Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

49' Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Матч возобновлен

48' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ромао Алаиксис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

44' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

40' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

38' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Реймс

35' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

35' Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удин Реми из команды Реймс пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

31' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Камара Бубакар получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Сансон Морган из команды Марсель плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Аксель Дисаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

25' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Стротман Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Ох, нехорошо это выглядит. Шавалерин Ксавье получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Шавалерин Ксавье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Стротман Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

19' Плохо играет Фокет Томас - неудачный вынос, и мяч у соперниц

19' Удар от ворот произведет Реймс

18' Стротман Кевин из команды Марсель плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

18' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Камара Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Великолепное видение игры демонстрирует Шавалерин Ксавье из команды Реймс , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

12' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.

4' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хорошо играет на выходе Манданда Стив - мяч в ее руках

3' Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Дингом Тристан разрезает оборону соперника отличным пасом