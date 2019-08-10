Швейцария: Суперлига 2019-2020
Базель
2:1
Второй тайм: 79'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Серветт
1:0
4' Гол в свои воротаРуй Стив
1:1
19' ГолВютрих Себастьен
32' Желтая карточкаАдеми Кемаль
2:1
41' ГолАдеми Кемаль
44' Желтая карточкаVarol Tasar
23
Баланта
Эдер
11
Окафор
Ноа
99
Адеми
Кемаль
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
19
Севрен
Йоан
20
Varol
Tasar
18
Koro
Kone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Баланта ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коллер Марсель
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Схалк АлексПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
Ход матча
4'
1:0
19'
1:1
32'
41'
2:1
44'
48'
3:1
70'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +15 =0 -5Базель 1:2 ЛАСК Тун 2:3 Базель Базель 2:1 ПСВ Базель 1:2 Санкт-Галлен
ПСВ 3:2 Базель Сьон 1:4 Базель Базель 2:3 Штуттгарт Базель 4:1 Лозанна-Спорт Базель 4:0 Нюрнберг Базель 5:1 Мюнхен-1860 Базель 4:2 Кринс Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Базель 3:2 Люцерн Янг Бойз 3:1 Базель Базель 3:0 Цюрих Санкт-Галлен 0:3 Базель Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель
Серветт Последние 20 матчей: +14 =3 -3Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт
Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 0:2 Серветт Серветт 1:2 Арау Винтертур 2:3 Серветт Серветт 3:2 Кьяссо Виль 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Серветт 5:2 Винтертур Раппершвиль-Йона 1:2 Серветт Серветт 6:1 Шаффхаузен
Последние игры между собой
Базель: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
Серветт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|2:1
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|2.
|Янг Бойз
|2:2
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|Серветт
|1:2
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|4.
|Санкт-Галлен
|2:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|5.
|Лугано
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|6.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|7.
|Сьон
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Тун
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
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