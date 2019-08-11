Франция: Лига 1 2019-2020

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Страсбург
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Метц
0'
15' Желтая карточка
Thomas Delaine
1:0
21' Гол
Томассон Адриен
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Льенар Димитри
42'
1
Селс
Матц
27
Лала
Кенни
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
23
Кароль
Лионель
22
Фофана
Юссуф
8
Мартин
Йонас
11
Льенар
Димитри
26
Томассон
Адриен
25
Ажорк
Людовик
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
13
Сунзу
Стоппила
6
Фофана
Мамаду
17
Thomas
Delaine
24
Коад
Рено
4
Н'Дорам
Кевин
19
Маига
Хабиб
27
Булая
Фарид
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
Страсбург
5-3-2
Метц
4-3-3

Ход матча

15'
 
Thomas Delaine
20'
Беллегард Жанрикне
Фофана Юссуф
 
21'
Томассон Адриен
(Льенар Димитри)
1:0
36'
Льенар Димитри
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа
Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих Нант 0:1 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Дижон 2:1 Страсбург Страсбург 1:1 Марсель Амьен 0:0 Страсбург Страсбург 1:3 Монпелье Страсбург 3:3 Генгам ПСЖ 2:2 Страсбург Страсбург 4:0 Реймс Страсбург 0:0 Генгам Ним 2:2 Страсбург Страсбург 2:2 Лион Ницца 1:0 Страсбург
Метц Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Сераинг Юнайтед 0:2 Метц Метц 1:1 Амьен
Реймс 2:0 Метц Метц 0:0 Сошо Метц 2:1 Шарлеруа Метц 1:0 Динамо-Брест Нанси 1:0 Метц Метц 3:0 Валансьен Ред Стар 1:2 Метц Метц 1:1 Гренобль Газелек Аяччо 0:2 Метц Метц 2:1 Шатору Осер 0:0 Метц Метц 2:1 Лорьян Ньор 0:3 Метц Метц 1:1 Сошо Гавр 2:2 Метц Метц 2:0 Париж

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Метц: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Страсбург 2:2 Метц Лига 1 Метц 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Метц Лига 2 Метц 1:0 Страсбург Лига 2
Страсбург 0:0 Метц Лига 2 Метц 3:2 Страсбург Лига 2 Страсбург 2:3 Метц Лига 1 Страсбург 0:3 Метц Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Лион 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Анже 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Реймс 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Страсбург 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лилль 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ренн 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ницца 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сент-Этьен 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Брест 1 0 1 0 1 - 1 1
11. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ним 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Метц 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Нант 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Дижон 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Амьен 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Монпелье 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Бордо 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Марсель 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Монако 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Метц
Страсбург
81.6% (124)
Ничья
15.8% (24)
Метц
2.6% (4)
2:1 Страсбург
34.9% (53)
1:0 Страсбург
28.3% (43)
2:0 Страсбург
17.1% (26)
1:1 Ничья
10.5% (16)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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