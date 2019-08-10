Франция: Лига 1 2019-2020

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Ницца
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Амьен
0'
6' Желтая карточка
Монкондю Томас
17' Желтая карточка
Гнаоре Эдди
27' Вторая желтая карточка
Гнаоре Эдди
1:0
33' Гол
Эрей Кристоф
38'
16
Клемантия
Яннис
15
Бюрнер
Патрик
29
Эрей
Кристоф
4
Данте
Бонфим
23
Сарр
Маланг
25
Сиприен
Вилан
5
Тамез
Адриен
6
Вальтер
Реми
7
Маолида
Мизиан
10
Лё
Бьян
Микаэль
14
Кнепе-Ганаго
Игнатиус
1
Гартнер
Регис
13
Жалле
Кристоф
2
Гуано
Принс-Десир
25
Лефор
Жордан
14
Алеесами
Хайтам
5
Гнаоре
Эдди
17
Блен
Алексис
6
Монкондю
Томас
11
Отеро
Хуан
9
Гирасси
Серу
20
Тьоте
Шейк
Ницца
4-3-3
Амьен
4-3-3

Ход матча

6'
 
Монкондю Томас
17'
 
Гнаоре Эдди
27'
 
Гнаоре Эдди
33'
Эрей Кристоф
(Лё Бьян Микаэль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Вольфсбург 8:1 Ницца Бёрнли 6:1 Ницца Кардифф Сити 1:0 Ницца Боавишта 0:2 Ницца
Стандард 2:1 Ницца Ницца 1:3 Тун Ницца 3:2 ПСВ Ницца 2:0 Монако Сент-Этьен 3:0 Ницца Ницца 1:1 Нант ПСЖ 1:1 Ницца Ницца 3:0 Генгам Ницца 0:1 Кан Ренн 0:0 Ницца Ницца 1:0 Монпелье Дижон 0:1 Ницца Ницца 1:1 Тулуза Марсель 1:0 Ницца Ницца 1:0 Страсбург Амьен 1:0 Ницца
Амьен Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Амьен 0:1 Леганес Метц 1:1 Амьен Халл Сити 0:2 Амьен Валансьен 1:0 Амьен
Амьен 2:1 Булонь Амьен 2:1 Генгам Монако 2:0 Амьен Амьен 0:0 Тулуза Монпелье 1:1 Амьен Амьен 0:0 Страсбург Нант 3:2 Амьен Дижон 0:0 Амьен Амьен 2:2 Сент-Этьен Амьен 0:0 Бордо Анже 0:0 Амьен Амьен 2:1 Ним Реймс 2:2 Амьен Амьен 1:0 Ницца Марсель 2:0 Амьен Амьен 1:0 Кан

Последние игры между собой

Ницца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Амьен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Амьен 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Амьен Лига 1 Ницца 1:0 Амьен Лига 1 Амьен 3:0 Ницца Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Лион 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Сент-Этьен 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Реймс 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брест 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Бордо 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ницца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Амьен 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Анже 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ним 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Метц 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Страсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Нант 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монпелье 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тулуза 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Дижон 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Марсель 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Монако 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ницца 1:0 Амьен
Ницца
88.9% (136)
Ничья
9.8% (15)
Амьен
1.3% (2)
1:0 Ницца
43.8% (67)
2:1 Ницца
24.2% (37)
2:0 Ницца
19% (29)
1:1 Ничья
8.5% (13)
3:0 Ницца
1.3% (2)
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