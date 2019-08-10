Франция: Лига 1 2019-2020
Ницца
1:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Альянц Ривьера
Амьен
6' Желтая карточкаМонкондю Томас
17' Желтая карточкаГнаоре Эдди
27' Вторая желтая карточкаГнаоре Эдди
1:0
33' ГолЭрей Кристоф
29
Эрей
Кристоф
23
Сарр
Маланг
25
Лефор
Жордан
17
Блен
Алексис
11
Отеро
Хуан
20
Тьоте
Шейк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Пельмар АндиЗащитник
-
12 Колин РасинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Сакко ИхсанНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Отеро ХуанНападающий
- Нападающий
-
20 Тьоте ШейкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Аколо ЧадракПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Талаль МехдиНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
17'
27'
33'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +7 =4 -9Вольфсбург 8:1 Ницца Бёрнли 6:1 Ницца Кардифф Сити 1:0 Ницца Боавишта 0:2 Ницца
Амьен Последние 20 матчей: +6 =9 -5Амьен 0:1 Леганес Метц 1:1 Амьен Халл Сити 0:2 Амьен Валансьен 1:0 Амьен
Последние игры между собой
Ницца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Амьен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Сент-Этьен
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Реймс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Брест
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Бордо
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ницца
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Амьен
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Анже
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ним
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Страсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Тулуза
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Дижон
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Марсель
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Монако
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Ницца
88.9% (136)
Ничья
9.8% (15)
Амьен
1.3% (2)
1:0 Ницца
43.8% (67)
2:1 Ницца
24.2% (37)
2:0 Ницца
19% (29)
1:1 Ничья
8.5% (13)
3:0 Ницца
1.3% (2)
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