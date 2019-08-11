Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Лилль
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Нант
0' 8'
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
2
Джало
Тьягу
29
Брадариц
Домагой
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
10
Иконе
Джонатан
22
Веа
Тимоти
14
Бамба
Джонатан
7
Осимхен
Виктор
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
4
Паллуа
Николя
13
Вагё
Молла
14
Траоре
Шарль
28
Ронжье
Валентин
20
Жиротто
Андрей
19
Туре
Абдулайе
8
Коко
Маркус
7
Кулибали
Калифа
6
Лима
Лукас
Лилль
4-2-3-1
Нант
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Лилль 2:3 Рома Сельта 1:0 Лилль Портимоненсе 1:2 Лилль Маритиму 0:0 Лилль
Брага 0:2 Лилль Лилль 1:1 Реймс Лилль 2:1 Дюнкерк Ренн 3:1 Лилль Лилль 5:0 Анже Лилль 1:0 Бордо Лион 2:2 Лилль Лилль 5:0 Ним Тулуза 0:0 Лилль Лилль 5:1 ПСЖ Реймс 1:1 Лилль Нант 2:3 Лилль Лилль 0:1 Монако Сент-Этьен 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон Страсбург 1:1 Лилль
Нант Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Нант 1:1 Дженоа Нант 2:0 Спортинг Хихон Нант 0:1 Динамо-Брест Ньор 2:3 Нант
Стад Лозанна-Уши 1:0 Нант Нант 1:0 Стад де Ньон Нант 0:1 Страсбург Монпелье 1:1 Нант Ницца 1:1 Нант Нант 3:0 Дижон Марсель 1:2 Нант Нант 3:2 Амьен Нант 3:2 ПСЖ Нант 2:1 Лион Тулуза 1:0 Нант ПСЖ 3:0 Нант Нант 2:3 Лилль Реймс 1:0 Нант Витре 0:2 Нант Генгам 0:0 Нант

Последние игры между собой

Лилль: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 1
Нант: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 12
Нант 2:3 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Нант Лига 1 Нант 2:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Нант Лига 1
Лилль 3:0 Нант Лига 1 Лилль 1:0 Нант Кубок Нант 0:0 Лилль Лига 1 Нант 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Нант Кубок лиги Лилль 2:0 Нант Лига 1 Лилль 0:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Нант Кубок Нант 0:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Нант Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Лион 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Анже 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Реймс 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Ренн 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ницца 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Сент-Этьен 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Лилль 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Нант 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Тулуза 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Брест 1 0 1 0 1 - 1 1
11. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ним 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Метц 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дижон 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Амьен 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Монпелье 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Бордо 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Марсель 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Монако 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 8'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 8'
    Паллуа Николя из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 8'
    Жиротто Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Джало Тьягу из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Кулибали Калифа пострадал.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 6'
    Андре Бенжамин из команды Лилль делает передачу, но толку не вышло.
  • 6'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 6'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 5'
    Лилль контролирует мяч.
  • 5'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 3'
    Нант контролирует мяч.
  • 3'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Сумаре Бубакари из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    3'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой слева.
  • 3'
    Фонте Жозе из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 2'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Коко Маркус наказан за толчок Брадариц Домагой
  • 2'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 1'
    Лилль контролирует мяч.
  • 1'
    Нант контролирует мяч.
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Нант
Лилль
92.1% (139)
Ничья
7.3% (11)
Нант
0.7% (1)
1:0 Лилль
31.8% (48)
2:1 Лилль
31.1% (47)
2:0 Лилль
23.8% (36)
1:1 Ничья
6% (9)
3:0 Лилль
2.6% (4)
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