Франция: Лига 1 2019-2020

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Дижон
1:2
Первый тайм: 40'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
0:1
6' Гол
Амума Ромен
0:2
11' Гол
Аолу Жан-Эде
34' Желтая карточка
Дебюши Матьё
1:2
34' Пенальти
Тавареш Жулио
40'
1
Рунарссон
Рунар
2
Альфонс
Микаэль
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
26
Шафик
Фуад
7
Саммаритано
Фредерик
20
Амальфитано
Ромен
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
11
Тавареш
Жулио
29
Жано
Бенжамин
16
Рюффье
Стефан
26
Дебюши
Матьё
2
Harold
Moukoudi
24
Перрен
Лоик
13
Трауко
Мигель
17
Аолу
Жан-Эде
6
М'Вила
Янн
21
Амума
Ромен
7
Будебуз
Ряд
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
Дижон
4-4-2
Сент-Этьен
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Амума Ромен
(Хазри Вахби)
11'
0:2
Аолу Жан-Эде
(Будебуз Ряд)
34'
 
Дебюши Матьё
34'
Тавареш Жулио
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон Нанси 2:2 Дижон Париж 0:1 Дижон
Дижон 2:1 Осер Дижон 3:1 Ланс Ланс 1:1 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 2:1 Страсбург Нант 3:0 Дижон Кан 1:0 Дижон Дижон 3:2 Ренн Дижон 0:0 Амьен Лион 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ницца Генгам 1:0 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ Дижон 1:1 Реймс Лилль 1:0 Дижон
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Кан 0:5 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Лилль Марсель 2:0 Сент-Этьен Дижон 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 ПСЖ

Последние игры между собой

Дижон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Сент-Этьен: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Дижон 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:6 Дижон Кубок Сент-Этьен 3:0 Дижон Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Дижон Лига 1
Дижон 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Дижон 0:4 Сент-Этьен Товарищеские матчи Дижон 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Дижон Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Дижон Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:0 Дижон Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Лион 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Реймс 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ницца 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сент-Этьен 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Брест 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Анже 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ним 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Метц 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бордо 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Тулуза 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Дижон 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Амьен 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Марсель 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Монако 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дижон 1:2 Сент-Этьен
Дижон
14.4% (22)
Ничья
19.6% (30)
Сент-Этьен
66% (101)
1:2 Сент-Этьен
31.4% (48)
0:1 Сент-Этьен
26.8% (41)
1:1 Ничья
14.4% (22)
1:0 Дижон
6.5% (10)
2:1 Дижон
5.9% (9)
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