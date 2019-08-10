Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Аякс
1:0
Перерыв

Стадион:
Эммен
0'
1:0
31' Гол
Ван де Бек Донни
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Вельтман
Йоел
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
18
Марин
Рэзван
6
Ван
де
Бек
Донни
17
Блинд
Дэйли
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
7
Нерес
Давид
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
3
Веендорп
Кезиа
4
Баккер
Ник
28
Бюрнет
Лоренцо
20
Чакон
Майкл
21
Угриниц
Филип
11
Лаурсен
Николай
8
Де
Леув
Михаэль
25
Ариас
Яфар
9
Коларж
Марко
Аякс
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

31'
Ван де Бек Донни
(Тадич Душан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
ПАОК 2:2 Аякс Витесс 2:2 Аякс Аякс 1:1 Сивасспор Аякс 2:0 ПСВ
Аякс 1:2 Панатинаикос Аякс 6:2 ОФИ Аякс 2:1 Уотфорд Аякс 2:1 Истанбул Башакшехир Аякс 1:1 Ольборг Аякс 11:2 Квик-20 Де Графсхап 1:4 Аякс Аякс 4:1 Утрехт Аякс 2:3 Тоттенхэм Виллем II 0:4 Аякс Тоттенхэм 0:1 Аякс Аякс 4:2 Витесс Гронинген 0:1 Аякс Ювентус 1:2 Аякс Аякс 6:2 Эксельсиор Аякс 1:1 Ювентус
Эммен Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен
Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен Эммен 2:0 Утрехт НАК Бреда 1:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Эммен 2:5 Аякс ПЕК Зволле 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Эммен 1:1 Хераклес Фейеноорд 4:0 Эммен

Последние игры между собой

Аякс: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Эммен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Эммен 2:5 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 Эммен Эредивизие Аякс 5:0 Эммен Международные матчи (клубы) Эммен 0:1 Аякс Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Спарта Роттердам 2 1 1 0 6 - 3 4
2. Твенте 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Аякс 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Херенвен 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Утрехт 1 1 0 0 4 - 2 3
7. Виллем II 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Гронинген 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
9. ВВВ-Венло 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Фейеноорд 1 0 1 0 2 - 2 1
11. ПСВ 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Витесс 1 0 1 0 2 - 2 1
13. АДО Ден Хааг 1 0 0 1 2 - 4 0
14. Ваалвейк 1 0 0 1 1 - 3 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Хераклес 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Эммен 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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