Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Серкль Брюгге
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Кортрейк
0'
1:0
18' Гол
Саади Идрисс
23' Желтая карточка
Н'Гессан Куаме
38'
40
Бадиашиле
Лоик
41
Бьянкон
Жулиан
22
Дибала
Кауадио
5
Уэда
Наомиси
3
Серрано
Жульен
19
Н'Гессан
Куаме
15
Омоло
Джоханна
8
Петерс
Стеф
20
Оггас
Кевин
9
Саади
Идрисс
7
Азар
Килиан
1
Брюззезе
Себастьен
2
Petar
Golubovic
3
Brendan
Hines-Ike
4
Кагельмахер
Гари
30
Д'Эне
Кристоф
23
Де
Сар
Жюльен
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
51
Оканси
Эрик
8
Аджагун
Абдул
19
Tyrone
Ivanof
7
Номбе
Мбойо
Серкль Брюгге
4-1-2-1-2
Кортрейк
4-2-3-1

Ход матча

18'
Саади Идрисс
(Омоло Джоханна)
1:0
23'
Н'Гессан Куаме
 

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс
Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:3 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:3 Зульте-Варегем Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Серкль Брюгге Локерен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Стандард
Кортрейк Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк
Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк Кортрейк 4:1 KSV Kortrijk Кортрейк 1:2 Шарлеруа Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк Кортрейк 2:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Кортрейк 4:2 Зульте-Варегем

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 11
Кортрейк: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 2
Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк Первый дивизион А
Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 0:0 Кортрейк Товарищеские матчи Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Кортрейк Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:1 Кортрейк Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 2:2 Кортрейк Кубок Бельгии Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Кортрейк 3:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Лига Жюпиле
Команда И В Н П Г О
1. Брюгге 3 3 0 0 11 - 1 9
2. Мехелен 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Ройал Антверпен 2 2 0 0 8 - 2 6
4. Стандард 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Остенде 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Гент 2 1 1 0 7 - 2 4
7. Мускрон-Перювельз 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Генк 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Серкль Брюгге 1:0 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Васланд-Беверен 1:0 3 1 0 2 3 - 7 3
11. Шарлеруа 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Андерлехт 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Кортрейк 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Зульте-Варегем 0:0 3 0 1 2 0 - 6 1
15. Сент-Трюйден 2 0 0 2 0 - 7 0
16. Эйпен 0:1 3 0 0 3 2 - 11 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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