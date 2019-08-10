Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

38' Алиуи Рашид не смог попасть в створ ударом издали

37' Удар от ворот произведет Бордо

37' Пространство открывается для Манко Венсан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

36' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

33' Г О О О О Л - Mathias Pereira-Lage из команды Анже переиграл вратаря дальним ударом!

33' Удар от ворот произведет Бордо

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Бриан Джимми из команды Бордо не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

30' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

30' Удар от ворот произведет Бордо

30' Мангани Томас из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

29' Удар от ворот произведет Бордо

27' Г О О О О Л - Рен-Аделед Жефф изменил счет на табло!

22' Игрок команды Анже произведет угловой справа.

15' Игрок команды Бордо произведет угловой слева.

13' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

12' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Хорошо играет на выходе Костил Бенуа - мяч в ее руках

10' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

10' Удар от ворот произведет Бордо

9' Удар от ворот произведет Бордо

9' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Плохо играет Томас Ромен - неудачный вынос, и мяч у соперниц

6' Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.

5' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бордо будет все-таки засчитан.

5' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

4' Г О О О О Л Де Превиль Николя закручивает штрафной в сетку! Великолепно

3' Томас Ромен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

2' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Анже

2' Как она упустила момент!?! Хван Ый-Чжо имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

1' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Бордо имеет хороший шанс забить.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Анже начинает с центра поля