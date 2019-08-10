Франция: Лига 1 2019-2020
Брест
1:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Stade Francis le Ble
Тулуза
1:0
25' ГолОтре Матиас
20
Бело
Гаэтан
17
Ба
Денис
18
Перро
Ромен
23
Отре
Матиас
30
Рейне
Батист
25
Саид
Уэсли
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Бело ГаэтанЗащитник
- Защитник
-
17 Ба ДенисЗащитник
-
18 Перро РоменЗащитник
-
23 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Казанова Ален
Ход матча
25'
1:0
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +10 =7 -3Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс Аяччо 0:2 Брест Брест 3:1 Орлеан
Тулуза Последние 20 матчей: +4 =6 -10Норвич 1:0 Тулуза Ним 2:1 Тулуза Тулуза 3:2 Аль-Араби Страсбург 3:1 Тулуза
Последние игры между собой
Брест: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Тулуза: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Сент-Этьен
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Реймс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Брест
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Бордо
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ницца
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Амьен
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Анже
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ним
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Тулуза
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Дижон
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Марсель
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Монако
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Брест
34% (52)
Ничья
39.2% (60)
Тулуза
26.8% (41)
1:1 Ничья
32.7% (50)
1:0 Брест
19.6% (30)
1:2 Тулуза
13.7% (21)
2:1 Брест
11.1% (17)
0:1 Тулуза
8.5% (13)
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