Франция: Лига 1 2019-2020

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Монпелье
 
Позже

Стадион:
Ренн
16
Берто
Димитри
2
Суке
Арно
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
26
Ристич
Михайло
14
Ле
Таллек
Дамьен
12
Ферри
Жордан
33
Joris
Chotard
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
26
Желен
Жереми
21
Морель
Жереми
17
Мауасса
Фет
18
Камавинжа
Эдуардо
8
Гренье
Клеман
12
Силики
Джеймс
11
Ньянг
М'Байе
20
Тэт
Флавьен
Монпелье
5-3-2
Ренн
5-3-2

Ход матча

6'
0:1
Морель Жереми
(Да Сильва Дамьен)
19'
Суке Арно
 
34'
 
Мауасса Фет

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо
Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье Монпелье 2:1 Тулуза Ницца 1:0 Монпелье Монпелье 2:0 Генгам Лион 3:2 Монпелье Монпелье 2:2 Анже Бордо 1:2 Монпелье Монпелье 2:4 Реймс ПСЖ 5:1 Монпелье
Ренн Последние 20 матчей: +5 =8 -7
ПСЖ 2:1 Ренн РБ Лейпциг 2:0 Ренн Ренн 0:1 Динамо-Брест Ренн 1:1 Челси XI
Селтик 0:0 Ренн Ренн 3:1 Лилль Страсбург 0:2 Ренн Ренн 1:1 Генгам Тулуза 2:2 Ренн Ренн 2:2 Монако Ренн 2:2 ПСЖ Дижон 3:2 Ренн Ренн 0:0 Ницца Ним 3:1 Ренн Анже 3:3 Ренн Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Бордо 1:1 Ренн Арсенал 3:0 Ренн Ренн 3:1 Кан

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ренн: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ренн 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1
Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:4 Монпелье Лига 1 Ренн 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Монпелье Кубок лиги Ренн 2:1 Монпелье Лига 1 Ренн 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Ренн Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Ренн Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Лион 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Реймс 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ницца 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сент-Этьен 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Брест 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Анже 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ним 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Метц 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бордо 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Тулуза 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Дижон 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Амьен 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Марсель 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Монако 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Монпелье - Ренн
Монпелье
64.5% (98)
Ничья
32.2% (49)
Ренн
3.3% (5)
1:0 Монпелье
30.3% (46)
2:1 Монпелье
28.9% (44)
1:1 Ничья
19.7% (30)
2:2 Ничья
5.9% (9)
0:0 Ничья
5.9% (9)
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