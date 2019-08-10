Словакия: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2019-2020
Нитра
3:2
Второй тайм: 79'

Стадион:
Середь
0'
26' Желтая карточка
Denis Ventura
1:0
30' Гол
Marian Chobot
2:0
49' Гол
Milan Ristovski II
3:0
67' Гол
Milan Ristovski II
67' Желтая карточка
Tidiane Djibi Ba
3:1
76' Гол
Шпехар Дино
3:2
78' Гол
Roko Jureskin
79'

Ход матча

26'
 
Denis Ventura
30'
Marian Chobot
1:0
49'
Milan Ristovski II
2:0
67'
Milan Ristovski II
3:0
67'
 
Tidiane Djibi Ba
76'
3:1
Шпехар Дино
78'
3:2
Roko Jureskin

Предыдущие игры

Нитра Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Спартак Трнава 2:0 Нитра Нитра 0:1 Злате Моравце Ружомберок 1:0 Нитра Злате Моравце 1:0 Нитра
Нитра 0:1 Спартак Трнава Нитра 2:3 Сеница Тренчин 1:4 Нитра Нитра 2:2 Железярне Подбрезова Нитра 2:2 Злате Моравце Сеница 4:1 Нитра Спартак Трнава 1:1 Нитра Нитра 2:2 Тренчин Железярне Подбрезова 1:1 Нитра Сеница 5:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок Нитра 0:2 Середь Земплин 0:0 Нитра Нитра 1:3 Железярне Подбрезова Злате Моравце 0:3 Нитра Нитра 1:0 Сеница
Середь Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Середь 3:1 ДАК Середь 2:1 Сеница Спартак Трнава 2:0 Середь Ливингстон 1:1 Середь
Слован Братислава 3:1 Середь Середь 2:3 Жилина ДАК 3:4 Середь Середь 2:2 Земплин Ружомберок 1:0 Середь Жилина 1:2 Середь Середь 0:5 ДАК Середь 0:1 Ружомберок Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь Середь 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Середь Середь 0:1 ДАК Подбрезова 1:1 Середь

Последние игры между собой

Нитра: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Середь: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Нитра 0:2 Середь Суперлига Середь 2:1 Нитра Суперлига Нитра 2:1 Середь Вторая лига Середь 1:3 Нитра Вторая лига
Середь 2:0 Нитра Вторая лига
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2:0 4 4 0 0 11 - 1 12
2. Жилина 4 4 0 0 12 - 5 12
3. ДАК 1:1 4 2 1 1 9 - 6 7
4. Спартак Трнава 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Середь 0:2 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Злате Моравце 0:2 4 2 0 2 3 - 4 6
7. Ружомберок 4 1 1 2 4 - 5 4
8. Погронье 3 1 0 2 3 - 8 3
9. Нитра 2:0 4 1 0 3 2 - 4 3
10. Земплин 3:0 4 1 0 3 3 - 7 3
11. Сеница 0:3 4 1 0 3 4 - 9 3
12. Тренчин 1:1 4 0 2 2 4 - 7 2
  • Второй тайм
  • Описание гола
    78'
    Г О О О О Л - Roko Jureskin бьет в цель!
  • Описание гола
    76'
    Г О О О О Л - Шпехар Дино бьет в цель!
  • Желтая карточка
    67'
    Tidiane Djibi Ba получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    67'
    Г О О О О Л - Milan Ristovski бьет в цель!
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Milan Ristovski бьет в цель!
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Marian Chobot бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Denis Ventura получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...