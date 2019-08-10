Франция: Лига 1 2019-2020

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Брест
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Тулуза
0'
1:0
25' Гол
Отре Матиас
36'
1
Ларсонне
Готье
20
Бело
Гаэтан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
17
Ба
Денис
18
Перро
Ромен
23
Отре
Матиас
6
Диало
Ибраима
19
Ferris
N'Goma
25
Грандсир
Самуэль
10
Шарбонье
Гаэтан
8
Кур
Йоанн
30
Рейне
Батист
2
Амьен-Аду
Кельвен
19
Диаките
Бафоде
3
Сёдзи
Гэн
12
Силла
Иссиага
27
Макенго
Жан-Виктор
26
Сидибе
Калиду
17
Сангаре
Ибрахим
14
Доссеви
Матьё
25
Саид
Уэсли
7
Градель
Макс-Ален
Брест
4-2-3-1
Тулуза
4-2-3-1

Ход матча

25'
Отре Матиас
(Кур Йоанн)
1:0

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс Аяччо 0:2 Брест Брест 3:1 Орлеан
Нанси 2:3 Брест Ред Стар 0:2 Брест Брест 0:0 Клермон Фут Лорьян 1:1 Брест Брест 2:5 Валансьен Шатору 2:2 Брест Брест 3:1 Гренобль Газелек Аяччо 1:1 Брест Брест 1:0 Осер Гавр 1:1 Брест Брест 1:0 Сошо Париж 0:1 Брест Брест 1:1 Труа Ренн 2:2 Брест Ньор 1:1 Брест Брест 3:0 Безье
Тулуза Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Норвич 1:0 Тулуза Ним 2:1 Тулуза Тулуза 3:2 Аль-Араби Страсбург 3:1 Тулуза
Тулуза 1:0 Аяччо Тулуза 0:0 Безье Дижон 2:1 Тулуза Тулуза 2:5 Марсель Амьен 0:0 Тулуза Тулуза 2:2 Ренн Сент-Этьен 2:0 Тулуза Тулуза 0:0 Лилль Монпелье 2:1 Тулуза Тулуза 1:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ Ницца 1:1 Тулуза Тулуза 1:0 Генгам Лион 5:1 Тулуза Тулуза 1:1 Кан Бордо 2:1 Тулуза

Последние игры между собой

Брест: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Тулуза: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Брест 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 3:1 Брест Лига 1 Брест 0:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Брест Лига 1
Брест 0:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:0 Брест Лига 1 Тулуза 0:2 Брест Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Лион 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Сент-Этьен 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Реймс 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брест 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Бордо 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ницца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Амьен 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Анже 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ним 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Метц 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тулуза 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Дижон 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Марсель 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Монако 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брест 1:0 Тулуза
Брест
34% (52)
Ничья
39.2% (60)
Тулуза
26.8% (41)
1:1 Ничья
32.7% (50)
1:0 Брест
19.6% (30)
1:2 Тулуза
13.7% (21)
2:1 Брест
11.1% (17)
0:1 Тулуза
8.5% (13)
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