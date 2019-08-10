Голландия: Эредивизие 2019-2020
Аякс
1:0
Перерыв
Стадион: Йохан Кройф Арена
Эммен
1:0
31' ГолВан де Бек Донни
24
Онана
Андре
18
Марин
Рэзван
17
Блинд
Дэйли
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
23
Бейл
Гленн
20
Чакон
Майкл
25
Ариас
Яфар
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Блинд ДэйлиПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пейн ДесевиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тарашай ШаниНападающий
-
30 Бос ХенкНападающий
-
-
27 Leon Sopic
-
Главный тренер: Dick Lukkien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
31'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2ПАОК 2:2 Аякс Витесс 2:2 Аякс Аякс 1:1 Сивасспор Аякс 2:0 ПСВ
Эммен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен
Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен Эммен 2:0 Утрехт НАК Бреда 1:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Эммен 2:5 Аякс ПЕК Зволле 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Эммен 1:1 Хераклес Фейеноорд 4:0 Эммен
Последние игры между собой
Аякс: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Эммен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|Твенте
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Аякс
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Виллем II
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Гронинген
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|ВВВ-Венло
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Фейеноорд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|ПСВ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Витесс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|АДО Ден Хааг
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|14.
|Ваалвейк
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Эммен
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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