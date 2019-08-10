Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Марсель
0:0
Перерыв

Стадион:
Реймс
0'
30' Желтая карточка
Камара Бубакар
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
4
Камара
Бубакар
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
8
Сансон
Морган
12
Стротман
Кевин
19
Густаво
Луис
7
Радоньич
Неманья
28
Жермен
Валер
10
Пайе
Димитри
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Axel
Disasi
5
Абдельамид
Юнис
13
Камара
Ассан
4
Ромао
Алаиксис
7
Шавалерин
Ксавье
18
Удин
Реми
20
Дингом
Тристан
25
Думбия
Мусса
11
Boulaye
Dia
Марсель
4-3-3
Реймс
4-2-3-1

Ход матча

30'
Камара Бубакар
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо
Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним Бордо 2:0 Марсель Марсель 2:2 Анже ПСЖ 3:1 Марсель Марсель 1:0 Ницца Марсель 2:0 Сент-Этьен Ренн 1:1 Марсель
Реймс Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Дижон Реймс 2:0 Метц Реймс 1:1 Гент
Лилль 1:1 Реймс Реймс 3:1 ПСЖ Бордо 0:1 Реймс Кан 3:2 Реймс Реймс 0:3 Ним Анже 1:1 Реймс Реймс 0:2 Сент-Этьен Монако 0:0 Реймс Реймс 1:1 Лилль Страсбург 4:0 Реймс Реймс 1:0 Нант Дижон 1:1 Реймс Реймс 2:2 Амьен Монпелье 2:4 Реймс Реймс 2:0 Ренн Тулуза 1:1 Реймс

Последние игры между собой

Марсель: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Реймс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Реймс 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Реймс Лига 1 Марсель 1:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Марсель Лига 1
Марсель 2:2 Реймс Лига 1 Реймс 0:5 Марсель Лига 1 Реймс 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Реймс Кубок Марсель 2:3 Реймс Лига 1 Марсель 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Марсель Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Лион 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Реймс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Марсель 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ним 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Метц 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бордо 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сент-Этьен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Дижон 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Амьен 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Монако 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Реймс
Марсель
94.1% (144)
Ничья
4.6% (7)
Реймс
1.3% (2)
2:0 Марсель
32.7% (50)
2:1 Марсель
32.7% (50)
1:0 Марсель
19.6% (30)
3:1 Марсель
7.8% (12)
1:1 Ничья
3.3% (5)
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