Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Анже
2:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Бордо
0'
3' Желтая карточка
Томас Ромен
0:1
4' Гол
Де Превиль Николя
1:1
27' Гол
Рен-Аделед Жефф
2:1
33' Гол
Mathias Pereira-Lage
37'
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
4
Павлович
Матео
24
Томас
Ромен
2
Аит-Нури
Раян
18
Сантамария
Батист
15
Капелле
Пьеррик
22
Рен-Аделед
Жефф
5
Мангани
Томас
27
Mathias
Pereira-Lage
7
Алиуи
Рашид
1
Костил
Бенуа
2
Белланова
Рауль
3
Пабло
Кастро
4
Мешер
Андре
23
Бенито
Лорис
24
Albert-Nicolas
Lottin
8
Чуамени
Орельен
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
12
Де
Превиль
Николя
7
Бриан
Джимми
Анже
4-1-4-1
Бордо
4-2-3-1

Ход матча

3'
Томас Ромен
 
4'
0:1
Де Превиль Николя
27'
Рен-Аделед Жефф
(Mathias Pereira-Lage)
1:1
33'
Mathias Pereira-Lage
(Аит-Нури Раян)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Анже 1:1 Арсенал Боруссия М 2:1 Анже Фейеноорд 2:2 Анже Анже 3:2 Гавр
Орлеан 0:1 Анже Анже 3:1 Ле-Эрбье Анже 1:1 Сент-Этьен Лилль 5:0 Анже Анже 1:2 ПСЖ Бордо 0:1 Анже Анже 1:1 Реймс Лион 2:1 Анже Кан 0:1 Анже Анже 3:3 Ренн Марсель 2:2 Анже Анже 0:0 Амьен Монпелье 2:2 Анже Анже 2:2 Монако Генгам 1:0 Анже Анже 3:0 Ницца
Бордо Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай Монпелье 1:2 Бордо Марсель 2:1 Бордо
Вольфсбергер 3:1 Бордо Партизан 2:1 Бордо Кан 0:1 Бордо Бордо 0:1 Реймс Лилль 1:0 Бордо Бордо 0:1 Анже Бордо 2:3 Лион Ним 2:1 Бордо Сент-Этьен 3:0 Бордо Бордо 2:0 Марсель Амьен 0:0 Бордо Бордо 1:1 Ренн Монако 1:1 Бордо Бордо 1:2 Монпелье Нант 1:0 Бордо Бордо 0:0 Генгам

Последние игры между собой

Анже: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 2
Бордо: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 6
Бордо 0:1 Анже Лига 1 Анже 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Анже Лига 1 Анже 2:2 Бордо Лига 1
Анже 2:1 Бордо Кубок Анже 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Анже Лига 1 Бордо 0:3 Анже Товарищеские матчи Бордо 1:3 Анже Лига 1 Анже 1:2 Бордо Кубок Анже 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Анже Товарищеские матчи Анже 1:0 Бордо Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Лион 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Сент-Этьен 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Реймс 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брест 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Бордо 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ницца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Амьен 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Анже 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ним 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Метц 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тулуза 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Дижон 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Марсель 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Монако 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 38'
    Алиуи Рашид не смог попасть в створ ударом издали
  • 38'
    Анже пытается что-то создать.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 37'
    Пространство открывается для Манко Венсан, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 37'
    Аит-Нури Раян из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Анже пытается что-то создать.
  • 36'
    Анже контролирует мяч.
  • 36'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Белланова Рауль из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 35'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 35'
    Бордо контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Безумный фол. Бенито Лорис грубо играет против соперника. Пострадал Капелле Пьеррик
  • 33'
    Аит-Нури Раян сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Mathias Pereira-Lage из команды Анже переиграл вратаря дальним ударом!
  • 33'
    Анже пытается что-то создать.
  • 33'
    Анже контролирует мяч.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 33'
    Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает передачу, но толку не вышло.
  • 32'
    Анже пытается что-то создать.
  • 32'
    Матч возобновлен
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Бриан Джимми из команды Бордо не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 31'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 30'
    Мангани Томас из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 30'
    Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Анже пытается что-то создать.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 27'
    Mathias Pereira-Lage сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Рен-Аделед Жефф изменил счет на табло!
  • Угловой
    22'
    Игрок команды Анже произведет угловой справа.
  • Угловой
    15'
    Игрок команды Бордо произведет угловой слева.
  • 13'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Алиуи Рашид из команды Анже поставил подножку. Пострадал Чуамени Орельен
  • 12'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Хорошо играет на выходе Костил Бенуа - мяч в ее руках
  • 11'
    Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    11'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Томас Ромен пострадал.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 10'
    Анже пытается что-то создать.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 9'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Анже пытается что-то создать.
  • 8'
    Бордо контролирует мяч.
  • 8'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 7'
    Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
  • 7'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 6'
    Бютель Людовик отбил мяч на угловой после удара Калу Сэмьюэл из штрафной площади.
  • 6'
    Плохо играет Томас Ромен - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 6'
    Белланова Рауль из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 6'
    Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
  • 5'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бордо будет все-таки засчитан.
  • 5'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л Де Превиль Николя закручивает штрафной в сетку! Великолепно
  • Желтая карточка
    3'
    Томас Ромен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    3'
    Томас Ромен из команды Анже играет слишком грубо. Хван Ый-Чжо оказался на газоне.
  • 2'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 2'
    Как она упустила момент!?! Хван Ый-Чжо имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 2'
    Калу Сэмьюэл из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Бордо имеет хороший шанс забить.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Анже 2:1 Бордо
Анже
23% (35)
Ничья
48.7% (74)
Бордо
28.3% (43)
1:1 Ничья
42.8% (65)
1:0 Анже
15.1% (23)
1:2 Бордо
14.5% (22)
0:1 Бордо
10.5% (16)
2:1 Анже
7.2% (11)
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