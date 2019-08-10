Словакия: Суперлига 2019-2020
Нитра
3:2
Второй тайм: 79'
Стадион: Стидион под Зобором
Середь
26' Желтая карточкаDenis Ventura
1:0
30' ГолMarian Chobot
2:0
49' ГолMilan Ristovski II
3:0
67' ГолMilan Ristovski II
67' Желтая карточкаTidiane Djibi Ba
3:1
76' ГолШпехар Дино
3:2
78' ГолRoko Jureskin
Ход матча
26'
30'
1:0
49'
67'
67'
76'
3:1
78'
3:2
Предыдущие игры
Нитра Последние 20 матчей: +3 =7 -10Спартак Трнава 2:0 Нитра Нитра 0:1 Злате Моравце Ружомберок 1:0 Нитра Злате Моравце 1:0 Нитра
Нитра 0:1 Спартак Трнава Нитра 2:3 Сеница Тренчин 1:4 Нитра Нитра 2:2 Железярне Подбрезова Нитра 2:2 Злате Моравце Сеница 4:1 Нитра Спартак Трнава 1:1 Нитра Нитра 2:2 Тренчин Железярне Подбрезова 1:1 Нитра Сеница 5:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок Нитра 0:2 Середь Земплин 0:0 Нитра Нитра 1:3 Железярне Подбрезова Злате Моравце 0:3 Нитра Нитра 1:0 Сеница
Середь Последние 20 матчей: +6 =3 -11Середь 3:1 ДАК Середь 2:1 Сеница Спартак Трнава 2:0 Середь Ливингстон 1:1 Середь
Слован Братислава 3:1 Середь Середь 2:3 Жилина ДАК 3:4 Середь Середь 2:2 Земплин Ружомберок 1:0 Середь Жилина 1:2 Середь Середь 0:5 ДАК Середь 0:1 Ружомберок Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь Середь 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Середь Середь 0:1 ДАК Подбрезова 1:1 Середь
Последние игры между собой
Нитра: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Середь: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2:0
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|2.
|Жилина
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|3.
|ДАК
|1:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|4.
|Спартак Трнава
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Середь
|0:2
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Злате Моравце
|0:2
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|7.
|Ружомберок
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|Погронье
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|9.
|Нитра
|2:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|10.
|Земплин
|3:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Сеница
|0:3
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|12.
|Тренчин
|1:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
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