Брехт
4
Фас
Ваут
23
Скуласон
Ари
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
21
Коолс
Дион
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Logan Ndenbe
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
21 Коолс ДионЗащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
19 Влитинк ТибоПолузащитник
- Нападающий
-
35 Тау ПерсиНападающий
- Нападающий
-
10 Резаи КавехНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +7 =6 -7Остенде 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде
Виллем II 2:1 Остенде Серкль Брюгге 1:1 Остенде Звевезеле 0:3 Остенде Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 1:1 Сент-Трюйден Остенде 0:3 Вестерло Эйпен 3:2 Остенде Остенде 2:2 Шарлеруа Вестерло 0:0 Остенде Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 2:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:2 Остенде Остенде 1:2 Эйпен Остенде 0:2 Андерлехт Гент 2:1 Остенде Остенде 1:1 Васланд-Беверен
Брюгге Последние 20 матчей: +15 =2 -3Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л
Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге Хераклес 0:1 Брюгге Торхаут 1:7 Брюгге Хейст 1:9 Брюгге Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Стандард 2:0 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Гент 0:1 Брюгге Брюгге 1:0 Андерлехт Ройал Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:1 Брюгге Брюгге 4:0 Стандард Андерлехт 2:3 Брюгге Брюгге 3:0 Гент
Последние игры между собой
Остенде: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 14
Брюгге: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 2
Остенде 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 3:1 Остенде Лига Про Брюгге 2:0 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Брюгге Лига Про Остенде 0:2 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Остенде Лига Про Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:2 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:2 Брюгге Лига Жюпиле Остенде 0:3 Брюгге Товарищеские матчи Остенде 1:2 Брюгге Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|Мехелен
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Остенде
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Ройал Антверпен
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|5.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|7.
|Мускрон-Перювельз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Шарлеруа
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Андерлехт
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|13.
|Васланд-Беверен
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|15.
|Сент-Трюйден
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|16.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|2 - 10
|0
Загрузка...