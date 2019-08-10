Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Гронинген
1:3
Конец матча

Стадион:
Твенте
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Канталапьерда Аитор
0:0
28' Не забитый пенальти
Сирхейс Кай
41' Красная карточка
Лундквист Рамон-Паскаль
41' Желтая карточка
Те Вирик Мик
45' Красная карточка
Те Вирик Мик
46' Желтая карточка
Абсалем Амир
0:1
55' Гол
Накамура Кейто
64' Желтая карточка
Эспиноса Хавьер
0:2
70' Пенальти
Канталапьерда Аитор
83' Желтая карточка
Azor Matusiwa
1:2
84' Гол
Доан Рицу
85' Желтая карточка
Абурджания Георгий
1:3
90' Гол
Вучкич Харис
90'+8
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
17
Итакура
Ко
20
Абсалем
Амир
6
Azor
Matusiwa
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
23
Хрустиц
Айдин
7
Доан
Рицу
15
Гудмундссон
Габриэль
9
Сирхейс
Кай
16
Дроммел
Йоэл
2
Верхаг
Пауль
25
Бийен
Пит
3
Схенк
Ксандро
12
Jose
Matos
18
Селахи
Линдон
8
Эспиноса
Хавьер
29
Godfried
Roemeratoe
7
Канталапьерда
Аитор
10
Вучкич
Харис
13
Накамура
Кейто
Гронинген
4-2-3-1
Твенте
4-3-3

Ход матча

16'
0:0
Канталапьерда Аитор
28'
Сирхейс Кай
0:0
41'
Лундквист Рамон-Паскаль
 
41'
Те Вирик Мик
 
45'
Те Вирик Мик
 
46'
 
Плегесуэло Хулио
Верхаг Пауль
46'
Абсалем Амир
 
55'
0:1
Накамура Кейто
62'
Бенсоп Чарлисон
Сирхейс Кай
 
64'
 
Эспиноса Хавьер
70'
0:2
Канталапьерда Аитор
76'
 
Зехнини Рафик
Накамура Кейто
80'
Эль-Ханкури Мохамед
Хрустиц Айдин
 
80'
Вормердам Дьянго
Гудмундссон Габриэль
 
83'
Azor Matusiwa
 
84'
 
Абурджания Георгий
Селахи Линдон
84'
Доан Рицу
1:2
85'
 
Абурджания Георгий
90'
1:3
Вучкич Харис

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 2 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен
Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген Гронинген 3:0 Пройссен Мюнстер Гронинген 2:0 Росс Каунти Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс Эммен 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Гронинген 0:1 Аякс Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 Эксельсиор Гронинген 1:0 Де Графсхап АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 0:0 Гронинген Гронинген 3:2 ВВВ-Венло
Твенте Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен
Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар Твенте 1:0 Телстар Твенте 0:1 Дордрехт Ваалвейк 4:1 Твенте Твенте 1:0 Ден Босх Гоу Эхед Иглс 1:2 Твенте Твенте 5:0 Волендам Осс 0:2 Твенте Рода 1:1 Твенте Твенте 1:0 Эйндховен ПСВ-2 0:2 Твенте Спарта Роттердам 0:3 Твенте

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Твенте: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Гронинген 0:2 Твенте Кубок Твенте 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:5 Гронинген Эредивизие
Гронинген 3:4 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Твенте Кубок Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Гронинген 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:0 Гронинген Эредивизие Твенте 3:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Твенте Эредивизие Гронинген 0:3 Твенте Эредивизие Твенте 4:1 Гронинген Эредивизие Твенте 4:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Твенте Эредивизие Гронинген 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 4:2 Гронинген Эредивизие
Команда И В Н П Г О
1. Спарта Роттердам 2 1 1 0 6 - 3 4
2. Твенте 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Аякс 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Херенвен 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Утрехт 1 1 0 0 4 - 2 3
7. Виллем II 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Гронинген 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
9. ВВВ-Венло 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Фейеноорд 1 0 1 0 2 - 2 1
11. ПСВ 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Витесс 1 0 1 0 2 - 2 1
13. АДО Ден Хааг 1 0 0 1 2 - 4 0
14. Ваалвейк 1 0 0 1 1 - 3 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Хераклес 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Эммен 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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