Франция: Лига 1 2019-2020
Дижон
1:2
Первый тайм: 40'
Стадион: Стад Гастон Жерар
Сент-Этьен
0:1
6' ГолАмума Ромен
0:2
11' ГолАолу Жан-Эде
34' Желтая карточкаДебюши Матьё
1:2
34' ПенальтиТавареш Жулио
25
Манга
Экеле
26
Шафик
Фуад
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
17
Аолу
Жан-Эде
21
Амума
Ромен
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Levi Ntumba
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
-
17 Аолу Жан-ЭдеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
- Нападающий
-
33 Над Микаэль
-
Главный тренер: Принтан Гислан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
6'
0:1
11'
0:2
34'
34'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон Нанси 2:2 Дижон Париж 0:1 Дижон
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Кан 0:5 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Лилль Марсель 2:0 Сент-Этьен Дижон 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 ПСЖ
Последние игры между собой
Дижон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Сент-Этьен: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Реймс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ницца
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сент-Этьен
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Брест
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Анже
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ним
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Бордо
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Тулуза
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Дижон
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Амьен
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Марсель
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Монако
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Дижон
14.4% (22)
Ничья
19.6% (30)
Сент-Этьен
66% (101)
1:2 Сент-Этьен
31.4% (48)
0:1 Сент-Этьен
26.8% (41)
1:1 Ничья
14.4% (22)
1:0 Дижон
6.5% (10)
2:1 Дижон
5.9% (9)
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