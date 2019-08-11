Франция: Лига 1 2019-2020
Лилль
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Пьер Моруа
Нант
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
22
Веа
Тимоти
13
Вагё
Молла
14
Траоре
Шарль
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 РейнилдуЗащитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
-
20 Тьяго МаияПолузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Вагё МоллаЗащитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
25 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Нападающий
-
32 Kader Bamba
-
26 Imran Louza
-
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +10 =6 -4Лилль 2:3 Рома Сельта 1:0 Лилль Портимоненсе 1:2 Лилль Маритиму 0:0 Лилль
Нант Последние 20 матчей: +9 =4 -7Нант 1:1 Дженоа Нант 2:0 Спортинг Хихон Нант 0:1 Динамо-Брест Ньор 2:3 Нант
Последние игры между собой
Лилль: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 1
Нант: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 12
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Анже
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Реймс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ницца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Сент-Этьен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Лилль
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Нант
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Брест
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ним
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дижон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Амьен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Монпелье
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Бордо
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Марсель
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Монако
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Лилль
92.1% (139)
Ничья
7.3% (11)
Нант
0.7% (1)
1:0 Лилль
31.8% (48)
2:1 Лилль
31.1% (47)
2:0 Лилль
23.8% (36)
1:1 Ничья
6% (9)
3:0 Лилль
2.6% (4)
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