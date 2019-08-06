Франция: Лига 1 2019-2020

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ПСЖ
 
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Стадион:
Ним

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +10 =3 -7
ПСЖ 2:1 Ренн ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан Нюрнберг 1:1 ПСЖ
Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Реймс 3:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон Анже 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:1 Ницца Монпелье 3:2 ПСЖ Ренн 2:2 ПСЖ ПСЖ 3:1 Монако Нант 3:2 ПСЖ Лилль 5:1 ПСЖ ПСЖ 2:2 Страсбург ПСЖ 3:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:1 Марсель Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед
Ним Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза Ним 2:2 Аяччо Ним 3:2 Родез
Безье 0:0 Ним Ним 2:3 Лион Генгам 2:2 Ним Ним 1:0 Монако Реймс 0:3 Ним Лилль 5:0 Ним Ним 2:1 Бордо Марсель 2:1 Ним Ним 3:1 Ренн Ним 2:0 Кан Сент-Этьен 2:1 Ним Ним 2:2 Страсбург Амьен 2:1 Ним ПСЖ 3:0 Ним Ним 2:0 Дижон Нант 2:4 Ним

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ним: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ПСЖ 3:0 Ним Лига 1 Ним 2:4 ПСЖ Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ним 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Метц 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Бордо 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тулуза 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ницца 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сент-Этьен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Динамо-Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Дижон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Амьен 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Анже 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Реймс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Марсель 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Монако 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Лион 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ним

    До начала игры, которая состоится 11.08.2019, осталось 2 дня 19 часов 23 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч ПСЖ - Ним
    ПСЖ
    100% (61)
    Ничья
    0% (0)
    Ним
    0% (0)
    3:0 ПСЖ
    47.5% (29)
    2:0 ПСЖ
    32.8% (20)
    4:0 ПСЖ
    6.6% (4)
    3:1 ПСЖ
    4.9% (3)
    2:1 ПСЖ
    4.9% (3)
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