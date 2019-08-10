Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

40' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Хазри Вахби получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Рунарссон Рунар ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

36' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

34' Г О О О О Л - Тавареш Жулио из команды Дижон забивает с точки!

34' Дебюши Матьё получает желтую карточку за игру рукой

33' Саммаритано Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Ндонг Ибраим из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

31' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

30' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Харольд Мукоуди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Игрок команды Сент-Этьен произведет угловой справа.

15' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

11' Сент-Этьен нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

11' Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

9' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Г О О О О Л - Амума Ромен изменил счет на табло!

5' Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.

5' Хорошая попытка от Будебуз Ряд , был неплохой удар, но вратарь спас

4' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

4' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Шафик Фуад из команды Дижон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

3' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Дижон имеет хороший шанс забить.

2' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

2' Ндонг Ибраим не смог попасть в створ ударом издали

2' Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Перрен Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Дижон начинает с центра поля