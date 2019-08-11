Франция: Лига 1 2019-2020
Страсбург
1:0
Первый тайм: 42'
Стадион: де ла Мейно
Метц
15' Желтая карточкаThomas Delaine
1:0
21' ГолТомассон Адриен
36' Undefined phrase: football_event_Льенар Димитри
27
Лала
Кенни
22
Фофана
Юссуф
24
Коад
Рено
19
Маига
Хабиб
27
Булая
Фарид
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Зохи ЛюсьенНападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Коад РеноПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
27 Булая ФаридНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Бойе ДжонЗащитник
-
28 Каби МануэльЗащитник
-
10 Гакпа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Hognon
Ход матча
15'
21'
36'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +9 =6 -5Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа
Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих Нант 0:1 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Дижон 2:1 Страсбург Страсбург 1:1 Марсель Амьен 0:0 Страсбург Страсбург 1:3 Монпелье Страсбург 3:3 Генгам ПСЖ 2:2 Страсбург Страсбург 4:0 Реймс Страсбург 0:0 Генгам Ним 2:2 Страсбург Страсбург 2:2 Лион Ницца 1:0 Страсбург
Метц Последние 20 матчей: +10 =6 -4Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Сераинг Юнайтед 0:2 Метц Метц 1:1 Амьен
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Метц: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Анже
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Реймс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Страсбург
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ницца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Сент-Этьен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Брест
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ним
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Метц
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Нант
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Дижон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Амьен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Монпелье
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Бордо
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Марсель
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Монако
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Страсбург
81.6% (124)
Ничья
15.8% (24)
Метц
2.6% (4)
2:1 Страсбург
34.9% (53)
1:0 Страсбург
28.3% (43)
2:0 Страсбург
17.1% (26)
1:1 Ничья
10.5% (16)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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