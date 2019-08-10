Словакия: Суперлига 2019-2020

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Ружомберок
0:2
Первый тайм: 30'

Стадион:
Жилина
0'
0:1
3' Гол
Слука Бранислав
13' Желтая карточка
Каша Филип
13' Желтая карточка
Костадинов Тихомир
0:2
27' Гол
 30'

Ход матча

3'
0:1
Слука Бранислав
13'
 
Каша Филип
13'
Костадинов Тихомир
 
27'
0:2

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок
Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок
Жилина Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Жилина 2:1 Тренчин Жилина 4:2 Спартак Трнава Земплин 0:3 Жилина Жилина 0:0 Локомотив Москва
Жилина 4:2 Ружомберок Середь 2:3 Жилина Слован Братислава 6:2 Жилина Жилина 1:2 ДАК Спартак Трнава 3:3 Жилина Земплин 2:1 Жилина Жилина 1:2 Середь Земплин 0:2 Жилина Жилина 0:3 Слован Братислава ДАК 1:0 Жилина Жилина 1:1 Земплин Ружомберок 1:1 Жилина Жилина 4:0 Земплин Жилина 4:1 Скалица Подбрезова 0:2 Жилина Жилина 2:1 Злате Моравце

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Жилина: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Жилина 4:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:1 Жилина Суперлига
Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига Жилина 0:0 Ружомберок Кубок Ружомберок 1:2 Жилина Суперлига Ружомберок 2:1 Жилина Кубок Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Жилина Суперлига Жилина 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 3:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Жилина Суперлига Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига Жилина 5:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Жилина Суперлига Ружомберок 3:2 Жилина Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Жилина 1:0 4 4 0 0 10 - 3 12
2. Слован Братислава 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ДАК 3 2 0 1 8 - 5 6
4. Спартак Трнава 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Середь 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Злате Моравце 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Ружомберок 0:1 4 1 1 2 2 - 3 4
8. Сеница 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Погронье 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Тренчин 3 0 1 2 3 - 6 1
11. Нитра 3 0 0 3 0 - 4 0
12. Земплин 3 0 0 3 0 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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