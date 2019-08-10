Голландия: Эредивизие 2019-2020

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

46' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Эммен

45' Пространство открывается для Тадич Душан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

45' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

31' Г О О О О Л - Ван де Бек Донни записал гол на свой счет!

28' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

26' Пространство открывается для Зиеш Хаким , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

25' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

25' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Баккер Ник получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Баккер Ник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Хорошие скиллы дриблинга показывает Лаурсен Николай , обходя своих соперников

22' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Удар от ворот произведет Эммен

11' Выглядело как неплохой момент. Тальяфико Николас из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

10' Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.

9' Удар от ворот произведет Аякс

8' Бюрнет Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

4' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Удар от ворот произведет Эммен

1' Нерес Давид прошляпила момент и попала только в штангу!

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эммен начинает с центра поля