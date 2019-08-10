Голландия: Эредивизие 2019-2020
Гронинген
1:3
Конец матча
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Твенте
0:0
16' Не забитый пенальтиКанталапьерда Аитор
0:0
28' Не забитый пенальтиСирхейс Кай
41' Красная карточкаЛундквист Рамон-Паскаль
41' Желтая карточкаТе Вирик Мик
45' Красная карточкаТе Вирик Мик
46' Желтая карточкаАбсалем Амир
0:1
55' ГолНакамура Кейто
64' Желтая карточкаЭспиноса Хавьер
0:2
70' ПенальтиКанталапьерда Аитор
83' Желтая карточкаAzor Matusiwa
1:2
84' ГолДоан Рицу
85' Желтая карточкаАбурджания Георгий
1:3
90' ГолВучкич Харис
17
Итакура
Ко
20
Абсалем
Амир
16
Дроммел
Йоэл
25
Бийен
Пит
12
Jose
Matos
10
Вучкич
Харис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Итакура КоЗащитник
-
20 Абсалем АмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Брей МайклНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
25 Бийен ПитЗащитник
- Защитник
-
12 Jose MatosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Jesse Bosch
-
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
16'
28'
0:0
41'
45'
46'
55'
0:1
64'
70'
83'
84'
1:2
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
2 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +11 =4 -5Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен
Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген Гронинген 3:0 Пройссен Мюнстер Гронинген 2:0 Росс Каунти Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс Эммен 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Гронинген 0:1 Аякс Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 Эксельсиор Гронинген 1:0 Де Графсхап АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 0:0 Гронинген Гронинген 3:2 ВВВ-Венло
Твенте Последние 20 матчей: +10 =7 -3Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен
Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар Твенте 1:0 Телстар Твенте 0:1 Дордрехт Ваалвейк 4:1 Твенте Твенте 1:0 Ден Босх Гоу Эхед Иглс 1:2 Твенте Твенте 5:0 Волендам Осс 0:2 Твенте Рода 1:1 Твенте Твенте 1:0 Эйндховен ПСВ-2 0:2 Твенте Спарта Роттердам 0:3 Твенте
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Твенте: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Гронинген 3:4 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Твенте Кубок Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Гронинген 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:0 Гронинген Эредивизие Твенте 3:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Твенте Эредивизие Гронинген 0:3 Твенте Эредивизие Твенте 4:1 Гронинген Эредивизие Твенте 4:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Гронинген 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 4:2 Гронинген Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|Твенте
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Аякс
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Виллем II
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Гронинген
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|ВВВ-Венло
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Фейеноорд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|ПСВ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Витесс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|АДО Ден Хааг
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|14.
|Ваалвейк
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Эммен
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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