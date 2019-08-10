Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Серкль Брюгге
1:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Ян Брейдель
Кортрейк
1:0
18' ГолСаади Идрисс
23' Желтая карточкаН'Гессан Куаме
20
Оггас
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Меркадаль Фабьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эрве КажПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Эзекиль ИмохНападающий
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
18'
1:0
23'
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =4 -14Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс
Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:3 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:3 Зульте-Варегем Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Серкль Брюгге Локерен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Стандард
Кортрейк Последние 20 матчей: +11 =3 -6Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк
Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк Кортрейк 4:1 KSV Kortrijk Кортрейк 1:2 Шарлеруа Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк Кортрейк 2:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Кортрейк 4:2 Зульте-Варегем
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 11
Кортрейк: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 2
Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 0:0 Кортрейк Товарищеские матчи Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Кортрейк Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:1 Кортрейк Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 2:2 Кортрейк Кубок Бельгии Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Кортрейк 3:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Мехелен
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Ройал Антверпен
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|4.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|7.
|Мускрон-Перювельз
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Генк
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Серкль Брюгге
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Васланд-Беверен
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|Шарлеруа
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Андерлехт
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|Кортрейк
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Зульте-Варегем
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|15.
|Сент-Трюйден
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|16.
|Эйпен
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
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