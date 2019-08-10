Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Базель
2:1
Второй тайм: 79'

Стадион:
Серветт
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Руй Стив
1:1
19' Гол
Вютрих Себастьен
32' Желтая карточка
Адеми Кемаль
2:1
41' Гол
Адеми Кемаль
44' Желтая карточка
Varol Tasar
3:1
48' Гол
 79'
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
28
Петретта
Рауль
23
Баланта
Эдер
34
Джака
Таулант
11
Окафор
Ноа
10
Кампо
Самуэле
14
Штокер
Валентин
99
Адеми
Кемаль
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
19
Севрен
Йоан
8
Timothe
Cognat
5
Boris
Cespedes
9
Стеванович
Мирослав
10
Вютрих
Себастьен
20
Varol
Tasar
18
Koro
Kone
Базель
4-2-3-1
Серветт
4-2-3-1

Ход матча

4'
Руй Стив
1:0
19'
1:1
Вютрих Себастьен
(Varol Tasar)
32'
Адеми Кемаль
 
41'
Адеми Кемаль
(Штокер Валентин)
2:1
44'
 
Varol Tasar
46'
 
Схалк Алекс
Varol Tasar
46'
Фрай Фабиан
Джака Таулант
 
48'
3:1
66'
 
Мишель Руан да Сильва
Koro Kone
70'
Буа Кевин
Окафор Ноа
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Базель 1:2 ЛАСК Тун 2:3 Базель Базель 2:1 ПСВ Базель 1:2 Санкт-Галлен
ПСВ 3:2 Базель Сьон 1:4 Базель Базель 2:3 Штуттгарт Базель 4:1 Лозанна-Спорт Базель 4:0 Нюрнберг Базель 5:1 Мюнхен-1860 Базель 4:2 Кринс Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Базель 3:2 Люцерн Янг Бойз 3:1 Базель Базель 3:0 Цюрих Санкт-Галлен 0:3 Базель Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель
Серветт Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт
Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 0:2 Серветт Серветт 1:2 Арау Винтертур 2:3 Серветт Серветт 3:2 Кьяссо Виль 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Серветт 5:2 Винтертур Раппершвиль-Йона 1:2 Серветт Серветт 6:1 Шаффхаузен

Последние игры между собой

Базель: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
Серветт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
Базель 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Базель Суперлига
Серветт 2:1 Базель Суперлига Базель 5:0 Серветт Суперлига Базель 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:4 Базель Суперлига Серветт 0:4 Базель Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Базель 2:1 4 3 0 1 10 - 6 9
2. Янг Бойз 2:2 4 2 2 0 6 - 3 8
3. Серветт 1:2 4 1 2 1 3 - 3 5
4. Санкт-Галлен 2:2 4 1 2 1 5 - 6 5
5. Лугано 3 1 1 1 4 - 2 4
6. Люцерн 3 1 1 1 2 - 1 4
7. Сьон 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Тун 3 0 2 1 4 - 5 2
9. Нёвшатель Ксамакс 3 0 2 1 3 - 4 2
10. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Varol Tasar получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Адеми Кемаль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Адеми Кемаль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Вютрих Себастьен бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    ГООООООООЛ - Руй Стив очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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