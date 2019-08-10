Франция: Лига 1 2019-2020
Анже
2:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Раймон Копа
Бордо
3' Желтая карточкаТомас Ромен
0:1
4' ГолДе Превиль Николя
1:1
27' ГолРен-Аделед Жефф
2:1
33' ГолMathias Pereira-Lage
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пелленар ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
3'
4'
27'
33'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +6 =9 -5Анже 1:1 Арсенал Боруссия М 2:1 Анже Фейеноорд 2:2 Анже Анже 3:2 Гавр
Бордо Последние 20 матчей: +3 =4 -13Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай Монпелье 1:2 Бордо Марсель 2:1 Бордо
Последние игры между собой
Анже: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 2
Бордо: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Сент-Этьен
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Реймс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Брест
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Бордо
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ницца
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Амьен
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Анже
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ним
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Тулуза
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Дижон
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Марсель
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Монако
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Анже
23% (35)
Ничья
48.7% (74)
Бордо
28.3% (43)
1:1 Ничья
42.8% (65)
1:0 Анже
15.1% (23)
1:2 Бордо
14.5% (22)
0:1 Бордо
10.5% (16)
2:1 Анже
7.2% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...