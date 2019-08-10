Франция: Лига 1 2019-2020
30' Желтая карточкаКамара Бубакар
18
Амави
Жордан
19
Густаво
Луис
28
Жермен
Валер
10
Пайе
Димитри
32
Фокет
Томас
13
Камара
Ассан
18
Удин
Реми
25
Думбия
Мусса
11
Boulaye
Dia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Густаво ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Сарр БунаНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
11 Boulaye DiaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Мбемба НоланПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
30'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +10 =3 -7Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо
Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним Бордо 2:0 Марсель Марсель 2:2 Анже ПСЖ 3:1 Марсель Марсель 1:0 Ницца Марсель 2:0 Сент-Этьен Ренн 1:1 Марсель
Реймс Последние 20 матчей: +8 =8 -4Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Дижон Реймс 2:0 Метц Реймс 1:1 Гент
Последние игры между собой
Марсель: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Реймс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Реймс
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Марсель
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ним
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бордо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Дижон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Амьен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Монако
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Марсель
94.1% (144)
Ничья
4.6% (7)
Реймс
1.3% (2)
2:0 Марсель
32.7% (50)
2:1 Марсель
32.7% (50)
1:0 Марсель
19.6% (30)
3:1 Марсель
7.8% (12)
1:1 Ничья
3.3% (5)
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