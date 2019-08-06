Франция: Лига 1 2019-2020
ПСЖ
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Стадион: Парк де Пренс
Ним
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +10 =3 -7ПСЖ 2:1 Ренн ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан Нюрнберг 1:1 ПСЖ
Ним Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза Ним 2:2 Аяччо Ним 3:2 Родез
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ним: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ним
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Бордо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Динамо-Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Дижон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Амьен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
ПСЖ
100% (61)
Ничья
0% (0)
Ним
0% (0)
3:0 ПСЖ
47.5% (29)
2:0 ПСЖ
32.8% (20)
4:0 ПСЖ
6.6% (4)
3:1 ПСЖ
4.9% (3)
2:1 ПСЖ
4.9% (3)
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