Словакия: Суперлига 2019-2020
Ружомберок
0:2
Первый тайм: 30'
Стадион: Ружомберок
Жилина
0:1
3' ГолСлука Бранислав
13' Желтая карточкаКаша Филип
13' Желтая карточкаКостадинов Тихомир
Ход матча
3'
0:1
13'
27'
0:2
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок
Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок
Жилина Последние 20 матчей: +10 =3 -7Жилина 2:1 Тренчин Жилина 4:2 Спартак Трнава Земплин 0:3 Жилина Жилина 0:0 Локомотив Москва
Жилина 4:2 Ружомберок Середь 2:3 Жилина Слован Братислава 6:2 Жилина Жилина 1:2 ДАК Спартак Трнава 3:3 Жилина Земплин 2:1 Жилина Жилина 1:2 Середь Земплин 0:2 Жилина Жилина 0:3 Слован Братислава ДАК 1:0 Жилина Жилина 1:1 Земплин Ружомберок 1:1 Жилина Жилина 4:0 Земплин Жилина 4:1 Скалица Подбрезова 0:2 Жилина Жилина 2:1 Злате Моравце
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Жилина: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига Жилина 0:0 Ружомберок Кубок Ружомберок 1:2 Жилина Суперлига Ружомберок 2:1 Жилина Кубок Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Жилина Суперлига Жилина 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 3:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Жилина Суперлига Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига Жилина 5:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Жилина Суперлига Ружомберок 3:2 Жилина Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|1:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|2.
|Слован Братислава
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|ДАК
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|4.
|Спартак Трнава
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Середь
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Злате Моравце
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Ружомберок
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|Сеница
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Погронье
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Тренчин
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|11.
|Нитра
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|12.
|Земплин
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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