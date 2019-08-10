Франция: Лига 1 2019-2020
Монпелье
Позже
Стадион: Стад де ля Моссон
Ренн
12
Ферри
Жордан
27
Траоре
Амари
26
Желен
Жереми
17
Мауасса
Фет
11
Ньянг
М'Байе
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Полузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
- Запасные игроки
-
34 Гбоо ЯннЗащитник
-
31 Боеу СашаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
6'
19'
34'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =5 -7Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо
Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье Монпелье 2:1 Тулуза Ницца 1:0 Монпелье Монпелье 2:0 Генгам Лион 3:2 Монпелье Монпелье 2:2 Анже Бордо 1:2 Монпелье Монпелье 2:4 Реймс ПСЖ 5:1 Монпелье
Ренн Последние 20 матчей: +5 =8 -7ПСЖ 2:1 Ренн РБ Лейпциг 2:0 Ренн Ренн 0:1 Динамо-Брест Ренн 1:1 Челси XI
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ренн: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:4 Монпелье Лига 1 Ренн 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Монпелье Кубок лиги Ренн 2:1 Монпелье Лига 1 Ренн 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Ренн Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Ренн Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Реймс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ницца
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сент-Этьен
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Брест
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Анже
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ним
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Бордо
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Тулуза
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Дижон
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Амьен
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Марсель
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Монако
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Монпелье
64.5% (98)
Ничья
32.2% (49)
Ренн
3.3% (5)
1:0 Монпелье
30.3% (46)
2:1 Монпелье
28.9% (44)
1:1 Ничья
19.7% (30)
2:2 Ничья
5.9% (9)
0:0 Ничья
5.9% (9)
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