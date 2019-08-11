Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

42' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Метц

40' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

38' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Страсбург , отменен из-за офсайда.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' НЕТ ГОЛА! - Судья сначала засчитал гол, но, посмотрев повтор через систему VAR, отменил его.

36' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

34' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

32' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

30' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

29' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

27' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

25' Удар от ворот произведет Страсбург

24' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

20' Удар от ворот произведет Метц

20' Как она упустила момент!?! Лала Кенни имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

19' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Коне Ламин из команды Страсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

18' Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Льенар Димитри наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

17' Мартин Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Ох, нехорошо это выглядит. Фофана Юссуф получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Фофана Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Томас Делэйн получил желтую карточку от судьи

15' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

11' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

10' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Метц

9' Лала Кенни решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

8' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Н'Дорам Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

5' Кароль Лионель из команды Страсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

5' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Метц

3' Удар от ворот произведет Метц

3' Льенар Димитри не смог попасть в створ ударом издали

2' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Метц начинает с центра поля